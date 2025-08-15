”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF

Nu mai puțin de 38 de partide politice din România înregistrează datorii la bugetul de stat care se ridică la aproape 1,74 milioane euro. Multe dintre formațiuni sunt proiecte politice abandonate, care însă nu pot fi lichidate fiscal din cauza faptului că nu și-au achitat toate dările către stat.

ALDE, partid fondat de premierul-milionar Călin Popescu Tăriceanu, cele mai mari datorii la stat dintre partidele politice

Un astfel de caz este cel al Alianței ALDE, fondat în 2015 de fostul premier și Daniel Constantin, fost lider al Partidului Conservator (fondat de Dan Voiculescu).

ALDE și-a pierdut treptat relevanța, iar în 2022 a fuzionat prin absorbție cu Partidul Național Liberal (PNL). Cu toate acestea, la data de 30 iunie 2025, ALDE figura cu cea mai mare restanță la bugetul de stat dintre partidele politice din România, peste un milion de lei.

Călin Popescu Tăriceanu este cel mai bogat premier pe care l-a avut România. În 2020, el trecea în declarația de avere aproape 620.000 de euro în conturi bancare, șase imobile în București, Năvodari și Constanța, șase autovehicule, inclusiv un Porsche și o motocicletă Triumph, acțiuni la Banca Transilvania, BRD și Transgaz, precum și ceasuri în valoare de 60.000 de euro (care aparțineau soției).

PNȚ-CD și ecologiștii, campioni la datorii

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚ-CD), formațiunea care a guvernat România în perioada ’96-2000, a intrat într-o fază de declin electoral și a trecut prin nenumărate conflicte interne sau fuziuni cu alte partide. Pe listele rău-platinicilor din politică, PNȚ-CD apare cu datorii de peste 900.000 de lei.

Partidul Ecologist Român (PER) este una dintre primele formațiuni politice înființate după Revoluție (pe 16 ianuarie 1990), sub conducerea lui Adrian Manolache. De-a lungul timpului, pe la PER s-au perindat personaje precum: Marian Vanghelie, Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu sau Liviu Pleșoianu. Cu toate acestea, ecologiștii nu și-au depășit niciodată condiția de partid de buzunar. La ANAF, PER se află, însă, pe primele locuri, cu o datorie care depășește 900.000 de lei.

Dan Voiculescu și Piedone, așteptați la casierie. PUSL, datorii de 800.000 de lei

O apariție surprinzătoare în ”lista rușinii” este cea a Partidului Umanist Social-Liberal, fondat de mogulul de presă Dan Voiculescu, împreună cu Maria Grapini. Printre liderii de azi ai grupării se numără: Cristian Popescu Piedone, Toni Greblă, Grațiela Gavrilescu, Liviu Negoiță sau Lavinia Șandru.

Datele de la ANAF indică o datorie de aproape 800.000 de lei la bugetul de stat în dreptul PUSL, la finalul lunii iunie.

Romii, ”reziștii”, Becali și Vanghelie și-au abandonat partidele

Tăriceanu și Voiculescu nu sunt singurii milionari care au fondat sau finanțat un partid care a ajuns, astăzi, pe lista rău-platnicilor. , a ajuns insolvabil și nu-și mai poate plăti o datorie de 153.000 de lei. Și Partidul Poporului, formațiune fondată de Dan Diaconescu, a ajuns pe ”lista rușinii”, cu datorii la stat de 115.000 de lei.

Partidul Social-Democrat Independent (PSDI), un proiect al foștilor lideri PSD, Marian Vanghelie și Mircea Geoană, a acumulat restanțe de peste 235.000 de lei la bugetul de stat. Alianța Democrată a Romilor este așteptată ”la casierie” cu 180.000 de lei iar Partidul Rezist, născut în timpul protestelor din 2018, a rămas dator cu 115.000 lei. Nici monarhiștii nu stau prea bine. Partidul Monarhist și Partidul Regalist au fost declarate insolvabile și cu datorii la ANAF.

