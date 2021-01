Şi germanii se grăbesc mai mult ca niciodată cu reluarea campionatului, foarte probabil ca urmare a faptului că în 2021 are loc turneul final al EURO şi în plus se joacă şi turneul final al CE Under 21. Aşa încât, iată în premieră Bundesliga revenind în acţiune chiar a doua zi a noului an, cu şapte partide şi continuând pe 3 ianuarie cu ultimele două meciuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost o decizie a oficialilor fotbalului german care nu a fost deloc primită cu zîmbetul pe buze de cluburi, în special de jucători, dar şi conducătorii şi antrenorii au strâmbat din nas, pentru că aveau nevoie pe de o parte de o vacanţă mai lungă pentru ca fotbaliştii să aibă timp de pregătire, pe de alta pentru a pune la punct strategiile de întărire a loturilor, acolo unde se impune acest lucru.

Cum însă în Germania legea e lege şi disciplina nu se discută, nemulţumirile au fost fie aruncate la coş, fie închise în sertar şi acum toată lumea e gata pentru restart. Care se reia de la etapa a 14-a, cu Bayern Munchen încheind anul 2020 ca lider, după o victorie dramatică reuşită la Leverkusen, graţie lui Lewandowski, câştigătorului trofeului FIFA The Best.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul etapei a 14-a din Bundesliga

Sâmbătă, 2 ianuarie

LIVE FC Koln – Augsburg 0-0



LIVE Werder Bremen – Union Berlin 0-2 (Becker 12, Awoniyi 29)



LIVE Hoffenheim – Freiburg 0-1 (Santamaria 7)



LIVE Arminia Bielefeld – Monchengladbach 0-0



LIVE Frankfurt – Leverkusen 1-1 (Younes 22 / Amiri 10)



ora 19:30 Hertha Berlin – Schalke

ora 21:30 Stuttgart – Leipzig

Duminică, 3 ianuarie

ora 16:30 Borussia Dortmund – Wolfsburg

ora 19:00 Bayern Munchen – Mainz

Bayern Munchen, misiune facilă acasă, în etapa a 14-a din Bundesliga

În prima rundă din noul an, bavarezii au o misiune facilă, pentru că vor juca acasă cu una dintre marile candidate la retrogradare, Mainz. Cum Mainz are şi una dintre cele mai penetrabile defensive ne aşteptăm inclusiv la un număr mai mare de goluri mai ales dacă Hans Flick va intra pe teren cu toate gurile de foc (Lewandowski, Gnabry şi Muller).

ADVERTISEMENT

Învinşii lor pe final de meci, „farmaciştii” din Leverkusen, nu au parte tot de un adversar lejer. O deplasare pe terenul lui Eintracht Frankfurt nu a făcut niciodată parte din categoria partidelor facile, pentru că în general pe terenul roş-negrilor se câştigă foarte greu puncte. Mult mai probabil în acest meci este să înscrie măcar o dată ambele echipe, Frankfurt ocupând locul 9, la patru puncte de Europa League.

Meciul cel mai promiţător va fi duminică, Dortmund – Wolfsburg

Nici trupa lui Julian Nagelsmann, RB Leipzig, nu are parte de un început de an comod. „Alb-roşiii” se duc în infernul altor „alb-roşii”, cei din Stuttgart, loc unde, de regulă, se marchează mult şi deseori în ambele porţi. Şvavbii au pierdut cu 1-0 în ultima etapă din 2020 la Wolfsburg, dar au avut multe ocazii de a termina egal. Stuttgart e prima sub linia de Europa League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un meci extrem de interesant şi de aşteptat se va juca duminică, 3 ianuarie, la Dortmund. Borussia, care nu se regăseşte după accidentarea uraganului norvegian Haaland, va trebui să fie foarte atentă la „lupii” din Wolfsburg, care i-au luat faţa pentru locul 4. Încă nu se ştie dacă atacantul minune va fi refăcut până la ora meciului sau nu.

Union Berlin, marea revelaţie a sezonului

Una dintre marile surprize din grupele Champions League, Borussia Monchengladbach este mare favorită pe terenul Arminiei Bielefeld, nou promovata gâfâind tot mai tare, sufocată de aerul tare al Bundesligii şi coborând acum până pe locul 16, poziţie de baraj. Arminia a încheiat anul 2020 cu victorie la lanterna roşie Schalke 04 însă e clar că va avea viaţă grea până la finalul campionatului, cu şanse mici de a ieşi din zona periculoasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alte partide interesante se anunţă a fi Hoffenheim – Freiburg şi Werder Bremen – Union Berlin, micuţa echipă din capitala Germaniei fiind marea revelaţie a sezonului, pentru că ocupă loc de Europa League, deşi era văzută drept o candidată la retrogradare!