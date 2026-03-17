LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal

Miercuri, 18 martie, e o zi decisivă pentru viitorul fotbalului românesc. Algeri FRF 2026 reprezintă un eveniment de maximă importanță pentru fotbalul românesc. În urma acestui proces se va stabili cine va fi președinte FRF pentru următorii patru ani. La votul din cadrul Adunării Generale, care va avea loc la „Casa Fotbalului”, vor fi aleși și o parte din membrii structurilor de conducere a instituției.

Miza la algeri FRF 2026 este una uriașă. Pe lângă funcția de președinte FRF, câștigătorul va obține și dreptul de a gestiona proiectele de dezvoltare a fotbalului românesc, relațiile cu organismele internaționale, FIFA și UEFA, și proiectele dedicate cluburilor și echipelor naționale.

Procesul de vot de la Federația Română de Fotbal va fi urmărit cu mare interes atât de cluburi, cât și de suporteri. În urma rezultatului, vom știi cine va conduce forul care administrează competițiile interne și strategiile de dezvoltare ale fotbalului românesc în perioada 2026-2030.

Alegeri FRF 2026 LIVE. Tot ce trebuie să știi despre votul pentru președinția Federației Române de Fotbal

Alegeri FRF 2026 este evenimentul în care structurile afiliate vor decide cine se va afla la conducerea Federației Române de Fotbal în următorii patru ani. La Adunarea Generală, reprezentanții cluburilor, ai ligilor și ai altor entități afiliate vor lua parte la vot pentru a alege noul președinte FRF.

În urma acestui proces, vom știi direcția în care va merge fotbalul românesc, de la dezvoltarea infrastructurii până la strategia echipelor naționale. În acest LIVE BLOG, puteți urmări pe site-ul tot ce e mai important de la Alegeri FRF 2026: deschiderea urnelor, reacțiile candidaților, declarații ale delegaților și rezultatul final al scrutinului de la „Casa Fotbalului”.

Programul complet al zilei în care se votează noul președinte FRF

Evenimentul va începe cu înregistrarea delegaților și validarea dreptului de vot. Va fi apoi prezentată ordinea de zi, iar candidații își vor susține discursurile. După ce ședința va începe în mod oficial, delegații își vor exprima votul prin procedura stabilită de regulamentul FRF. După închiderea urnelor, va avea loc numărarea buletinelor, iar rezultatul va fi anunțat oficial în fața tuturor participanților.

10:00 – Începe procesul de vot la alegerile FRF 2026

Începe oficial Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal. Vor fi prezenți delegații cu drept de vot pentru a decide noul președinte FRF. Procesul de vot pentru alegerile FRF din 2026 va fi deschis după validarea participanților și aprobarea ordinii de zi.

11:30 – Primele reacții ale delegaților după deschiderea votului

După primele ore de scrutin, mai mulți dintre delegați vorbesc despre importanția pe care o au alegerile din acest an. Reprezentanții cluburilor așteaptă cu sufletul la gură să afle care va fi strategia de dezvoltare a fotbalului românesc pentru următorii patru ani.

12:30 – Declarațiile candidaților înainte de rezultatul votului

Candidații la funcția de președinte FRF vor face declarații înainte de anunțarea rezultatului final. Aceștia își vor prezenta programele lor pentru dezvoltarea competițiilor interne, susținerea academiilor de copii și juniori și strategia pentru echipele naționale ale României. FANATIK vă ține la curent cu tot ce mișcă în ziua alegerilor

14:00 – Sunt așteptate tensiuni în sala de vot la alegerile Federației Române de Fotbal

Ca de obicei, în timpul procesului de vot de la „Casa Fotbalului” e așteptată o atmosferă tensionată în sala în care are loc ședința Adunării Generale.

15:00 – Se încheie votul pentru președinția FRF

Procesul de vot pentru alegerea noului președinte al Federației Române de Fotbal se va încheia în mod oficial. Va urma etapa de numărare a voturilor pe care delegații și le-au exprimat în cadrul Adunării Generale.

16:00 – Rezultatul oficial al alegerilor FRF 2026

Rezultatul final al scrutinului pentru alegeri FRF 2026 urmează să fie anunțat după finalizarea numărării voturilor. Noul președinte FRF va conduce federația pentru următorul mandat, care este valabil în perioada 2026-2030.

Cine sunt candidații la președinția Federației Române de Fotbal

Doar doi candidați se vor lupta pentru funcția de președinte la alegerile FRF din 2026. Unul dintre ei este președintele în exercițiu, Răzvan Burleanu (41 de ani), care vânează al treilea mandat la „Casa Fotbalului". , președinte la clubul de copii și juniori „3Kids Sport". Acesta a candidat și la alegerile din 2018, dar nu a primit niciun vot. Inițial a fost depusă și o a treia candidatură, cea a lui Sorin Răducanu, căruia i-a fost însă respins dosarul de candidatură.

Cine are drept de vot la alegerile FRF

La alegerile FRF din 2026, vor avea drept de vot toți membrii afiliați ai Federației Române de Fotbal. În Adunarea Generală se află reprezentanți ai cluburilor din primele ligi, ai cluburilor din ligile inferioare, ai fotbalului feminin, ai futsalului și ai altor structuri afiliate. Fiecare delegat are dreptul la un singur vot în cadrul procesului de alegere a noului președinte FRF.

Cum se votează la alegerile FRF

Procesul de vot este stabilit prin regulamentul intern al Federației Române de Fotbal. Delegații își vor exprima alegerea printr-un vot secret, folosind buletine de vot. După terminarea procesului, o comisie specială va fi desemnată să numere voturile și să valideze rezultatul final al alegerilor.

Miza alegerilor FRF pentru fotbalul românesc

Miza pentru alegerile FRF din 2026 este una extrem de importantă. Viitorul fotbalului românesc stă în mâinile Federației. Noul mandat, care se întinde pe durata a patru ani (2026-2030), va influența modul în care vor fi dezvoltate competițiile interne, fotbalul juvenil, dar și infrastructura sportivă.

Totodată, strategia pentru loturile naționale și colaborarea cu FIFA și UEFA depind în mare parte de conducerea FRF. Decizile pe care le ia forul suprem din fotbalul românesc influențează în mod direct echipele, fotbaliștii și sistemul de formare al copiilor și juniorilor.

Reacțiile după rezultatul votului

După aflarea reazultatului final de la alegeri FRF 2026, sunt așteptate reacții atât din partea celor doi candidați, cât și a reprezentanților cluburilor din România. Noul președinte FRF va susține o conferință de presă în care va prezenta principalele obiective pentru mandatul său la cârma Federației Române de Fotbal.

Cum au arătat ultimele alegeri pentru conducerea FRF

Pe 12 aprilie 2022 au avut loc ultimele alegeri pentru șefia FRF. Atunci, Răzvan Burleanu nu a avut contracandidat și a obținut al treilea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal, fiind votat în unanimitate. Sorin Răducanu și Gabriel Barbu Șeitan au încercat și ei să candideze la alegerile FRF din 2022, dar dosarele lor au fost respinse de comisii.