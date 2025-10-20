Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

Municipiul Făgăraș, orașul natal al președintelui Nicușor Dan, este fruntaș în lista rușinii publicată de ANAF. Primarul municipiului vine de la PSD și spune că vina este a guvernului Bolojan.

Lista ”rușinii” ANAF: câți bani datorează orașul natal al președintelui Nicușor Dan

Cu toate că cel mai puternic om din România este membru de seamă al comunității, municipiul Făgăraș a reușit contra-performanța de a ocupa un loc fruntaș în ”topul rușinii” publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ADVERTISEMENT

Recent, ANAF a notificat instituțiile publice cu datorii privind plata obligațiilor fiscale că ar fi cazul să-și onoreze restanțele, în caz contrar urmând să treacă la metodele legale de recuperare a respectivelor sume. La data de 31 august 2025, datoria fiscală totală a instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 (116 milioane euro) de lei, potrivit unui document ANAF.

se află pe locul 5 în acest top ”al rușinii” ANAF, cu o datorie publică de 15.952.961 de lei (peste 3 milioane euro), fiind depășit la acest capitol doar de: Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare (136.532.148 de lei), INCDIF – ISPIF București (87.034.138 de lei), Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (29.137.233 de lei) și Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța (17.714.575 de lei).

ADVERTISEMENT

Direcția de Asistență Socială și Clubul Sportiv Municipal Făgăraș mai apar cu datorii la ANAF

Orașul natal al președintelui Nicușor Dan mai apare în ”topul rușinii” ANAF și prin alte instituții publice. Astfel, Direcția de Asistența Socială Făgăraș apare pe locul 29 cu o datorie de 2.784.090 lei (556.000 euro), în timp ce Clubul Sportiv Municipal Făgăraș trebuie să achite 97.393 lei (19.500 euro).

ADVERTISEMENT

În total, Făgărașul are restanțe către ANAF de 18.835.444 lei, adică peste 3,7 milioane euro.

Instituțiile și autoritățile publice care nu și-au onorat obligațiile fiscale pot solicita eșalonarea plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statului lor juridic.

ADVERTISEMENT

Primarul PSD al municipiului Făgăraș, după ce ANAF a publicat lista ”rușinii”: ”Guvernul Bolojan a schimbat logica”

Gheorghe Sucaciu este primar în Făgăraș din 2016. Inițial, el a fost independent, dar în 2022 a trecut la PSD. La vremea respectivă, edilul i-a mulțumit public pentru susținere, arătând că strategia de dezvoltare durabilă a microregiunii Țara Făgărașului țintește o alocare de 600 de milioane de euro.

Sucaciu spune că, astăzi, are proiecte implementate sau în curs de implementare de peste 150 de milioane de euro și că, în realitate, datoriile sunt cauzate de sume neîncasate de la stat.

Gheorghe Sucaciu spune că statul are datorii către orașul Făgăraș

”În acest moment, Primăria Municipiului Făgăraș are de încasat pentru proiecte deja finalizate:

11 milioane de lei de la Ministerul Finanțelor (trebuiau alocați la începutul anului, prin formula de redistribuire)

10 milioane de lei de la Ministerul Fondurilor Europene (…)

Toate aceste investiții au fost realizate cu fonduri nerambursabile, dar care presupun și contribuții proprii și cheltuieli neeligibile”, a arătat Gheorghe Sucaciu, într-o postare pe .

Primarul PSD al municipiului Făgăraș atacă frontal măsurile guvernului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că sabotează administrațiile locale.

De ce s-a supărat edilul pe Ilie Bolojan

”Guvernul Bolojan pare să fi schimbat complet logica de până acum. În trecut, primăriile care atrăgeau fonduri europene erau sprijinite să finalizeze proiectele — li se asigurau cofinanțările și sumele necesare pentru cheltuieli neeligibile. Acum, mesajul pare să fie altul: „V-ați apucat de proiecte? Descurcați-vă singuri!”. Astfel, primăriile care atrag fonduri nerambursabile sunt tratate ca și cum ar fi vinovate pentru că au atras bani europeni.

Consider că prin aceste măsuri populiste („tăiem risipa din primării”) guvernul încearcă să distragă atenția de la problemele reale cu care se confruntă statul. În loc să sprijine administrațiile care muncesc și livrează rezultate, guvernul le blochează și le stigmatizează. Este o abordare periculoasă și contraproductivă, care pune în pericol dezvoltarea locală (…).

În plus, reamintesc că, în anii anteriori, datoriile primăriilor la buget erau compensate cu sumele care urmau să fie transferate de stat în ultimul trimestru al anului. Actualul guvern a renunțat la această practică, ceea ce pune presiune inutilă pe administrațiile locale”, a mai declarat primarul municipiului Făgăraș.

Mandatul fostul edil al municipiului Oradea la Palatul Victoria, cel mai dificil pentru primarii din țară

Gheorghe Sucaciu susține că, în cei 17 ani de când este primar (8 ani la Drăguș, 9 ani la Făgăraș), a lucrat cu 19 guverne însă niciunul nu l-a pus ”într-o asemenea situație dificilă precum o face actualul guvern”.

Și Cancelaria lui Bolojan apare în lista ”rușinii” publicată de ANAF

Lista rușinii publicată de ANAF mai conține câteva surprize. Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan apare pe poziția 317, cu o datorie la stat de 110.045 de lei. De asemenea, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este în ”Top 5”, cu restanțe totale de 29,1 milioane lei.

Nicușor Dan, al șaptelea președinte al României, este născut la 20 decembrie 1969, în Făgăraș, județul Brașov. Tatăl actualului șef de stat a lucrat ca muncitor, în timp ce mama lui a fost contabilă. Nicușor Dan a absolvit liceul Radu Negru din Făgăraș, reușind să obțină Medalia de Aur șa Olimpiada Internațională de Matematică în două rânduri, în anii 1987 și 1988.

Ulterior, președintele a plecat la București, unde s-a înscris la Facultatea de Matematică, iar în 1992 a studiat la Ecole Normale Superieure din Paris. Studiile de doctorat le-a încheiat în 1988, la Universite Sorbonne Paris Nord.