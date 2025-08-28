Sport

Lista posibililor adversari ai Universității Craiova în Conference League. Oltenii pot întâlni coloși

Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală a UEFA Conference League, după o dublă-victorie cu Bașakșehir. Peste ce adversari pot da oltenii în faza principală.
Daniel Işvanca
28.08.2025 | 23:07
Ce adversari poate avea Universitatea Craiova în faza principală a UEFA Conference League FOTO: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova a reușit o victorie senzațională în returul contra celor de la Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în faza principală a UEFA Conference League. Oltenii au reacționat în stil de mare echipă, după golul încasat în minutul 7 și vor avea parte de cel puțin șase meciuri europene în acest sezon.

Universitatea Craiova își află vineri adversarele din UEFA Conference League

Universitatea Craiova are parte de un start de sezon fantastic, după ce a obținut joi calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a confirmat succesul de la Istanbul și s-a impus și în partida retur cu cei de la Istanbul Bașakșehir.

Vineri, oltenii își vor afla cei șase adversari din faza principală a competiției, aceștia fiind repartizați în cea de-a șasea urnă valorică în cadrul tragerii la sorți de la Nyon. Aici, formația din Bănie va putea da peste adversari de calibru.

În prima urnă valorică, Universitatea Craiova ar putea juca împotriva celor de la Fiorentina, PAOK, Legia Varșovia sau AZ Alkmaar. Șahtior Donețk și Slovan Bratislava sunt celelalte echipe care vor face parte din prima urnă la tragerea la sorți.

Până să ajungă în această fază a competiției, „leii” lui Mirel Rădoi au eliminat FK Sarajevo și Spartak Trnava. Toate aceste trei tururi preliminare le-au adus în conturi oltenilor nu mai puțin de 3,17 milioane de euro. Este suma garantată, la care se vor adăuga banii din bonusurile de performanță și cei din TV value pillar.

Cum ar putea arăta cel mai „horror” program pentru Universitatea Craiova: Fiorentina, Sparta Praga, Mainz 05, AEK Atena, Breidablik, Hacken.

Universitatea Craiova, start lansat în SuperLiga României

Lăsând la o parte performanța europeană remarcabilă realizată în acest start de sezon, Universitatea Craiova are un start de sezon fantastic și în SuperLiga României, acolo unde a obținut până în prezent șase victorii și un rezultat de egalitate, acel 3-3 cu UTA, după ce au condus cu scorul de 3-0 pe tabelă.

Oltenii lui Mirel Rădoi au „punctat” excelent și pe piața transferurilor, reușind să aducă doi atacanți de calibru (Assad Al Hamlawi și Steven Nsimba), care au marcat pe bandă rulantă încă din primele jocuri în tricoul „leilor”.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
