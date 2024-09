Lituanianul care a eliminat o echipă românească, mesaj răboinic pentru “tricolori”: „Mergem acolo să câștigăm”

România o înfruntă pe Lituania în ultimul meci al acțiunii din luna septembrie, luni, ora 21:45 în Ghencea. Cele două naționale au stări de spirit diferite după prima etapă. „Tricolorii” au învins-o categoric pe Kosovo (3-0), în timp ce .

Lituanienii amenință prin fundașul de 1,91m. Mesaj tăios înainte de meciul din Ghencea: „Vom merge acolo să câștigăm”

Totuși, Lituania a anunțat, prin vocea fundașului central Kipras Kazukolovas, că naționala pregătită de Edgaras Jankauskas va veni în Ghencea pentru a răzbuna înfrângerea din meciul cu Cipru.

Legitimat la Astana, formație care a eliminat , Kipras Kazukolovas are o înălțime de 1,91m. Naționala baltică va da peste un adversar cu un moral excelent.

Naționala României pregătită de Mircea Lucescu vrea să confirme startul bun din UEFA Nations League cu o victorie contra Lituaniei. „Noi suntem profesioniști. Nu vom fi triști acum sau nu ne vom pleca capul timp de două zile.

„Pierzi un meci, îl câștigi pe următorul. Nu este chiar totul atât de întunecat”

Aceasta-i pâinea și untul nostru. Pierzi un meci, îl câștigi pe următorul. Începând de sâmbătă, vom analiza echipa reprezentativă a României și vom merge acolo să câștigăm!

Nu este chiar totul atât de întunecat pe cât pare și au existat multe aspecte pozitive în acest meci. Cred că cel mai important lucru a fost să jucăm fotbal. Nu a existat accentul necesar de a trimite mingi spre Armand sau Gytis (Paulauskas)”, a declarat Kipras Kazukolovas.

Fundașul lituanian, care va bifa a 11-a prezență în tricoul echipei naționale la meciul cu România, consideră că înfrângerea cu Cipru nu reflectă realitatea de pe teren. Singurul gol al meciului Lituania – Cipru (0-1) a fost marcat de Pittas, în minutul 34.

„S-a întâmplat că am căzut fizic pe final de meci și antrenorii au adoptat această tactică. Cred că a funcționat până la ultimul pas, când trebuie să lovești. Am fost aproape de gol, am lovit cu mingea un coechipier în prima parte.

„N-am avut noroc. Eșecul la limită a fost decis de o mică eroare”

Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt.

Nici n-am avut noroc, dar așteptăm meciul următor. Eșecul la limită a fost decis de o mică eroare”, a mai spus Kipras Kazukolovas, conform . România și Lituania s-au mai întâlnit în UEFA Nations League, sezonul 2018/2019.

România a câștigat ambele meciuri cu Lituania, scor 2-1 în deplasare și 3-0 pe teren propriu. Ultima victorie a balticilor împotriva naționalei României a avut loc pe 6 septembrie 2008. Lituania o învingea pe naționala lui Victor Pițurcă, scor 3-0 în preliminariile EURO 2010.