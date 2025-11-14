LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Când și cu cine joacă echipa României în play-off

ADVERTISEMENT

Echipa României își continuă parcursul de la Billie Jean King Cup. Jucătoarele pregătite de Alexandra Dulgheru vor juca în weekendul 15-16 noiembrie 2025 meciurile din faza de play-off. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Confruntarea dintre Australia și Portugalia are deja două meciuri care s-au disputat. Kimberly Birrell s-a impus în fața lui Matilde Jorge, 6-4, 6-4, în timp ce Maya Joint a învins-o pe Francisca Jorge, 7-5, 7-5, și a făcut ca scorul să fie 2-0 pentru Australia în duelul cu lusitanii.

Meciul care ar putea să fie decisiv, la dublu, se joacă între Storm Hunter/Ellen Perez și Matilde Jorge/Francisca Jorge.

Play-off Billie Jean King Cup. Cu cine joacă România

România a ajuns în premieră la turneul final al Cupei Billie Jean King în 2024, când competiția a avut loc în Spania, la Malaga. Atunci, fetele lui Horia Tecău au fost eliminate încă din prima rundă de Japonia, cu scorul de 2-1.

Anul acesta, . Meciurile se vor disputa pe suprafață hard, pe arena din Gorzow Wielkopolski. Primul joc pentru românce, cel cu Noua Zeelandă, este programat sâmbătă, de la 16:00, ora României, în timp ce jocul cu Polonia este programat duminică, de la aceeași oră.

Doar prima din clasament va reuși să avanseze în calificările din 2026 ale Cupei Billie Jean King. Celelalte echipe își vor continua parcursul în Grupa I valorică, potrivit anunțului făcut de Federația Română de Tenis.

Cine transmite la TV meciurile din calificările Billie Jean King Cup

După ce nu au lipsit de la TV, împătimiții tenisului le vor avea la dispoziție și pe cele din play-off. Astfel, canalul Digi Sport 2, dar și platforma Digi Online vor fi responsabile pentru transmisiunea partidelor.

Site-ul FANATIK.ro vine de asemenea în sprijinul dumneavoastră. Astfel, veți putea fi la curent cu ceea ce se întâmplă la aceste meciuri prin actualizări de scor în timp real.

Meciurile din grupa României în acest weekend:

Polonia – Noua Zeelandă (vineri, 14 noiembrie, de la 16:00)

România – Noua Zeelandă (sâmbătă, 15 noiembrie, de la 16:00)

Polonia – România (duminică, 16 noiembrie, de la 16:00)

Program Billie Jean King Cup. Ce meciuri se mai joacă în play-off

Play-off-ul Billie Jean King Cup presupune 7 grupe (De la A la G), fiecare cu câte 3 echipe. Iată ce alte meciuri în afara celor din grupa României se mai joacă în această etapă:

Grupa A (Monterrey, Mexic)

Canada – Mexic

Canada – Danemarca

Mexic – Danemarca

Grupa B (Gorzów Wielkopolski, Polonia)

Polonia – Noua Zeelandă

România – Noua Zeelandă

Polonia – România

Grupa C (Córdoba, Argentina)

Slovacia vs. Argentina

Slovacia vs. Elveția

Elveția vs. Argentina

Grupa D (Varaždin, Croația)

Republica Cehă – Columbia

Columbia – Croația

Republica Cehă – Croația

Grupa E (Hobart, Australia)

Australia – Portugalia

Brazilia – Portugalia

Australia – Brazilia

Grupa F (Ismaning, Germania)

Germania – Turcia

Belgia – Turcia

Germania – Belgia

Grupa G (Bengaluru, India)

Olanda – Slovenia

Slovenia – India

Olanda – India

Lotul României. Pe cine se bazează Alexandra Dulgheru în play-off-ul Billie Jean King Cup

Alexandra Dulgheru le va avea la dispoziție pe următoarele sportive pentru play-off-ul Billie Jean King Cup: Gabriela Lee (#292), Elena Ruxandra Bertea (#319 WTA), Monica Niculescu (#97 dublu), Mara Gae (#688 dublu).

Vezi live play-off-ul Billie Jean King Cup. Aici ai toate amănuntele esențiale, în timp real

FANATIK.ro te ajută să fii la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul calificărilor la Billie Jean King Cup. Aici poți afla scorurile, schimbările din echipe, anunțurile de ultim moment și multe altele.

Poți afla reacțiile principalilor „actori” cu doar un singur click. Tot pe acest site poți vedea tabloul competiției, clasamente precum și detalii importante legate de desfășurarea turneului.