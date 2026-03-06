„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei””

ADVERTISEMENT

Deja de ani buni, ANAF publică trimestrial așa-numita „listă a rușinii” în care sunt înscriși datornicii la plata taxelor către stat. se face dacă restanțele depășesc un anumit prag, în funcție de tipul de contribuabil: 500.000 de lei pentru marii contribuabili, 250.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și 100.000 de lei pentru micii contribuabili, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.

Prag de 3.000 de lei pentru persoanele fizice

Însă Guvernul vrea să întocmească liste similare și cu cei care nu-și plătesc taxele locale. Teoretic, primăriile aveau obligația încă din 2015 să publice pe paginile lor de internet lista cu datornicii, însă prevederea din Codul de procedură fiscală a fost în general ignorată, mai ales că pragul de la care datoriile trebuiau publicate era lăsat la latitudinea consiliilor locale.

Lucrurile s-au schimbat odată cu OUG 7/2026 privind reforma în administrație, Guvernul luând acum în serios „lista rușinii” inclusiv la nivelul plății taxelor locale. „Valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante, administrate de organele fiscale locale, ale contribuabililor care sunt incluși în listă se aprobă prin hotărâre a Guvernului”, se prevede în ordonanță. Totodată, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației i se impunea să elaboreze proiectul de hotărâre astfel încât acesta să fie adoptat în 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 7/2026.

Ministerul condus de către Cseke Attila s-a conformat și a pus în dezbatere publică ale restanțelor la plata taxelor locale care asigură un loc pe „lista rușinii” a fiecărei primării, iar pragul stabilit este unul foarte redus:

a) în cazul debitorilor persoane fizice, la nivelul de minimum 3.000 lei;

b) în cazul debitorilor persoane juridice, la nivelul de minimum 5.000 lei.

Ce se întâmplă în cazul contestărilor în instanță

„Lista contribuabililor care sunt incluși în lista debitorilor, se publică de către organele fiscale locale în Monitorul Oficial Local, la subeticheta ‘ALTE DOCUMENTE’”, se spune în nota de fundamentare a proiectului de HG elaborat de către MDLPA.

Modificarea survine în contextul în care Guvernul pune presiune din ce în ce mai mare pe autoritățile locale să-și încaseze într-o proporție cât mai mare taxele pe care contribuabilii le datorează. „Scopul acestui act normativ permite o mai mare transparență și creșterea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale”, se mai spune în documentul citat.

În cazul în care cei incluși pe „lista rușinii” vor să vadă înlăturat numele lor sau al companiei lor de pe infamantul inventar al datornicilor și-și plătesc taxele datorate, primăriile vor avea la dispoziție 15 zile să opereze modificarea în listă. Însă atunci când contestă în instanță sumele datorate, numele lor va rămâne pe listă până la epuizarea tuturor căilor de atac posibile.

„Listele rușinii”, realizate de alți datornici

Paradoxal este că o parte dintre primăriile care vor trebuie să publice aceste liste , publicată de către ANAF, datorând sume mari bugetului de stat, după cum a scris FANATIK.

Nouă orașe înregistrează datorii de aproape 11 milioane de lei la buget, obligații restante către Agenția Națională pentru Administrare Fiscală. În top 3 administrații urbane defectuoase regăsim : Drăgănești Olt – 2,9 milioane lei, Videle (Teleorman) – 2,6 milioane lei și Buziaș (Timiș) – 1,5 milioane lei.

De asemenea, 91 de comune sunt pe lista celor cărora ANAF le-a pus gând rău, de executare silită. Pe primul loc este comuna Certeju de Sus (jud. Hunedoara), care apare pe listele fiscului cu o restanță de 8,5 milioane lei la bugetul de stat. Comuna Coșula din județul Botoșani apare pe lista publicată de ANAF pe locul 2, cu o datorie de 3,2 milioane lei, din care 2,2 milioane lei reprezintă obligații restante la bugetul de stat. În fine, podiumul comunelor restante este completat de comuna Puiești din județul Vaslui care are doar 3.300 de locuitori dar o datorie la ANAF de peste 2 milioane de lei.