Lista neagră a lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova. Nume surpriză între cei nouă jucători vizați. Exclusiv

“Am sută la sută susținerea conducerii. Veți vedea la timpul potrivit ce schimbări vom face”, după 1-1 la Mediaș, cu Gaz Metan.

Laurențiu Reghecampf și conducerea s-au înțeles de principiu ca antrenorul să rămână la Universitatea Craiova pentru a redresa situația în 2022. Dar cineva trebuie să plătească pentru cele 21 de etape în care echipa nu și-a respectat statutul de pretendentă la titlu. Astfel că Reghe a întocmit deja o listă cu jucători care consideră că nu mai pot ajuta echipa. Iar conducerea a aprobat deja părerea antrenorului.

Nouă jucători pe lista neagră a lui Laurențiu Reghecampf. Conducerea Universității Craiova caută soluții pentru a scăpa de ei în iarnă

Sunt nu mai puțin de nouă jucători pe lista neagră , printre care și câteva nume surpriză: Pigliacelli, Vlădoiu, Bălașa, Ivanov, Fedele, Crețu, Căpățână, Gustavo, Vână și Roman. De toți aceștia, Universitatea Craiova va încerca să scape încă din această iarnă. Chiar dacă negocierile pentru reziliere nu vor fi deloc simple.

ADVERTISEMENT

Pe lista lui Reghecampf sunt jucători care au prins foarte puține minute, ca Roman, Ivanov, sau Vână, dar și oameni care păreau de bază în echipă, precum Gustavo, sau Căpățână. Iată care este situația fiecăruia dintre cei nouă jucători aflați pe lista neagră a Științei.

Mirko Pigliacelli: 17 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 18 goluri primite

Mirko Pigliacelli, 28 de ani, a fost titular în 17 meciuri în acest sezon de Liga 1 și mai are un joc în preliminariile Conference League și unul în Supercupa României. A fost titular la Mediaș, unde a încasat un gol ciudat de la Ronaldo Deaconu. Chiar dacă Marius Constantin și Paul Papp au fost principalii vinovați, senzația a fost că și reacția portarului putea fi mai bună.

ADVERTISEMENT

Pigliacelli revenise între buturi după trei runde în care s-a mizat pe David Lazar. Iar Reghe este mai degrabă tentat să mizeze pe portarul venit de la Astra pentru partea a doua a sezonului. Iar Pigliacelli ar putea fi o problemă în vestiar dacă este lăsat pe bancă. În plus, el mai are contract doar până în vară. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un acord pentru ca el să plece încă din iarnă.

Ștefan Vlădoiu: 14 goluri în acest sezon de Liga 1 / 0 goluri și 1 asist

Ștefan Vlădoiu, 22 de ani, este un nume surpriză pe lista lui Laurențiu Reghecampf. Fundașul de bandă a fost mult timp considerat un jucător de mare perspectivă. Doar că el și-a pierdut între timp statutul de jucător U21, astfel că lupta pentru titularizare devine mult mai dură. Poate să joace exclusiv pe valoare.

ADVERTISEMENT

Iar Laurențiu Reghecampf nu a fost convins de prestațiile pe care Vlădoiu le-a avut în acest sezon și consideră că fotbalistul nu își mai poate ridica nivelul. Dacă nu se va găsi o soluție în privința lui, Vlădoiu ar putea rămâne în lot doar ca variantă de rezervă, cu șanse mici să prindă minute în 2022. Mai ales că este jucătorul cu salariul cel mai mic de pe această listă, aproximativ 5.000 de euro pe lună.

Mihai Bălașa: 8 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 0 goluri, 0 asisturi

Mihai Bălașa a început sezonul ca titular în mandatul lui Ouzounidis, dar fundașul de 26 de ani a dezamăgit în partida cu FCSB. Apoi și în jocul cu FC Botoșani, debutul lui Reghe în Liga 1. Chiar a fost scos în repriza a doua. De atunci, Bălașa a mai prins doar trei meciuri ca titular, cu Farul, Botoșani și Voluntari. Integralist doar cu molodovenii.

ADVERTISEMENT

În toate aceste partide, apărarea Universității Craiova a dat semne de slăbiciune. Iar Bălașa a fost printre jucătorii care au dezamăgit. În plus, Bălașa este unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul oltenilor, aproximativ 12.000 de euro pe lună. Se va încerca îndepărtarea lui în iarnă, dar nu va fi deloc simplu. Mai are un an și jumătate de contract și probabil că nu va pleca decât dacă prinde un contract bun în străinătate.

Antoni Ivanov: 8 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 0 goluri, 0 asisturi

Antoni Ivanov, 26 de ani, a venit în vară de la FC Voluntari, din postura de jucător liber. Marinos Ouzounidis nu l-a titularizat în startul sezonului, nu a făcut-o nici Reghe ulterior. Bulgarul a prins un singur meci ca titular în acest sezon, chiar cu FCSB, la Craiova. Nu a convins și a fost schimbat la pauză.

