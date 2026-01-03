Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, clubul din Gruia negociază deja rezilierea contractelor cu Zouma, Coco și Kresic.

Trei jucători sunt pe lista neagră la CFR Cluj. Ce planuri are Neluțu Varga

Decizia are la bază, în primul rând, aspectul financiar. Oficialii din Gruia consideră că salariile celor trei nu mai pot fi susținute în actualul context și încearcă să ajungă la o înțelegere amiabilă pentru despărțire.

Cel mai costisitor caz este cel al lui Zouma, care încasează 35.000 de euro net pe lună, o sumă uriașă pentru Superliga, mai ales în condițiile în care randamentul său nu a fost la nivelul așteptărilor. La rândul său, Kresic are un salariu de 14.000 de euro lunar, în timp ce Coco încasează 15.000 de euro net pe lună.

Au început negocierile! Zouma, Coco și Kresic pot pleca de la CFR Cluj în această iarnă

În total, doar din salariile nete, CFR Cluj plătește 64.000 de euro pe lună pentru cei trei jucători. Cu tot cu taxe și costuri aferente, economia pe care clubul ar putea-o face prin aceste rezilieri ar depăși 100.000 de euro lunar, o gură de oxigen importantă pentru buget.

Din informațiile FANATIK, discuțiile în acest sens sunt deja în plină desfășurare. Se caută soluții de reziliere de comun acord. Rămâne de văzut însă în ce condiții vor accepta să plece cei trei jucători. Ultima decizie în cazul lui Zouma și Coco va fi luată chiar de Neluțu Varga. Daniel Pancu, antrenorul echipei, a declarat încă de când a semnat cu feroviarii că speră ca în iarnă lotul să se reducă din punct de vedere numeric.

CFR Cluj a încasat bani serioși pe urma transferului lui Louis Munteanu

CFR Cluj își regândește total strategia. Problemele financiare sunt bine cunoscute. În conturile clubului din Gruia vor intra și banii din transferul lui Louis Munteanu la DC United.

În plus, ardelenii ar putea să își rotunjească veniturile și Rămâne însă de văzut cum vor evolua tratativele. Un lucru este sigur. În perioada imediat următoare, CFR Cluj va scăpa de o parte din datorii. Rămâne însă de văzut dacă oficialii clubului vor aduce și întăriri în pauza competițională, întrucât situația din campionat nu este deloc bună.

