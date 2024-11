Lista trădărilor lui Dan Diaconescu, destăinuiri tulburătoare: “Am fost trist, terminat, deprimat”

Dan Diaconescu, destăinuiri tulburătoare din perioada condamnării. Fostul patron de la OTV a fost lăsat baltă chiar atunci când avea cea mai mare nevoie de sprijin moral. Invitat în emisiunea online “Sport şi politică”, moderată de Horia Ivanovici, a dezvăluit cine sunt persoanele care l-au abandonat în unul dintre cele mai grele momente din viaţa lui.

Dan Diaconescu, lista trădărilor

Dan Diaconescu a fost condamnat la 5 ani şi 6 luni de închisoare, în anul 2015, pentru şantaj. Acela a fost un moment extrem de greu pentru fostul patron de la OTV, mai ales pentru că aşa zişii prieteni, l-au lăsat baltă. Invitat în emisiunea ”Sport şi politică” a lui , Diaconescu şi-a deschis sufletul şi s-a destăinuit în faţa camerelor de filmat. Acesta a avut un real succes în perioada OTV-ului şi şi-a ajutat mulţi colegi din partid să ajungă în Parlamentul României.

La scurt timp după ce le-a asigurat un loc de muncă bun apropiaţilor săi, Dan Diaconescu a fost condamnat la aproape 6 ani de închisoare. Dacă până atunci avea sute de cunoştinţă şi prieteni, în momentul condamnării fostul moderator TV a fost dat uitării de către cei pe care i-a ajutat atât de mult.

”Aveam la ziua mea de naştere 600 de invitaţi, iar apoi am avut 30, 50, 100. În primul rând m-au trădat cei pe care nu îi cunoşteam de multă vreme. Eu când mi-am dus cei 68 de colegi din partid în Parlament, fiecare şi-a luat un birou în primire.

Am ajuns la povestea cu concursul, cu Cristi Borcea, cu scrisorile pe care eu le primeam în închisoare sau nu. La un moment dat am avut o revelaţie. Mă gândeam că aş putea să domin închisoarea asta, aş putea să primesc 60 de scrisori pe zi. De ce? Ăştia pe care eu i-am băgat în Parlament au timbre pe gratis, plicul pe gratis şi secretare. Nimic nu s-a întâmplat.

Unul măcar să trimită un plic cu o scrisoare. Din cei 68 am primit 3 vizite, dar restul nici măcar nu s-au sinchisit. Vine poştaşul la aproape 40 dintre ei, că au împlinit vârsta de pensionare. Ca parlamentar ai pensie de pe urma lui nea Dan. Când numără ei banii de la poştaş nu s-or gândi să îmi dea şi mie un telefon?!”, a declarat Dan Diaconescu în exclusivitate, în emisiunea lui Horia Ivanovici.

”Nu poate să mă închidă nimeni”

De asemenea, Dan Diaconescu mărturiseşte că închisoarea nu a fost atât de rea, pe cât a fost faptul că a fost abandonat. Bărbatul spune că momentul în care a văzut că este lăsat de izbelişte, a început să îşi pună semne de întrebare. Deşi se consideră o fire puternică, singurătatea şi-a pus cumva amprenta pe liniştea lui psihică.

”Am avut perioade în care nu aveam de nici unele. Nu neapărat închisoarea mă închide pe mine, mintea mea e liberă, nu poate să mă închidă nimeni. Când vezi că oameni pe care i-ai ajutat nu te mai bagă în seamă şi te critică, atunci te apucă rău de tot semnele de întrebare. Nu ştiu cum e în alte ţări, dar la noi e horror”, a continuat Diaconesu.

Diaconescu şi Capatos, prieteni şi rivali în acelaşi timp

Pe finalul emisiunii, Dan Diaconescu a ţinut să încheie într-o notă pozitivă. Acesta a i-a povestit lui Horia Ivanovici cum decurgea relaţia lui , deşi erau în concurenţă. Deşi emisiile lor se aflau în rivalitate, fostul patron de la OTV îi trimitea lui Capatos invitaţi. Culmea este că Dan Capatos îl învingea pe Diaconescu la rating, pe acele tronsoane.

Din vorbă în vorbă, acesta a specificat că la un moment dat Capatos a spus că diferenţa dintre ei o fac 30 de milioane de euro. Aceia fiind bani în plus pe care Diaconescu îi are în cont faţă de Capatos. În acea noapte Dan Diaconescu nu a putut dormi până nu a făcut nişte calcule. La final a ajuns să se întrebe de unde are Capatos 40 de milioane de euro în contul bancar.

”Mă duc la Dan Capatos la emisiune, totul frumos. Dan Capatos fiind un personaj extraordinar care recunoaşte că eu îi trimiteam invitaţi, noi fiind în concurenţă. Nu avea invitaţi, se întâmplă. Eu îi trimiteam lui invitaţi, iar el pe tronsoanele alea mă şi bătea. Îi trimiteam pe Oana Zăvoranul, Naomi.

Dan Capatos zicea că singura chestie care ne deosebeşte pe noi este că eu am 30 de milioane de euro în cont, în plus faţă de el. Ajung acasă noaptea, dau să mă culc, dar nu mă lua somnul. Ceva mă frământa. Am stat şi m-am gândit ce m-a deranjat pe mine la emisiunea asta.

Mi-am amintit că Capatos a zis că noi ne asemănăm, dar ne deosebesc 30 de milioane. Încep să mă uit pe extrasele de cont şi încep să adun. Pe la 4 dimineaţa am avut următoarea revelaţie: de unde are Capatos 40 de milioane de euro în cont?”, a încheiat fostul moderator TV.

