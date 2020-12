Etapa a 10-a din Bundesliga se joacă în acest weekend după vechiul sistem, cu patru zile de meciuri, începând de vineri, 4 decembrie, şi încheindu-se luni, 7 decembrie. Sunt mai multe meciuri destul de interesante, însă totul este dominat de şocul de pe Allianz Arena din Munchen, unde campioana Bayern primeşte vizita lui RB Leipzig, ocupanta locului secund, la două lungimi în spatele bavarezilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa pregătită de Julian Nagelsmann nu şi-a putut permite luxul să trimită miercuri pe teren, la Istanbul, pentru meciul cu Basaksehir, din grupa de Champions League rezervele, pentru că se află într-o luptă teribilă pentru calificare cu Manchester United şi PSG.

Nu la fel au stat lucrurile cu Bayern, care la Madrid a reuşit cu adevărat o performanţă deosebită, în faţa lui Atletico, scoţând un egal, deşi pe teren Hans Flick a trimis foarte mulţi jucători fără prea multe minute în acest sezon sau chiar aflaţi la debut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bundesliga, programul etapei a 10-a

Vineri, 4 decembrie

LIVE Hertha Berlin – Union Berlin 0-1 (Awoniyi 20) – VEZI VIDEO

Sâmbătă, 5 decembrie

ora 16:30 Arminia Bielefeld – Mainz

ora 16:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

ora 16:30 Freiburg – Monchengladbach

ora 16:30 FC Koln – Wolfsburg

ora 19:30 Bayern Munchen – RB Leipzig

Duminică, 6 decembrie

ora 16:30 Werder Bremen – Stuttgart

ora 19:00 Schalke – Leverkusen

Luni, 7 decembrie



ora 21:30 Hoffenheim – Augsburg

Bayern – RB Leipzig, meciul podiumului în etapa a 10-a din Bundesliga

În meciurile directe disputate pe Allianz Arena, RB Leipzig a reuşit să scoată primul punct abia în sezonul anterior, când a fost 0-0, deşi ocazii mari au fost la ambele porţi. Pentru Bayern e bine că vedetele, în frunte cu Lewandowski, s-au putut odihni, mai puţin Thomas Muller, autorul golului din penalty la Madrid.

ADVERTISEMENT

Bayern are ca absenţe importante doar cei doi fundaşi laterali, Kimmich şi Davies, ambii fiind deja operaţi şi intraţi în procesul de recuperare, dar ei nu vor mai juca până la sfârşitul acestui an. Însă are soluţii optime pentru a acoperi aceste pierderi şi Hans Flick îşi doreşte victoria, pentru a se desprinde deja de un un posibil rival, după ce pe Borussia Dortmund a liniştit-o chiar la ea acasă.

Borussia Dortmund, împotriva tradiţiei negative la Frankfurt

„Galben-negrii” din Dortmund au o deplasare nu tocmai facilă, la Frankfurt, acolo unde Eintracht ştie să pună probleme inclusiv echipelor de top. Evident că oaspeții sunt favoriţi, chiar și fără puștiul-minune Haaland, însă sinopticul meciurilor directe ne arată că din 2014 Borussia nu a mai învins aici, pierzând de trei ori şi făcând patru egaluri!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum echipa lui Lucian Fauvre vine şi după meciul de acasă, de miercuri, cu Lazio, pentru şefia grupei de Champions League, e clar că la Frankfurt nu va fi deloc o plimbare în parc şi că gazdele au şanse reale să continue să îşi păstreze invincibilitatea din ultimii şase ani.

Leverkusen merge la lanterna roşie

Echipa de pe locul 3, Leverkusen, pare a avea însă o misiune uşoară, judecând datele problemei din acest moment, altminteri ar fi fost un meci de top în urmă cu maxim doi ani. „Farmaciştii” merg la Gelsenkirchen, pentru meciul cu Schalke 04, lanterna roşie, cu doar trei puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Istoria ultimelor meciuri nu ar suna prea bine pentru Leverkusen, cu o singură victorie în ultimele zece meciuri şi cu cinci succese Schalke, dar acum Schalke e doar umbra acelei echipe. Borussia Monchengladbach joacă la Freiburg, dar e cu gândul la finala pentru primăvara de Champions League de miercurea viitoare, de la Madrid, cu Real.