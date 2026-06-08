Sport

Liță Dumitru a luat cea mai grea decizie a vieții și a izbucnit în lacrimi: „Am ales fotbalul înaintea unui copil care este un geniu”

Legendarul Liță Dumitru s-a întors de curând în țară și vrea să-și petreacă ultimii ani de viață în România. Pus să aleagă între fotbal și a sta cu fiica sa, fostul internațional a luat cea mai grea decizie din viața sa
Ciprian Păvăleanu
08.06.2026 | 20:15
Lita Dumitru a luat cea mai grea decizie a vietii si a izbucnit in lacrimi Am ales fotbalul inaintea unui copil care este un geniu
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Liță Dumitru a făcut sacrificiul suprem pentru fotbal. Foto: Colaj FANATIK
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Liță Dumitru (76 de ani) trăiește o adevărată dramă și s-a aflat de curând într-o cumpănă uriașă. Timp de mai mulți ani, el a fost stabilit în Statele Unite ale Americii alături de familia sa, însă s-a hotărât să revină acasă, în România, unde are de gând să se ocupe de o academie de fotbal în ultimii săi ani de viață. Într-o discuție despre fata sa și despre cum a ales fotbalul în detrimentul ei, Liță Dumitru a izbucnit în lacrimi.

Liță Dumitru, sacrificiul suprem pentru fotbal! Legendarul fotbalist și-a lăsat fiica în SUA pentru a reveni în România

Liță Dumitru dovedește încă o dată că fotbalul nu este doar un sport. Fostul internațional trăiește pentru fotbal și de curând a avut de făcut o decizie incredibil de grea. Legendarul fotbalist român a ales să-și lase familia în Statele Unite ale Americii și să se întoarcă în țară pentru a pune bazele unei academii de fotbal.

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„M-am întors în România pe ultima mea sută de metri. Adică, cât mai pot să fiu util. Vreau să deschid o academie, să pot să ajut. Vreau să învăț copiii să lovească mingea. Îmi doresc din toată inima să învăț copiii să lovească mingea și să joace fotbal adevărat. Vreau să deschid o academie în care să pot să mă exprim și să ajut cât mai pot să o fac. Ce vrem de la jucătorii noștri? Am văzut la CFR – Craiova jucători care nu știu să centreze, nu știu să șuteze”, spunea Liță Dumitru, conform Digi Sport.

Ion „Liță” Dumitru a fost operat de prostată! Fostul internațional nu s-a adaptat în SUA

Ajuns la 76 de ani, Ion „Liță” Dumitru vrea să-și dedice ultimii ani fotbalului, deși el luase decizia de a se muta definitiv în Statele Unite ale Americii, alături de familie. El a dezvăluit în 2021 că a ținut secret faptul că se operase de proastată în urmă cu 5 ani, iar boala i-a recidivat. Deși părea împăcat cu ideea de a trăi departe de casă, el nu s-a putut adapta. El nu s-a descurcat să vorbească limba engleză și nici să-și găsească un loc de muncă sau o ocupație.

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„Nu am vrut să spun, dar o să spun. Am avut acum 5 ani o operație de cancer la prostată. De vreo trei luni, au recidivat câteva celule, am observat în urma unor analize, așa că acum urmez un tratament cu radioterapie. Viitorul meu în America depinde de fiica mea, Alexandra! Eu sunt pe lângă ea, o susțin din toate punctele de vedere. Îmi lipsiți voi, îmi lipsesc meciurile, dar mă mai uit la televizor. Dar, aici sunt alte legi, e o altă viață, m-am adaptat în America”, spunea Liță Dumitru în 2021, însă altele erau trăirile din sufletul său, iar ulterior a revenit în România.

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Fostul mijlocaș a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre decizia grea pe care a luat-o

Liță Dumitru nu a putut trăi fără fotbal și a decis să plece din SUA, de lângă fiica sa, și să revină în România pentru a se dedica în ultimii ani de viață sportului care i-a oferit totul. Deși și-a pus pasiunea pe primul loc, fostul fotbalist are o durere imensă în suflet că nu mai poate fi lângă fata sa.

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„Să pleci din America, de lângă familie, și să alegi fotbalul înaintea unui copil care este un geniu, este foarte greu. Da, plâng! Mi-e greu fără ea. Vorbesc cu ea în fiecare zi. Am ales fotbalul. Mi-e tare greu, dar n-am ce să fac”, a declarat Liță Dumitru la emisiunea lui Gabi Safta de pe canalul de YouTube „Templul Sportului”. Alexandra Dumitru, fiica sa, va veni pe 16 iunie pentru a doua oară în România, pentru a-și vizita tatăl.

Drama trăită de Liță Dumitru, pus să aleagă între familie și pasiunea pentru fotbal

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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