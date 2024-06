Liță Dumitru nu are bilet la România – Olanda! ”Cine sunt eu să-l deranjez pe Burleanu?”. Video exclusiv

Cât de mare fotbalist a fost Ion Dumitru? Atât de mare încât Hagi a putut spune ”Liță a fost idolul meu!”. Și nu a fost numai al lui. Iosif Rotariu l-a prins pe Dumitru la Poli Timișoara, spre finalul carierei pe care a avut-o mijlocașul complet al Generației 70. Rotariu, un fotbalist din Generația de Aur, fusese impresionat de ceva ce nu mai văzuse și nu credea că era posibil: ”Liță bătea cornere cu experiorul mai bine decât centram noi normal, cu interiorul!”.

Liță Dumitru: ”Prima oară am fost noi, Mexic 70, acum a apărut Generația de Suflet”

L-am întâlnit pe Dumitru în Wurzburg. Era la poarta bazei de pregătire în care el povestește că a lucrat ca tehnician al echipei locale aflate în ligile mici germane. Idolul lui Hagi și al lui Rotariu nu a avut acces în baza sportivă. În timpul acesta avea loc antrenamentul naționalei României și în tribună, alături de Răzvan Burleanu și de Gabriel Bodescu, și apropiat al președintelui FRF.

Domnule Dumitru, ce ați remarcat din acest Campionat European?

Îi salut pe telespectatorii din România și pe suporterii de aici care sunt la un nivel formidabil, sunt fanatici adevărați! Poate că fanii români din Occident le-au dat o lecție celor veniți din România, să nu mai înjurăm, să nu mai scuipăm, să fim alături de echipă din toată inima.

V-a plăcut atmosfera, deci.

Foarte mult! Le mulțumesc din suflet că i-au susținut pe băieți, împreună au creat o calificare istorică. Prima generație românească de succes a fost a noastră, cea din Mexic, urmată de Epoca de Aur a fotbalului nostru, cu Gică Hagi și cu toți ceilalți. Acum au inventat un nume frumos, Generația de Suflet, și cred că această familie pe care au format-o poate să producă idoli. În școlile de fotbal din România vor apărea tot mai mulți copii datorită performanței de aici, din Germania. Dar unele lucruri trebuie să fie schimbate.

”Sunt surprins, recunosc! Bravo, România! Euro 2024 e special, știu cum e să ai zeci de mii de oameni în tribune”

Ce ar trebui să schimbăm noi, românii?

Românii trebuie să regândească antrenamentele, felul în care cresc jucătorii. Când copiii merg spre performanță, ei să fie pregătiți complet pentru sisteme de joc, pentru lovirea mingii cu ambele picioare, dacă se poate. Dacă nu cu ambele, măcar să fie o tehnică perfectă cu un picior. În fotbal, tehnica te ajută să câștigi secunde, despre asta e vorba. Când controlezi mingea fără probleme câștigi timp, despre așa ceva e vorba în fotbalul modern.

V-a surprins parcursul naționalei? A câștigat grupa E, a fost chiar și înaintea Belgiei.

Este surprinzător, sigur. Pe mine m-a surprins și ocuparea primului loc în grupa din preliminarii. . Îi felicit pe băieți! Au contat mult spectatorii români care au venit. Am fost la meciul cu Belgia, suporterii belgieni au demonstrat și ei că au experiența turneelor finale, au știut când să intervină ca să-și ajute echipa, parcă știau când să cânte. E ceva special să joci fotbal cu cincizeci de mii de oameni în tribune. Nicio persoană care nu a jucat așa nu știe cum este!

Ar fi jucat mai bine Generația 70 cu patruzeci de mii de români în tribune?

Sută la sută! Noi nu avem valori mari în echipa de acum. Sunt jucători care pot să progreseze, mai pot apărea și alții în afara lotului de aici. Noi, în 1970, aveam treizeci de fotbaliști care erau foarte valoroși. Foarte, foarte valoroși! Jucam cu Brazilia lui Pele, cu Anglia și ieșeam onorabil din grupă. A fost un lucru mare!

”România – Olanda? Să ne fie frică de ei, sunt printre cei mai buni! Bilet nu am, mi-e jenă să-l deranjez pe președintele Burleanu”

Există vreun fotbalist de acum care ar fi avut loc în formula de la Mondialul din Mexic 70?

Nu! Nu! Deocamdată nu! Sunt jucători de perspectivă, e Drăgușin, este Man, mai e Mihăilă. Plus Răzvan Marin.

Florinel Coman cum vi se pare?

Coman e un copil foarte bun, el joacă foarte bine la FCSB, dar la echipa națională. Îmi pare rău că nu mai e alt titular de la FCSB în afara lui. Oricum, ceea ce se întâmplă aici e un pas mare pentru fotbalul românesc. Trebuie să luptăm și cu Olanda, chiar dacă ne va fi foarte greu!

Ar trebui să ne fie teamă de Olanda?

Da, să ne fie teamă! Este una dintre cele mai bune echipe din Campionatul European, fotbalul olandez e cu mult peste al nostru! Dacă pierdem acest meci trebuie să fim mândri că am ajuns la nivelul acesta și că am fost învinși de către Olanda în optimile de finală. Dacă vom câștiga va fi și mai frumos. Eu sunt sceptic. Normal că le doresc băieților din toată inima să prindă o zi la fel de bună cum a fost aceea de la meciul cu Ucraina! Dar să știe băieții foarte clar că Olanda nu e Ucraina!

Mergeți la meciul din ”optimi”?

Nu am bilet. Cred că nu voi rămâne aici și pentru meci. Am vorbit cu cumnatul meu care este aici și a jucat la Kickers vreo 25 de ani. Chiar aici în Wurzburg, unde eu am fost antrenor. Era Landesliga în perioada aia. El a plecat în liga a doua apoi, a jucat vreun an după care a revenit și a scris istorie în Wurzburg.

Nu aveți bilet? Ați vorbit cu Burleanu?

Nu am discutat cu domnul președinte, nu îmi permit să ajung la dânsul. Și nici nu am ce să caut să deranjez oamenii când e un Campionat European să vin eu, Liță Dumitru! Vă spun cinstit: sunt aici, nu m-a căutat niciunul… Bine, am mai vorbit cu Stoichiță, vedem, poate că o să merg la Federație și o să discut cu ei.

442 de meciuri și 64 de goluri a adunat Liță Dumitru în Divizia A, așa cum se numea atunci SuperLiga de astăzi. A evoluat pentru: Rapid, Steaua, Politehnica Timișoara, U Craiova, CFR Timișoara

26 de partide și două goluri a contabilizat Liță Dumitru, mijlocaș central, în cupele europene

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la Euro 2024.

Interviu eveniment cu Liță Dumitru