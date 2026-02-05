Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”

ADVERTISEMENT

Un avertisment viral a provocat panică printre șoferii din București. Mesajele care s-au răspândit rapid susțineau că mai multe intersecții sunt monitorizate de camere dotate cu recunoaștere facială, conducătorii auto fiind sancționați pentru depășirea vitezei, nefolosirea centurii de siguranță sau folosirea telefonului la volan. Autoritățile au intervenit imediat pentru a clarifica situația.

Fake news printre șoferii din București. Camerele cu recunoaștere facială nu există

Un mesaj care a circulat intens în ultimele zile printre conducătorii auto din Capitală a stârnit controverse. Textul susținea că pe șoseaua Alexandriei, la intrarea în Bragadiru, și în alte intersecții din București ar fi fost montate camere de supraveghere dotate cu radar și recunoaștere facială, care ar fi sancționat automat șoferii pentru viteza excesivă, nefolosirea centurii, vorbitul la telefon sau oprirea luminilor de zi.

Textul a fost redirecționat de nenumărate ori, în special de către șoferii bucureșteni, provocând confuzie. Subiectul camerelor cu recunoaștere facială a fost unul controversat de-a lungul anilor, mai ales din 2023, când problema a fost ridicată frecvent în spațiul public și în mediul online.

FANATIK a verificat informația cu reprezentanții IGPR, Brigada Rutieră și Poliția București, care au transmis fără echivoc poziția lor.

Unde ar fi fost instalate dispozitivele de identificare

În avertismentul care a circulat online și prin WhatsApp se regăsea o listă completă a intersecțiilor unde ar fi fost instalate aceste camere: Vreau să vă anunț că pe pe Șoseaua Alexandriei, la intrarea în Bragadiru, s-au montat camere care sunt dotate cu radar, dar și cu recunoaștere facială! Astfel că, dacă aveți viteză, luminile de zi oprite, vorbiți la telefon sau nu purtați centură veți fi amendați! Circulați cu prudență!

Lista intersecțiilor monitorizate:

1. Intersecție Sos Odăii – Sos București Targoviste

2. Intersecție Sos Odăii – Sos Bucuresti-Ploiești

3. Intersecție calea ferata – Sos Pipera

4. Intersectie A3- Str Gherghitei

5. Intersectie Bd. Dimitrie Pompeiu – Sos Petricani

6. Intersecție Intr. Andronache – Sos Andronache

7. Intersecție Sos Andronache -Sos Colentina

8. Intersectie Sos Fundeni – Aleea Lacului

9. Intersecție Sos Pantelimon – Str Gara Catelu

10. Intersectie Bd Theodor Pallady – Str. Drumul intre Tarlale

11. Intersecție bd Unirii- Str Nicolae Teclu

12. Intersecție Sos Olteniței – Str Cheile Turzii

13. Intersectie Sos Berceni – DNCB

14. Intersecție Sos Giurgiului – Str Căruței

15. Intersecție Bd. Măgurele – Str. Santimbru

16. Intersecție Sos Alexandriei – Str Aliman

17. Intersecție Prelungirea Ghencea DNCB

18. Intersecție DNCB – Bd luliu Maniu

19. Intersecție DNCB – Sos Chitilei.

Începând de azi a intrat în funcțiune sistemul de supraveghere al traficului, instalat de poliție. Este cu recunoaștere facială. Atenție la forțat semafor, treceri de pietoni etc.”, se arată în avertismentul primit de mulți conducători auto.

Autoritățile infirmă mesajul viral despre echipamentele de supraveghere cu recunoaștere a feței

FANATIK a discutat cu reprezentanții IGPR, Brigada Rutieră și Poliția București, care au transmis clar că informațiile din mesajul viral sunt false. „E fake. E o informație nereală”, susțin oficialii din Poliție, subliniind că nu există camere cu recunoaștere facială care să amendeze automat șoferii în București.

De asemenea, și Brigada Rutieră a reacționat la solicitarea noastră, precizând că: „Este un mesaj care a mai circulat. Dar nu se confirmă. Când se vor aplica sancțiuni pe modalitatea aceasta, se va comunica oficial”. Astfel, autoritățile au dorit să liniștească șoferii și să sublinieze că orice măsură de sancționare va fi anunțată doar prin canale oficiale.

În final, și reprezentanții IGPR au infirmat informațiile prezentate mai sus. Aceștia admit că ”e-SIGUR” este .

UE stabilește reguli stricte pentru folosirea recunoașterii faciale în spațiile publice

, reunite în AI Act, stabilesc unele dintre cele mai stricte reguli din lume pentru utilizarea sistemelor AI considerate invazive sau periculoase. Printre acestea se numără și interdicția folosirii sistemelor de identificare biometrică în timp real, precum recunoașterea facială, în spațiile publice accesibile, atunci când scopul este identificarea persoanelor fără un temei legal clar.

Potrivit regulilor adoptate la nivelul Parlamentului European, astfel de tehnologii sunt considerate profund intruzive pentru drepturile fundamentale și libertățile individuale, deoarece pot afecta viața privată a persoanelor și pot genera un sentiment de supraveghere permanentă.

Interdicții și excepții pentru camerele cu identificare biometrică

În principiu, utilizarea camerelor dotate cu recunoaștere facială sau alte forme de identificare biometrică în timp real este interzisă în spațiile publice, însă AI Act prevede excepții foarte limitate și strict reglementate pentru forțele de ordine. Aceste excepții se aplică doar în situații foarte clare, precum: căutarea unei persoane dispărute sau identificarea unei victime a unei răpiri, prevenirea unui atac terorist iminent sau a unei amenințări grave la adresa securității publice sau pentru localizarea sau identificarea unei persoane suspectate de comiterea unor infracțiuni grave, însă doar după autorizare prealabilă și cu limite precise de timp și spațiu pentru utilizare.

Mai mult, legislația europeană prevede că utilizarea acestor sisteme, chiar și în situații justificate, trebuie să fie supusă unei autorizații judiciare sau administrative prealabile. Implementarea lor trebuie să respecte garanții stricte, pentru a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, prevenind orice risc de abuz sau monitorizare nejustificată.

Dispozitivele din intersecții, folosite doar pentru monitorizare rutieră

Europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportor al AI Act în Parlamentul European, a explicat deja din 2024 că, deși tehnologia de recunoaștere facială poate avea aplicații legitime, utilizarea acesteia de către poliție nu poate fi extinsă la supravegherea obișnuită a traficului sau la monitorizarea permanentă a cetățenilor în spațiile publice. Tocmai din cauza potențialului de abuz și a riscurilor semnificative pentru drepturile individuale.

În trecut, au existat , dotate cu radare și sisteme de monitorizare video, menite să descurajeze comportamentele riscante la volan și să crească siguranța rutieră. Lista intersecțiilor monitorizate include, printre altele, zone precum Șoseaua Odăi, Șoseaua Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu sau DNCB. Totuși. Aceste camere nu au funcționalitate de recunoaștere facială a șoferilor, ci sunt utilizate pentru controlul vitezei și siguranța circulației.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule prudent, să respecte semafoarele, trecerile de pietoni și limitele de viteză. Orice sancțiune aplicată pentru încălcarea regulilor de circulație va fi comunicată oficial și transparent de Poliție.