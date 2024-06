„Liță Dumitru mi-a spus în față: Bă, eu te-am lucrat!” Dezvăluiri uluitoare din vestiarul Rapidului. „Rămâi tu să joci pe toate posturile”

Ion Manu, unul dintre portarii de legendă ai Rapidului, a plecat din Giulești din cauza lui Liță Dumitru, cel care i-a pregătit pe alb-vișinii în perioada 1985–1988. , care se vede marțea, de la ora 13:30, LIVE, pe .

De ce a plecat Ion Manu de la Rapid: „Liță Dumitru mi-a spus în față: Bă, eu te-am lucrat!”

Ion Manu (64 de ani) a apărat timp de 12 ani poarta Rapidului, între 1978 și 1990. Fostul goalkeeper a avut ofertă de la Steaua în 1985, dar a rămas în Giulești. Finalul de carieră la prins în Regie, la Sportul, echipă pentru care a jucat din 1990 până în 1994.

„(n.r. – ai regretat că nu te-ai dus la Steaua?) Nu, nu. Cum să regret? Să plec de la Rapid? Nu plecam niciodată de la Rapid, ți-am mai spus. Nu plecam niciodată dacă nu era întâmplarea care a fost cu respectivul personaj.

Din cauza lui Liță Dumitru am plecat eu de la Rapid. Când mi-a zis în față ‘Bă, eu te-am lucrat! Nu am vrut eu să joci!’ De ce să nu joc? Ce ți-am făcut? După ce am ieșit cel mai bun portar din România, m-a solicitat Timișoara, Poli Timișoara, să îmi înlesnească intarea la facultate, că urma concertul marii cântărețe Lepa Brena și îmi dădeau niște bilete.

Cu ceva mișcători, să pot să îmi pot lua și eu ceva cu care să mă mișc, că mă deplasam doar cu tramvaiul pe vremea aia și am fost, am dat examen, am intrat, la facultate la Timișoara. M-au ținut în hotel și am învățat cât n-am învățat 12 ani de liceu. N-ai pomenit așa ceva.

Și nu m-a lăsat. Era ministrul Transporturilor atunci Bulucea. A trimis o trupă după mine de m-a adus cu fulgi cu tot în Giulești. Am zis că nu mai plec, nu mai fac nicio mișcare, până mă las aici stau.

Și a venit chestia cu Liță Dumitru, mi-a zis ‘Eu te-am lucrat, d-aia n-ai jucat! ‘Am jucat doar 4-6 meciuri în retur. Și atunci Liță era și antrenor principal și jucător, era de toate. Și atunci i-am zis:

‘Auzi, Liță, norocul tău că suntem aici, eram în birou la doamna secretară Geta Necșoiu, că știi ce pățeai dacă eram în cabină. Ieșeai cu capul de cinci ori mai mare decât îl ai’.

Rămâi tu și joacă toate posturile, îți las și mănușile mele de portar și când vrei îl scoți pe Toader și intri tu și în poartă’. Dar asta e, așa a fost să fie”, a declarat Ion Manu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

Ion Manu, LA UN PAS SA AJUNGA la Steaua: “Nea Imi m-a vrut inainte de finala CCE”