Lista pe care nu îți dorești să apari! Dorinel Munteanu și jucătorii „abonați” la retrogradări

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Aventura lui Hermannstadt pe prima scenă fotbalistică din România s-a încheiat după patru ani. Sibienii au retrogradat la finalul barajului cu Voluntari, câștigat de ilfoveni, scor 5-3, la general. Antrenorul Dorinel Munteanu și mai mulți componenți ai lotului condus de el și-au trecut în CV o nouă retrogradare.

Lista rușinii la Hermannstadt! Cine a ajuns la cel puțin două retrogradări consecutive

Pentru mulți, ieșirea lui Hermannstadt din prima ligă a României poate părea șocantă. În sezonul trecut, sibienii au bătut la porțile play-off-ului și au jucat finala Cupei României. Stagiunea care tocmai s-a încheiat a fost însă una catastrofală pentru Hermannstadt. A terminat pe loc de baraj în SuperLiga și a pierdut „dubla” cu FC Voluntari,

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Pe 10 decembrie 2025, conducerea sibiană l-a numit în funcția de principal pe Dorinel Munteanu, cu speranța că „Neamțul” va redresa corabia lăsată în derivă de Marius Măldărășanu. Cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României nu a reușit să îndepliească obiectivul. Cu Munti la timonă, Sepsi a ajuns direct în „B” la finalul sezonului 2024-2025.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani nu este însă singurul de la Hermannstadt care a înregistrat o astfel de contra-performanță. Este și cazul lui David Lazar. Deși a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai sibienilor, portarul nu a evita cea de-a doua retrogradare la rând în Liga 2. Sezonul trecut, Lazar a apărat la Gloria Buzău, formație care a terminat play-out-ul pe ultimul loc.

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Există un caz și mai nefericit. Cel al lui Dragoș Albu. Incredibil, dar adevărat, mijlocașul în vârstă de 25 de ani este la a treia retrogradare la rând. Albu a picat în Liga 2 cu Hermannstadt, după ce, în 2024 și 2025, a retrogradat cu FC U Craiova 1948, respectiv Gloria Buzău.

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Două retrogradări în același sezon

Lista rușinii de la Hermannstadt conține și două nume care au bifat o altă bornă negativă: două retrogradări într-un singur sezon. Este vorba despre Eduard Florescu și Christ Afalna. În iarnă, cei doi au venit gratis de la Unirea Slobozia, dar sfârșitul a fost unul dureros pentru ambele formații. Atât ialomițenii, cât și sibienii au picat în Liga 2. Dacă Slobozia a retrogradat direct, Hermannstadt a mai primit o șansă, la barajul de promovare/retrogradare, dar pe care a ratatat-o.

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