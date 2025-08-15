Sport

Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu

Echipa națională va întâlni Canada și Cipru în luna septembrie, iar Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor.
Traian Terzian
15.08.2025 | 12:03
Lista preliminara a stranierilor pentru meciurile cu Canada si Cipru Surpriza pregatita de Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ
Ce stranieri a convocat Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada și Cipru. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cu trei săptămâni înainte de întâlnirile cu Canada și Cipru, selecționerul Mircea Lucescu a dat publicității lista preliminară a stranierilor pe care se va baza, iar surpriza o reprezintă revenirea lui Alexandru Mitriță, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Canada și Cipru

Echipa națională a României va juca un amical împotriva Canadei pe 5 septembrie, pe Arena Națională, urmând ca pe 9 septembrie să întâlnească Cipru la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

Pentru aceste jocuri, Mircea Lucescu a făcut o listă preliminară cu jucătorii din străinătate pe care îi ia în calcul. Printre aceștia se află și Alexandru Mitriță, cel care părea ieșit din calcule după transferul în China, însă evoluțiile sale de acolo l-au convins pe selecționer că mai merită o șansă.

ADVERTISEMENT

Lista celor 19 stranieri convocați pentru jocurile din luna septembrie este următoarea:

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)
  • Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyupspor | Turcia, 24/5)

Hagi și Niță, marii absenți

Dacă Mircea Lucescu i-a inclus pe această listă pe Mitriță și Andrei Burcă din China, pe Florinel Coman din Qatar sau pe Ionuț Nedelcearu din Rusia, în schimb l-a lăsat în afara lotului pe Ianis Hagi, care deocamdată nu și-a găsit echipă.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Și veteranul Florin Niță va rata meciurile cu Canada și Cipru, deoarece este fără formație după despărțirea de Damac din Arabia Saudită. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre acești stranieri plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

ADVERTISEMENT
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după...
Digisport.ro
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău

Programul meciurilor echipei naționale a României până la finalul anului 2025:

  • România – Canada, ora 21:45 – amical, 5 septembrie
  • Cipru – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 9 septembrie
  • România – Moldova – amical, 9 octombrie
  • România – Austria, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 12 octombrie
  • Bosnia Herțegovina – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 15 noiembrie
  • România – San Marino, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 18 noiembrie
ADVERTISEMENT
„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității...
Fanatik
„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității Craiova. „Rădoi îl adusese la Al Bataeh”. Exclusiv
Mihai Rotaru, reacție uluitoare după Trnava – Craiova. „Dacă aveți prieteni în industria...
Fanatik
Mihai Rotaru, reacție uluitoare după Trnava – Craiova. „Dacă aveți prieteni în industria farma, vrem un parteneriat rapid!”. Atac violent la arbitraj! Exclusiv
FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a...
Fanatik
FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League. Cine ar fi echipa cea mai avantajată în caz de calificare în play-off
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către...
iamsport.ro
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către Federația din Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!