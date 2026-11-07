Sport

Litigiu înainte de FCSB – Corvinul! Detalii de culise și miza financiară

Bogdan Ciutacu
07.11.2026 | 16:38
Litigiu inainte de FCSB Corvinul Detalii de culise si miza financiara
EXCLUSIV FANATIK
Litigiu înainte de FCSB-Corvinul / Foto: edit Fanatik
Probleme înainte de FCSB – Corvinul Hunedoara! Detalii de ultimă oră și când se decide totul în instanță.
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FANATIK a aflat în exclusivitate motivul pentru care Corvinul Hunedoara a fost dat în judecată înainte de partida extrem de importantă împotriva FCSB-ului.

Proces înainte de FCSB – Corvinul

Federația Română de Fotbal a făcut un anunț neașteptat cu doar câteva zile înainte de meciul dintre FCSB și Corvinul. Hunedorenii au fost acționați în judecată de către Asociația Club Sportiv Mediaș 2022.

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„Mărul discordiei” este portarul Fabio Blaga, în vârstă de 20 de ani, împrumutat de Corvinul în acest sezon la Gloria Bistrița. Jucătorul crescut de Gaz Metan Mediaș a fost transferat de hunedoreni, însă sibienii au păstrat un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

În momentul în care Corvinul Hunedoara și-a schimbat forma juridică și a trecut clubul de la societatea veche pe cea nouă, cei de la Mediaș au considerat că acest lucru este exact ca un transfer și au decis să se adresese în instanță, unde pretind nu mai puțin de 50.000 de euro.

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Toată această procedură a fost făcută cu aprobarea și în baza regulamentelor Federației Române de Fotbal, iar din informațiile FANATIK sunt șanse foarte mici ca acest demers să aibă succes. Fotbalistul a fost rezervă de 3 ori la echipa lui Florin Maxim în acest sezon în SuperLiga, după care a fost cedat până la finalul sezonului la Bistrița, unde a fost de asemenea pe bancă la meciul câștigat chiar contra FCSB-ului.

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În condițiile în care vechea societate a celor de la Corvinul Hunedoara a fost dizolvată, iar noua societate este continuatoarea vechii societăți, iar Comitetul Executiv al FRF a luat decizia de a primi Corvinul Hunedoara în prima ligă, acest demers e cel mai probabil sortit eșecului.

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Chiar dacă tehnic jucătorul s-a transferat de la entitate la alta, totul s-a făcut strict în baza regulamentelor FRF, iar procedura a fost doar o simplă formalitate.

Există chiar și un precedent pe aceeași speță. Victor Pițurcă a câștigat 7 milioane de euro de la Adrian Mititelu, dar comisiile au arătat clar că noua entitate a clubului nu poate răspunde pentru vechea  entitate.

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Iată ce a comunicat FRF pe site-ul oficial: „Prin prezenta vă informăm că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată formulată de către Asociația Club Sportiv Mediaș 2022, având ca obiect pretenții financiare, cu termen de judecată la data de 17 noiembrie 2026”.

Meciul dintre FCSB și Corvinul Hunedoara va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30 pe Arena Națională. Cele două echipe sunt vecine în clasament. FCSB e pe locul 7 cu 21 de puncte, în timp ce hunedorenii sunt pe 8, cu 19 puncte.

  • 50.000 de euro e miza procesului dintre Corvinul Hunedoara și Asociația Club Sportiv Mediaș 2022
  • 20% e procentul pe care sibienii îl dețin la transferul lui Fabio Blaga
  • 50.000 de euro e cota portarului de 20 de ani
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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