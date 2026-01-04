Lista de new-entry a lui Adi Mihalcea la UTA. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

UTA s-a reunit cu trei nume noi în lot. Până la venirea pieselor grele, Adrian Mihalcea a avut la primul antrenament desfășurat azi pe terenul ICRTI trei tineri jucători în probe.

Jucători noi pentru Adrian Mihalcea la UTA. Ce se întâmplă cu Vlăsceanu

Aceștia sunt Davide Bliderean, 19 ani, fundaș și mijlocaș dreapta, de la Viitorul Cluj, Alexandru Budihala, 18 ani, fundaș stânga, sosit de la Escola Varșovia și Ilie Ionuț, bandă stânga, născut în 2007. Lor li s-ar putea adăuga Răzvan Morariu, 24 de ani, de la CS Dumbrăvița.

„Este o înțelegere în trei, Vlăsceanu fiind jucătorul lui FCSB. De aceea nu va exista o clauza ca el să nu poată evolua împotriva noastră în prima etapă” într-o conferință de presă. Antrenorul a rămas impresionat de noua bază sportivă de la Slobozia, dar meciul cu UTA din 17 ianuarie se va disputa tot la Clinceni, pe motiv că la arena renovată a ialomițenilor nu au ajuns stâlpii de nocturnă.

Mino Sota, absent de la reunire

Japonezul Mino Sota a lipsit de la reunirea lotului. El și-a petrecut vacanța în Japonia, fiind înțeles de staful tehnic pentru întârziere. Cât privește achiziționarea lui Micovschi, tehnicianul arădenilor s-a declarat încântat. „Știți că l-am dorit și în vară, m-aș bucura să îl am în lot. Doar că el aparține momentan de un alt club”, a precizat Mihalcea despre mijlocașul rapidist.

De ce negocierile cu jucătorii nu influențează omogenitatea lotului

Tot la capitolul achiziții, antrenorul a declarat că jucătorii care vor veni trebuie să ajute la îndeplinirea obiectivului, „acumularea cât mai multor puncte până la finalul campionatului”.

Chiar dacă noile achiziții întârzie să apară, Mihalcea pare liniștit. „Nu este vorba de omogenitate acum, ca în vară, când am avut cinci săptămâni de pregătire. Poate în prima etapă aș avea nevoie de maxim o schimbare în echipa de start. Oricine va veni, în maxim două săptămâni ar putea să fie pregătit să intre în echipă”, .

Iar la capitolul plecări, orice jucător este de vânzare, „dacă acest lucru este spre binele societății (n.r., clubului)”. Antrenorul a vorbit și despre cei care o vor părăsi pe „Bătrâna Doamnă” în această iarnă.

„Sunt jucători care au evoluat mai puțin și probabil vor să își găsească echipe și să joace. Am trecut și eu prin astfel de situații, știu ce înseamnă”, a declarat antrenorul întrebat fiind de situația lui Iliev, dar a ținut să menționeze că nu se referă la cineva în mod special.