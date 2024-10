Lituania, descifrată de spionul echipei naționale: „E greu să ne luăm cu ei la luptă”. Care este atuul „tricolorilor”

Aurel Țicleanu a avut o intervenție telefonică la emisiunea , show live pe în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30. A dezvăluit ce se află în „culisele” lituanienilor.

Aurel Țicleanu, vești bune pentru România și România U21

În primă fază, fostul mijlocaș al naționalei României a discutat despre evoluțiile echipei naționale de tineret condusă de Daniel Pancu. Țicleanu s-a declarat bucuros de o eventuală calificare la turneul final EURO U21.

ADVERTISEMENT

„Ar fi extraordinar, ar fi a patra calficiare la rând la un turneu final. Asta este o performanță în sine. Nu-i ușor să faci performanță, dar mă gândesc că un stadion plin diseară va fi un ajutor extraordinar pentru băieții noștri care au remizat în Elveția.

Adică de putut se poate. Important să vedem dacă reușesc băieții noștri. Ar fi extraordinar”, s-a exprimat Aurel Țicleanu.

ADVERTISEMENT

, fostul șef de scouteri al României are o părere foarte bună. Totuși, Țicleanu consideră meciul împotriva Lituaniei ca o provocare din cauza condițiilor meteo.

„În partea cealaltă la echipa mare, mi se pare o provocare extraordinară. Pentru că dintr-o dată de duci de la căldură la frig, oricum este mai bine să te duci de la căldură la frig decât de la frig la căldură. Că te moleșește invers. Ăsta ar fi un aspect.

ADVERTISEMENT

Doi ar fi starea terenului, pentru că din punct de vedere fizic, eu am fost spionul nostru pentru echipa națională, am fost să-i văd jucând cu Cipru, am fost și-n Cipru văzând pe Cipru cu Kosovo, mi-am făcut rapoartele. Din punct de vedere fizic e greu să ne luăm cu ei la luptă, sunt mai puternici. Parcă și mai rapizi”, a declarat Aurel Țicleanu.

Spionul României a dezvăluit calitățile echipei lui Mircea Lucescu în meciul cu Lituania

„Atuul nostru este într-o tehnicitate superioară care ne poate da și niște valențe superioare. Dar pe acest teren nu știu dacă noi ne putem valorifica. Plusul nostru de tehnicitate pe un teren greu, nu știu. Dacă băieții noștri reușesc să rezolve maxim în 45 de minute în prima repriză, suntem liniștiți.

ADVERTISEMENT

Pentru că în repriza a doua cred că va fi un meci de luptă, va fi un meci de uzură care, din punct de vedere teoretic, îi ajută mai mult pe ei”, a mai adăugat fostul internațional.

Referitor la spionarea Lituaniei, Aurel Țicleanu a îndemnat ca România să nu-și subestimeze adversarii. În viziunea sa, fostul antrenor este de părere că lituanieni se pot baza pe mai mulți factori care să-i ajute în duelul cu „tricolorii”.

„Noi n-am avut deloc un meci ușor cu Lituania acasă. Și eu am semnalat lucrul ăsta. Și vă dați seama dacă Lituania a jucat așa la București, la ei acasă cu sprijinul publicului sunt acomodați mai bine la condițiile de joc. Meciul nu va fi deloc ușor. Mie mi-a plăcut Lituania, ei au pierdut cu Cipru nemeritat”, a mai spus Țicleanu.

Informații în premieră din culisele Lituaniei

„Mie mi s-a părut o echipă foarte bine organizată și niște jucători mai tineri așa care au școală de fotbal și care vor să facă echipă. Din punct de vedere al organizării sunt foarte curați, foarte cinstiți. Spre deosebire de ciprioți care mi-au făcut impresia unor vulpoi așa, unor jucători care interpretau situațiile.

Înțelegeau foarte bine jocul și de aia au câștigat acolo. Au exploatat o greșeală. Dar ca organizare de joc mie mi-a plăcut Lituania și le-am spus. Am trecut și în raport către staff-ul tehnic. Am avut și o ședință la Comisia Tehnică și i-am spus și în plen lui Nea Mircea înainte de meciul cu Cipru, pentru că Cipru a pierdut cu 4-o pentru că a greșit puțin socotelile.

Au pierdut cu Kosovo 4-0. Pentru că ei au pus bază mare în ceea ce am făcut noi 3-0, i-am bătut acolo și țineți minte scandalul când și-au dat doi jucători afară din lot. Au crezut că îi vor prinde, erau foarte entuziasmați după victoria din Lituania. M-a mirat că i-au bătut și după meci, că nu mi s-a părut că meritau.

I-am spus lui Nea Mircea faptul că ciprioții nu puteau să joace la 3 zile, pentru că nu începuseră campionatul. La meciul cu noi au jucat cu vreo 4-5 etape de campionat în picioare, ceea ce este altceva”, a încheiat spionul primei selecționate a României.

A SPIONAT Lituania și DEZVĂLUIE TOATE SECRETELE ADVERSAREI României