ADVERTISEMENT

După meciul cu FCSB, Ivanov a avut două partide în tribune și una în care a rămas pe bancă. A intrat la Mediaș, 36 de minute, dar nici de această dată nu a avut impactul dorit. Creditul său din partea lui Reghe și al conducerii ar părea că s-a terminat.

Matteo Fedele: 9 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 0 goluri, 0 asisturi

În mandatul lui Ouzounidis, Fedele, 29 de ani, a început sezonul ca rezervă. Elvețianul a primit ceva șanse de la Laurențiu Reghecampf, dar nu a reușit să profite de ele. A fost titular cu UTA, Gaz Metan și Rapid, fără să convingă. În special cu giuleștenii a avut o repriză modestă și a fost scos la pauză.

Cu un salariu consistent, în jurul a 9.000 de euro, Matteo Fedele nu este genul de jucător pe care contabilitatea să îți recomande să îl lași pe bancă. Astfel că și în privința lui se vor căuta soluții. Contractul lui expiră în vara anului viitor, dar Reghe și conducerea ar accepta o reziliere cât mai rapidă.

Alexandru Crețu: 10 meciuri pentru Universitatea Craiova în acest sezon de Liga 1 / 0 goluri, 0 asisturi

Alexandru Crețu, 29 de ani, a ajuns la Universitatea Craiova la finalul lunii august, după ce a reziliat cu FCSB. A fost adus cu așteptări foarte mari și a primit un salariu pe măsură, printre cele mai ridicate din lot.

Prestațiile sale au fost însă nesigure, iar gafa din meciul cu FC Argeș, când a luat cartonaș roșu în minutul 12, a însemnat și trecerea automată pe lista neagră. Mai ales că venea într-un meci în care oltenii începuseră bine, aveau 1-0, dar au pierdut acel meci, 2-3. Și apoi a urmat criza care a scos Universitatea Craiova din lupta pentru titlu.

Reghecampf și conducerea vor să scape de Crețu, dar nu va fi deloc ușor. Are contract foarte bun, aproape de 15.000 de euro pe lună, și în plus a jucat deja la două echipe în acest sezon, FCSB și Universitatea. Probabil i se va căuta un contract în zona arabă, sau orice altă variantă unde nu sunt restricții și ar putea juca.

Mihai Căpățână: 15 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 1 gol, 2 asisturi

Mihai Căpățână, 26 de ani, este probabil cel mai surprinzător nume de pe această listă. Adus de la FC Voluntari în octombrie 2020, a fost lăsat pe bancă de Ouzounidis în startul sezonului. Dar, ulterior, a devenit un titular obișnuit în mandatul lui Laurențiu Reghecampf.

Prestațiile sale au fost apreciate în primă fază, dar forma sa a alunecat treptat spre prăpastie. Totuși, sunt șanse mari ca el să mai primească șanse. Mai ales că s-a și plătit o sumă de bani pentru a fi adus. Dar conducerea a remarcat că șansele de progres nu sunt chiar atât de mari pe cât se spera. Astfel, ar putea fi cedat cât cota sa rămâne una bună. Dar asta doar dacă Universitatea primește o ofertă financiară măcar egală cu suma achitată ilfovenilor anul trecut.

Gustavo Vagenin: 18 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 4 goluri, 2 asisturi

Gustavo, 30 de ani, este unul dintre jucătorii pe care Laurențiu Reghecampf s-a bazat în această primă parte a sezonului. Brazilianul a fost implicat, s-a zbătut mult, dar a realizat puțin. Cifrele nu sunt tocmai convingătoare, asta și pentru că ratează foarte mult.

Laurențiu Reghecampf caută variante mai bune și pentru ofensivă și, în funcție de asta, se va lua și o decizie în privința lui Gustavo. Cert este că prestațiile brazilianului nu au fost convingătoare pentru conducere, care ar prefera să renunțe la jucător.

Ionuț Vînă: 10 meciuri în acest sezon de Liga 1 / 1 gol, 0 asisturi

Ionuț Vînă a fost adus de la FCSB, unde trăia un adevărat coșmar, și părea să poată fi readus spre performanță. A primit șanse în primele meciuri, deși nu mai jucase de mult timp.

Doar că Laurențiu Reghecampf nu a fost mulțumit de modul în care s-a pregătit Ionuț Vînă, motiv pentru care nu a prins mai multe minute. Golul de la Voluntari ar fi trebuit să fie unul al descătușării pentru Ionuț Vînă. Dar a urmat o primă repriză modestă cu UTA. A fost schimbat la pauză, iar apoi a rămas pe bancă la Mediaș. Va fi cedat dacă se găsesc soluții.

Mihai Roman: 0 meciuri în acest sezon de Liga 1

Apariția lui Mihai Roman pe lista neagră era de așteptat. Vârful de 29 de ani a fost indisponibil timp de un an din cauza unor probleme cardiace. A revenit în Cupa României, în luna octombrie. 32 de minute cu Baia Mare. E clar că nu mai poate fi o soluție pentru o echipă de nivelul Universității Craiova și se caută de mai mult timp soluții în privința sa.