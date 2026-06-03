Sport

Lista pe care nu îți dorești să apari! Dorinel Munteanu și jucătorii „abonați” la retrogradări

Uitându-ne la componența lotului lui Hermannstadt, nu e de mirare că echipa lui Dorinel Munteanu a retrogradat în Liga 2. Antrenorul și mai mulți jucători sibieni aveau „abonament” la retrogradare
Cristian Măciucă
03.06.2026 | 08:45
Lista pe care nu iti doresti sa apari Dorinel Munteanu si jucatorii abonati la retrogradari
SPECIAL FANATIK
Lista pe care nu îți dorești să apari! Dorinel Munteanu și jucătorii de la Hermannstadt, „abonați” la retrogradări. FOTO: Fanatik
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Aventura lui Hermannstadt pe prima scenă fotbalistică din România s-a încheiat după patru ani. Sibienii au retrogradat la finalul barajului cu Voluntari, câștigat de ilfoveni, scor 5-3, la general. Antrenorul Dorinel Munteanu și mai mulți componenți ai lotului condus de el și-au trecut în CV o nouă retrogradare.

Lista rușinii la Hermannstadt! Cine a ajuns la cel puțin două retrogradări consecutive

Pentru mulți, ieșirea lui Hermannstadt din prima ligă a României poate părea șocantă. În sezonul trecut, sibienii au bătut la porțile play-off-ului și au jucat finala Cupei României. Stagiunea care tocmai s-a încheiat a fost însă una catastrofală pentru Hermannstadt. A terminat pe loc de baraj în SuperLiga și a pierdut „dubla” cu FC Voluntari, după 3-2, acasă, și 0-3 pe „Anghel Iordănescu”.

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Pe 10 decembrie 2025, conducerea sibiană l-a numit în funcția de principal pe Dorinel Munteanu, cu speranța că „Neamțul” va redresa corabia lăsată în derivă de Marius Măldărășanu. Cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României nu a reușit să îndepliească obiectivul. Ba, mai mult, Dorinel a ajuns la a doua retrogradare la rând în calitate de antrenor. Cu Munti la timonă, Sepsi a ajuns direct în „B” la finalul sezonului 2024-2025.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani nu este însă singurul de la Hermannstadt care a înregistrat o astfel de contra-performanță. Este și cazul lui David Lazar. Deși a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai sibienilor, portarul nu a evita cea de-a doua retrogradare la rând în Liga 2. Sezonul trecut, Lazar a apărat la Gloria Buzău, formație care a terminat play-out-ul pe ultimul loc.

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Există un caz și mai nefericit. Cel al lui Dragoș Albu. Incredibil, dar adevărat, mijlocașul în vârstă de 25 de ani este la a treia retrogradare la rând. Albu a picat în Liga 2 cu Hermannstadt, după ce, în 2024 și 2025, a retrogradat cu FC U Craiova 1948, respectiv Gloria Buzău.

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Două retrogradări în același sezon

Lista rușinii de la Hermannstadt conține și două nume care au bifat o altă bornă negativă: două retrogradări într-un singur sezon. Este vorba despre Eduard Florescu și Christ Afalna. În iarnă, cei doi au venit gratis de la Unirea Slobozia, dar sfârșitul a fost unul dureros pentru ambele formații. Atât ialomițenii, cât și sibienii au picat în Liga 2. Dacă Slobozia a retrogradat direct, Hermannstadt a mai primit o șansă, la barajul de promovare/retrogradare, dar pe care a ratatat-o.

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  • 7,3 milioane de euro este suma la care e evaluat lotul lui Hermannstadt
  • 1,95 milioane de euro au luat sibienii de pe urma transferurilor din sezonul 2025-2026
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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