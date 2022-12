Liță Dumitru, amintiri cu marele Pele: ”S-a ridicat, m-a scuipat și apoi mi-a dat mâna”

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, la 82 de ani după o lungă suferință.

Amintirile lui Liță Dumitru cu Pele

Fostul internațional Liță Dumitru are o mulțime de amintiri de la celebrul meci România – Brazilia 2-3 de la Cupa Mondială din 1970, iar pe regretatul Pele și-l amintește ca un fotbalist de geniu, dar care știa să-și provoace adversarii.

”De la un puști de 16 ani, să ajung să joc contra lui Pele a fost o mare bucurie. Am avut emoții la început, după care lucrurile au decurs normal. I-am dat peste picioare, ne-am și scuipat, ne-am înjurat, dar la final am mers să îi cer tricoul, dar mi-a spus că i l-a promis deja lui Lucescu.

Pele a început cu înjurăturile, nu puteam să încep eu. Am rezistat vreo 20 de minute, dar după aia nu am mai putut. Toți coechipierii îl ascultau, pasau mingea unde voia el. Era un jucător care atunci când pleca de pe loc era în viteza a zecea.

Țin minte că odată a scăpat spre Dinu, am făcut o alunecare și am căzut amândoi. S-a ridicat, m-a scuipat, mi-a dat mana și m-a ridicat. Ce făcusem eu era de roșu", a declarat Liță Dumitru.

Cum era Pele în afara terenului

Fostul fotbalist român consideră că Pele a fost cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor și a povestit faptul că în afara terenului era o persoană extraordinar de amabilă și care nu refuza să stea de vorbă cu nimeni.

”Va rămâne alături de noi pentru faptul că, așa cum spune multă lume, a fost cel mai mare fotbalist. Am considerat că au fost alții, dar părerea mea contează mai puțin. De când s-a născut, Dumnezeu i-a dat posibilitatea să mulțumească lumea. Sunt mândru și bucuros că am jucat la un Campionat Mondial împotriva lui.

Cred că, dacă nu au fost mai mari decât Pele, sunt alții care cred că au fost la fel de buni ca el. Este vorba despre Cruyff și Beckenbauer. Nu am jucat contra lui Maradona. Și el cred că a fost un geniu și un mare fotbalist.

Cu un an înainte să joc împotriva lui, am fost în Brazilia în turneu cu echipa națională. Noi stăteam la un hotel în Copacabana. A venit în vizită la noi la hotel. Cred că Rică Răducanu mai are poze. A stat de vorbă cu noi, am discutat despre fotbal. Era un om foarte bun. Era o personalitate mare care se schimba când intra în teren”, a mai spus Liță Dumitru.

În urmă cu doi ani, pe când marele Pele împlinea 80 de ani, Cornel pentru FANATIK despre legenda fotbalului brazilian, jucător pe care l-a avut în marcaj la Mondialul din 1970.