Litigiul dintre Dinamo şi Vasile Şiman amână ieşirea “câinilor” din insolvenţă: “Estimăm că va mai dura încă atât!”

După ani grei în care Dinamo a fost la un pas de faliment, situaţia economică a clubului s-a stabilizat şi “câinii” speră ca în cel mai scurt timp să scape de insolvenţă şi să intre în normalitate şi din punct de vedere administrativ.

Litigiul dintre Dinamo şi Vasile Şiman amână ieşirea “câinilor” din insolvenţă

Dar, , pentru celebrul , e o piedică pentru ieşirea din insolvenţă. În 2013, Şerban a fost transferat de “câini” de la Sportul Studenţesc, şefii lui Dinamo de atunci acceptând o clauză incredibilă: în cazul unui viitor transfer, indiferent de suma încasată, Dinamo trebuie să vireze 1 milion de euro celor de la Sportul.

Fotbalistul a jucat opt ani la Dinamo şi nu a reuşit să se impună. În 2021, Şerban a plecat din postura de jucător liber, iar Dinamo nu a mai fost nevoită să achite niciun ban celor de la Sportul, bazându-se pe insolvenţă.

Andrei Nicolescu: “Noi estimăm că din septembrie va mai dura încă 6 luni acest litigiu”

Andrei Nicolescu a explicat că litigiul dintre Dinamo şi Vasile Şiman privind această creanţă întârzie ieşirea din insolvenţă a “câinilor”, discuţia fiind una complexă:

„Domnul Șiman a înregistrat o eventuală cesiune a unei creanțe pe care consideră că exista în anul 2013 și care era condiționată de anumite lucruri înainte de intrarea în prima insolvență.

Sunt anumite lucruri tehnice în care n-aș vrea să intru cu dumneavoastră. Contractul acela cred că e semnat de domnul Anghelache. Au fost probabil niște argumente economice, comerciale, sportive în spate.

De atunci până acum s-au întâmplat multe lucruri legate de clauzele contractuale, de contractele dintre Dinamo și Ionuț Șerban. A cumpărat o potențială creanță. E o discuție și acolo cum a fost cumpărată, după ce Sportul a intrat în insolvență.

E complicată interpretarea cu privire la pretinsa creanță. E complicat de explicat la televizor în câteva minute. Noi estimăm că din septembrie va mai dura încă 6 luni acest litigiu.

Există posibilități să se închidă și mai repede, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, la Digi Sport.

Vasile Şiman: “Nicăieri în lumea asta un club nu a intrat de două ori în insolvență. Dinamo a dat țeapă statului român”

Vasile Şiman, fostul patron al Sportului Studenţesc îi acuză pe cei de la Dinamo că au dat ţeapă statului român, spunând că echipa este pentru a doua oară în insolvenţă în ultimii 10 ani:

„Se discută de această cerere de 3 ani de zile. Cum timpul expira, am fost nevoit să fac această cerere. Aceasta se prescria și am fost nevoit să fac asta. Am discutat cu mulți conducători de la Dinamo, dar nu s-a găsit nici o rezolvare.

Dinamo avea niște clauze cu Șerban pe care trebuia să le respecte. A așteptat 11 ani să onoreze această obligație contractuală. Dinamo nu a luat nici o țeapă, pentru că a făcut o înțelegere cu jucătorul.

Dinamo l-a contactat cu 8 luni înainte expirarea contractului cu Sportul, le-au dat bani părinților, l-au învrajbit contra Sportului. Se așteptau ca Sportul să dispară. Ionuț Negoiță a fost cel care a decis aceste lucruri.

Dinamo a putut să scape de 100 de ori de Șerban, dar nu au vrut. Dinamo este în insolvență, este doar o cerere, nu au nici o obligativitate de plată, este o decizie a instanței. Dinamo este cea care încearcă să nu plătească.

Au intrat în insolvență de două ori în ultimii zece ani. Nicăieri în lumea asta un club nu a intrat de două ori în insolvență. Dinamo a dat țeapă statului român. Nu știu cum se va termina asta. Că nu sunt Dumnezeu. Dacă există înțelegere, se poate rezolva orice. Dar aici, tot ei spun că sunt nedreptățiți”, a tunat Vasile Şiman potrivit .