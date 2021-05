Litoralul românesc, prețuri de insule exotice! Patru nopți la Mamaia, aproape 200 de milioane

Litoralul românesc vine la pachet în 2021 cu prețuri de insule exotice! Da, citiți bine, dar mai ales strângeți bani dacă vreți să ajungeți în anumite hoteluri de la mare.

Vara anului trecut a adus „turismul de nevoie” în obiceiul românilor. Mulți oameni s-au temut de testele de prin vămi, s-au speriat de imaginile cu sute de turiști blocați pe aeroporturi și au apelat la varianta pe care o aveau la îndemână.

Drept pentru care au rămas acasă. Nu pentru toți a ieșit bine. De altfel, FANATIK a scris în repetate rânduri despre țepele pe care românii le-au primit, chiar în țara lor, în an pandemic.

Agențiile de turism au recunoscut și ele că stațiunile de pe litoralul românesc nu oferă foarte multe. În ciuda hotelurilor de lux care au apărut, situația pare a fi una departe de adevăr.

Cu toate acestea, prețurile sunt comparabile dacă nu chiar mai mari față de un sejur în destinații de vis. Mai exact, se comercializează deja concedii de mii de euro în Mamaia.

Culmea, considerată stațiunea de lux a României de la Marea Neagră, Mamaia a avut parte de numeroase plângeri anul trecut. Oamenii care au rămas în țară și care au acceptat să plătească bani grei pentru un sejur pe litoral s-au întors cu un gust amar.

„Îmi place să povestesc lucrul acesta, deși nu e o mândrie pentru noi ca țară. Dar este realitatea din teren, ca să mă exprim așa. Avem la agenție un cuplu care mergea în Turcia de ani de zile. O dată pe an, gata să plătească oricât pentru 14 zile de răsfăț.

Vorbesc despre alt gen de băuturi, nu cele locale și la dozator, vorbesc despre toate mesele a la carte, clienți care pentru două săptămâni voiau să uite de tot și să se bucure de minunile unui concediu.

Acum au rămas acasă și au optat pentru Mamaia. Au dat și aici bani mulți de tot pentru un hotel din top 3. Mi-au zis că au văzut șobolani și câini vagabonzi cât pentru o viață în Mamaia. Știți care e problema? În Turcia plăteau pentru un tot, aici, la Mamaia au avut o bucățică frumoasă, adică hotelul lor. Când ieșeau se loveau de realitate”, a zis Viviana Costache, reprezentanta unei agenții de turism, exclusiv pentru FANATIK.

Cât costă un concediu la Mamaia în 2021

FANATIK a făcut o simulare și a descoperit prețuri exorbitante pentru cele mai bune hoteluri de pe litoralul românesc. De exemplu, 4 zile la un hotel de top în Mamaia în perioada 5 august – 9 august, perioadă din plin sezon ar putea ajunge și la aproape 200 de milioane.

Este adevărat că vorbim despre o cameră Senior Suite cu vedere la mare, dar prețul de peste 1000 de euro pe cameră pe noapte pare să-i împingă pe turiștii români către destinații ceva mai accesibile.

De asemenea, o altă variantă preferată în ultima perioadă de cei care merg la mare, închirierea de apartamente în diferite complexe, vine și ea cu prețuri exorbitante.

Pentru aceeași perioadă, se poate ajunge și la 180 de milioane de lei vechi. Vorbim însă despre o cazare pentru șase persoane.

Acuze dure ale turiștilor români după vara 2020

FANATIK a încercat să stea de vorbă și cu oameni care s-au plâns anul trecut de situații nu tocmai plăcute întâlnite în concedii. O agenție de turism ne-a prezentat cazul unui bărbat care în 2020 a mers în Delta Dunării, apoi la mare, la Mamaia și la munte, la Sinaia.

Așadar, destinații de top, experiențe, spune acesta, regretabile. „Nu am ce să reproșez prea multe agenției. Am mers prin ei strict la mare. În Deltă am dat peste un patron de pensiune, să ne înțelegem, top class, care mai avea puțin și ne bătea pentru că i-am zis să dea manelele mai încet la 3 dimineața.

La mare ne-am blestemat zilele. Mamaia e ca mamaia, Dumnezeu să o ierte. La munte ne-au alergat urșii pe la Castelul Peleș. Era ora 18.00 și lumea fugea care încotro. Văd acum cazuri la televizor cu urșii de la Sinaia. Mi se pare ireal, ce îmi spuneți că nu se știa situația?

Eu nu știam de ce toți oamenii mergea cu lanterne și pocnitori la ei seara. La Peleș, urșii sunt ca la ei acasă, pază n-am văzut deloc.

Drumurile sunt jalnice, servirea sub orice critică, mâncare proastă, personal neatent, needucat. De ce să nu merg eu în Grecia unde am primit o ofertă cu două nopți de cazare gratis și unde mă așteaptă fructele de mare și toți cu zâmbetul pe buze?”, a explicat Druncea Florinel, unul dintre turiștii care s-au arătat dezamăgiți de cele găsite în țară.

Câți bani te-ar costa un sejur exotic în 2021

Românii au avut deja parte de două șocuri turistice în 2021. Mai exact, Maldive, una dintre cele mai căutate destinații a fost accesibilă și la sub 1000 de euro.

De asemenea, cu 600 de euro, românii au stat preț de 7 nopți în Zanzibar. Deocamdată, Bali și Thailanda nu sunt deschise, în timp ce cei din Seicheles par să aibă probleme după ce au relaxat măsurile destul de repede.

Trebuie să știți că prețurile vor mai crește în vară pentru cei care doresc să meargă în astfel de călătorii. Conform reprezentanților agențiilor de turism, vorbim de cel puțin 300 – 500 de euro în plus pentru fiecare persoană în parte