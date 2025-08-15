Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu

Cu trei săptămâni înainte de întâlnirile cu Canada și Cipru, selecționerul Mircea Lucescu a dat publicității lista preliminară a stranierilor pe care se va baza, iar , așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Canada și Cipru

Echipa națională a României va juca un amical împotriva Canadei pe 5 septembrie, pe Arena Națională, urmând ca pe 9 septembrie să întâlnească Cipru la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

Pentru aceste jocuri, Mircea Lucescu a făcut o listă preliminară cu jucătorii din străinătate pe care îi ia în calcul. Printre aceștia se află și Alexandru Mitriță, cel care , însă evoluțiile sale de acolo l-au convins pe selecționer că mai merită o șansă.

Lista celor 19 stranieri convocați pentru jocurile din luna septembrie este următoarea:

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)

Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyupspor | Turcia, 24/5)

Hagi și Niță, marii absenți

Dacă Mircea Lucescu i-a inclus pe această listă pe Mitriță și Andrei Burcă din China, pe Florinel Coman din Qatar sau pe Ionuț Nedelcearu din Rusia, în schimb l-a lăsat în afara lotului pe Ianis Hagi, care deocamdată nu și-a găsit echipă.

Și veteranul Florin Niță va rata meciurile cu Canada și Cipru, deoarece este fără formație după despărțirea de Damac din Arabia Saudită. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre acești stranieri plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Programul meciurilor echipei naționale a României până la finalul anului 2025:

România – Canada, ora 21:45 – amical, 5 septembrie

Cipru – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 9 septembrie

România – Moldova – amical, 9 octombrie

România – Austria, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 12 octombrie

Bosnia Herțegovina – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 15 noiembrie

România – San Marino, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 18 noiembrie