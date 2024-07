Litoralul românesc, motiv de ceartă între internauții din România. Care este postarea care a stârnit un val de reacții pe Facebook

Așadar pe nimeni nu mai miră că tot mai puțini turiști merg ”la mare” în România și evită stațiunile de pe litoralul românesc. Nici nu ar avea de ce, dacă e să analizăm modul în care multe dintre aceste stațiuni s-au pregătit, sau nu, pentru sezonul estival. Imaginile cu plajele neamenajate și murdare sunt greu de privit, dar sunt realitatea verii, an de an. Mai adăugăm prețurile ”nesimțite” și aia e.

Litoralul românesc, motiv de ceartă între internauții din România

Ajung, totuși, pe litoral acei români care probabil nu-și permit o vacanță în străinătate, sau acei bucureșteni care dau o fugă scurtă de câteva zile până pe litoral, pentru a se răcori în mare. În rest, străinii sunt ca și inexistenți în aceste zone, pentru că toată lumea preferă să investească banii într-o vacanță cu adevărat reușită, departe de stângăciile litoralului românesc.

Totuși, există un cunoscut grup de Facebook destinat vacanțelor petrecute în România. Atenție, însă! Aici se dau lupte dure între patrioții nostalgici și cei care și-ar dori să vadă și la noi condiții de cazare și o plajă asemănătoare celei din Grecia, Turcia sau chiar Bulgaria.

”Evitați stațiunea Jupiter! E un dezastru plaja. Iar între Jupiter și Neptun totul e ca după război. Consider că am făcut un gest ok… să știți ce vă așteaptă”, e una dintre postările ”controversate” care au provocat multe reacții. Interesant, nu au lipsit multe comentarii din partea acelor români care preferă să nu fie cârcotași și, în schimb, să se bucure de ce le oferă viața, conform

”Marea, soarele și tot ce ne-a dăruit natura sunt o binecuvântare. Bucurați-vă de viață indiferent unde v-ați afla. Să vedem partea frumoasa, și noi vom fi frumoși! O vară minunata vă doresc tuturor indiferent de locul n care sunteți!”, a scris un internaut. ”Da, să-ți rupi picioarele pe banii noștri”, i-a răspuns autorul postării.

Plajă autentică cu miros de scoici și hamsii. O iubesc!”, a continuat internautul patriot, care nu acceptă ca cineva să critice litoralul românesc, lăsat aici de daci și Nicolae Ceaușescu. ”Ați uitat de alge, probabil”, a replicat cel care a postat informația, ușor iritat de modul în care ”doamna” vede doar partea plină a paharului.

Război pe internet – litoralul românesc, între critici dure și cei care-l apără cu orice preț

”Da, este ca după război pentru că se lucrează la lărgirea plajei”, a intrat în discuție o altă turistă, apărătoare a valorilor patriei, neapreciate de nemulțumiți. ”Eu cred că nu vezi bine”, i-a răspuns autorul postării, însă replica finală a fost dată tot de femeie: ”Din fericire, încă văd bine pentru că sunt la Neptun”.

În discuție a intrat un internaut, care extrem de curajos a oferit un sfat care cu greu poate fi reprodus fără teama de a fi linșat pe internet. ”Evitați România!”, a scris acesta. Cutia Pandorei era deja deschisă. ”Mofturi! România se scrie cu R mare”, ”Știți ce n-au românii? Nu știu să se bucure! E trist”, a completat un alt internaut român neaoș.

Discuțiile au continuat ore bune, cele două tabere încercând să critice, sau să apere, turismul din țara noastră. Concluzia a tras-o împăciuitor un alt bărbat, care a încercat să vadă, totuși, jumătatea plină a paharului. ”E adevarat că plaja nu prea este ok. Am ajuns joi la Cap Aurora, am încercat și plaja de acolo și cea din Jupiter și nu poți intra în apă din cauza pietrelor din apă, riști să-și rupi picioarele.

Noi am mers cu Bolt în Saturn, la plaja Lara Beach sau Recif și a fost ok. Și acolo sunt pietre, dar nu atât de multe ca în Jupiter sau Cap Aurora. Pentru noi a fost ok. Am preferat să folosim Bolt din considerentul locului de parcare. În Neptun se lucrează pentru lărgirea plajei”, a completat internautul. În cele din urmă, litoralul românesc se împarte în două categorii de turiști: cei patrioți, care se mulțumesc cu ce au și cei care probabil nu vor mai călca niciodată pe aici.