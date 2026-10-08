Lista neagră a lui Hagi la naționala României! Cei trei fotbaliști nominalizați în direct de Giovanni Becali

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Giovanni Becali a vorbit în exclusivitate la Giovanni Show despre schimbările pe care Gică Hagi le-ar putea face la echipa națională a României și a nominalizat în direct trei fotbaliști care, în opinia sa, nu mai reprezintă soluții pentru viitor. Impresarul a analizat situația lui Nicolae Stanciu, Andrei Burcă și Virgil Ghiță și a indicat, în schimb, patru variante pe care le-ar vedea în centrul apărării „tricolorilor”.

Giovanni Becali îl vede pe Stanciu în afara planurilor pentru viitor

. Impresarul consideră că mijlocașul a avut parte de încredere, însă evoluțiile sale și contextul în care joacă în China ridică semne de întrebare înaintea următoarei perioade de la echipa națională.

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„În Stanciu am avut o încredere oarbă și nu a jucat rău, dar a pierdut meciul ăla…Cu Suedia a pierdut mingea dintr-o contră, putea să rămână mingea, să se ducă în altă parte, dar se vede că joacă într-un fotbal slab. În China e fotbal slab, nu mai e campionatul cu contracte de milioane. Va veni aici și va semna la Cluj, sunt semnale. Poate să rămână în compania lotului, dar dacă vine aici, la Cluj“, a declarat Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Burcă și Ghiță, celelalte două nume despre care Giovanni Becali are dubii

Giovanni Becali a continuat analiza și a vorbit despre fundașii Andrei Burcă și Virgil Ghiță. În cazul lui Burcă, vârsta este principalul argument invocat, în timp ce despre Ghiță a spus că are calități fizice, dar nu îl convinge suficient în anumite momente ale jocului.

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„Stanciu e pe listă, Burcă are 33 de ani, da. Nu l-a folosit 3-4 meciuri, înseamnă că nu mai are nevoie de el. Ghiță e tânăr, dar nu prea îl văd la națională. Drăgușin e variantă bună, Matei Ilie și Coubiș, plus israelianul Eissat. Pe ășita patru merg eu la națională pentru viitor“, a mai spus Giovanni. Despre Ghiță, impresarul a intrat și mai mult în detalii: „Ghiță are fizic, intră, face, dar la pasele în profunzime în careu, cu adversarul pe aceeași linie, mereu e depășit”.

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Giovanni Becali, mesaj pentru Gică Hagi înaintea următoarelor meciuri din Liga Națiunilor

Giovanni Becali este convins că și va încerca să găsească cele mai bune soluții pentru echipa națională. Impresarul consideră că rezultatele din următoarele partide vor avea un rol important în ceea ce privește viitorul selecționerului.

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„Hagi o să ia asistenții lui, o să dea drumul la video, o să aibă nopți nedormite și toate pânzele sus, înainte! Cu zero puncte, el joacă un baraj de rămânere în Liga B. Totuși, cu Bosnia și Polonia contează cum va arăta naționala. Nu trebuie să se gândească că trebuie să câștige neapărat, ci să joace în așa fel încât să aibă perspective de calificare la Campionatul European“, a continuat celebrul impresar.

Impresarul a vorbit și despre posibilitatea ca Hagi să renunțe la postul de selecționer dacă rezultatele și maniera de joc nu vor fi cele așteptate: „Probabil, dacă va pierde în maniera în care a pierdut în Polonia, va pleca, pentru că Gică are onoare“, a încheiat Giovanni Becali.