În total, 38 de partide politice apar pe la data de 30 iunie 2025, cu restanțe la bugetul de stat în valoare de 8,7 milioane lei sau 1,74 milioane euro, potrivit datelor consultate de FANATIK.

Lista rușinii în politica românească

Partidul Alianța Liberalilor Și Democraților – ALDE – 1.086.242 lei Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – 867.442 lei (buget de stat) + 24.690 lei (asigurări sociale) + 103 lei (șomaj) + 5.525 lei (sănătate) Partidul Ecologist Român – 822.531 lei (buget de stat) + 39.700 lei (asigurări sociale) + 4.889 lei (șomaj) + 17.265 lei (sănătate) (Insolvabil) Partidul Umanist Social – Liberal – 795.453 lei Partidul Verde – 321.800 lei (Insolvabil) Partidul Social Democrat Independent – 253.226 lei Partidul Alianța Democrată A Romilor – 180.000 lei (Insolvabil) Partidul Frăția Forța România – 165.250 lei Partidul Mișcarea Social Liberală – 165.000 lei Partidul Stângii Unite – 165.000 lei Partidul Noua Dreaptă – 163.500 lei Partidul Monarhist – 160.967 lei (Insolvabil) Partidul Social Românesc – 157.759 lei Partidul Noua Generație – Creștin Democrat – 153.000 lei (Insolvabil) Partidul Alternativa Civică Atitudine Solidaritate Acțiune – 150.200 lei Partidul „Democrație Directă România” – 150.000 lei Partidul 200 Pentru București – 150.000 lei Partidul Creștin Social – Liberal Roman – 150.000 lei Partidul Forța Pensionarilor – 150.000 lei Partidul Frontul Demnității Și Identității Naționale – 150.000 lei Partidul Lege Și Ordine – România Democrată – 150.000 lei (Insolvabil) Partidul Național Agrar – 150.000 lei Partidul Pentru Iași – 150.000 lei (Insolvabil) Partidul Uniunea Pentru Codlea – 150.000 lei (Insolvabil) Partidul Popular Din România – 144.468 lei Partidul România Unită (PRU) – 136.733 lei Partidul Prodemo – 130.000 lei (Insolvabil) Partidul Progresist – 130.000 lei (Insolvabil) Partidul Naționalist – 115.000 lei Partidul Național Democrat – 115.000 lei Partidul Pentru Dezvoltare Și Progres Social – 115.000 lei (Insolvabil) Partidul Politic Apărătorii Copiilor Noștri – 115.000 lei Partidul Poporului – 115.000 lei Partidul Rezist – 115.000 lei Partidul Sebeșul Verde – 115.000 lei (Insolvabil) Partidul Diaspora Română – 100.000 lei Partidul Regalist Român – 100.000 lei (Insolvabil) Partidul Renașterii Naționale – 100.000 le

Total: 8.695.643 lei – 1,74 milioane euro

De ce nu apar și partidele parlamentare pe lista datornicilor la ANAF

Niciunul dintre partidele parlamentare nu apar pe lista rău-platnicilor de la ANAF. PNL, PSD, USR sau AUR nu au probleme cu banii, fiind subvenționate de la bugetul de stat.

Pentru partidele mici, situația este una mult mai complicată. Acestea nu pot supraviețui decât cu ajutorul cotizațiilor strânse de la membri sau prin sponsorizări.

În lipsa banilor, șansele acestor formațiuni să ajungă în parlament sunt foarte mici, iar eforturile din campanie pot lăsa urme serioase în finanțele partidelor. Ele ajung pe listele datornicilor la ANAF fie prin neplata obligațiilor fiscale pentru angajați sau colaboratori, fie prin amenzi sau penalități. De asemenea, partidele pot ajunge să nu-și poată plăti obligațiile din activități economice sau au sume de restituit către stat (AEP).