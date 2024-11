Lista de filme și seriale noi care intră pe Netflix în luna noiembrie. Meciul de box Mike Tyson vs Logan Paul, marea surpriză pregătită abonaților

Luna noiembrie aduce abonaților Netflix noi pelicule captivante. Filme și seriale cu povești foarte interesante vor intra pe platforma de streaming unde au cont peste un milion de români. Se va difuza și meciul de box Mike Tyson vs Logan Paul.

Ce distribuții noi va difuza Netlix în noiembrie 2024

Meciul de box Mike Tyson vs Logan Paul va fi transmis live în cinci limbi străine, de pe stadionul AT&T din Arlington. La acesta se va adăuga și

”Senna” va expune secvențe cu viața lui Aryton Senna de la debutul carierei sale până la tragicul accident din Italia, de la Imola Grand Prix. Tot în noiembrie va fi pe Netflix și animația ”Spellbound” cu Rachel Zegler și Nicole Kidman care vor împrumuta vocile personajelor.

De asemenea, pe Netflix se vor regăsi și drama ”The Piano Lesson”, bazată pe piesa premiată a lui August Wilson, cu Samuel L. Jackson și John David Washington în roluri principale. Urmează și sezonul 2 din drama ”The Empress” în care Franz și Elisabeta nu mai par să se înțeleagă la fel de bine ca înainte.

Totodată, și ultimul capitol din ”Arcane”, celebrul serial animat baza pe jocul ”League of Legends” se va transmite în această lună pe renumita platformă de streaming. Tot în următoarele zile

Program și pentru copii pe Netflix

”Madagascar”, ”Kung Fu Panda” sunt o parte dintre desenele animate. Mai este așteptat și sezonul 7 din seria de dramă ”Outlander”, dar și filmele: ”Widows”, ”Ride Along” și ”Dawn of the Planet of the Apes”. Nu trebuie să ratați nici filmul ”Spellbound”.

În ”Spellbound” va fi vorba despre aventurile lui Ellian, fiica tânăra și tenace a conducătorilor regatului Lumbria. Aceștia vor trebui să pornească într-o misiune îndrăzneață pentru a-și salva familia și regatul, după ce o vrajă misterioasă îi va transforma în monștri.

De altfel, din 20 noiembrie se va putea vedea ”Adoration”, o dramă regizată de Anne Fontaine, lansată în 2013. Aceasta îi are în roluri prinicipale pe Naomi Watts, Robin Wright, Ben Mendelsohn, Xavier Samuel și James Frecheville.

”Adoration” va conține povestea unei fete de 16 ani dată dispărută. Ea va tulbura o comunitate mică, iar prietenii și familia adolescentei se vor strădui să reconstituiască ultimele ei acțiuni, în speranța că îi vor da de urmă și că o vor găsi teafără.