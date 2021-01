Nici nu s-a stins bine ecoul ultimului gol marcat vineri seară de Florin Tănase în ultimele minute ale meciului FCSB – Astra Giurgiu din etapa a 16-a a Ligii 1 şi iată că sâmbătă, 16 ianuarie, a început deja o nouă rundă în prima noastră divizie. O rundă care se va încheia marţi, 19 ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele trei clasate au meciuri foarte dificile în deplasare. FCSB va juca marţi la Ovidiu, cu Viitorul Constanţa, CFR Cluj duminică la Sfântu Gheorghe, cu un Sepsi care nu mai ştie de când nu a mai pierdut, iar Craiova merge luni la Giurgiu, pentru partida cu Astra.

În primul joc al etapei, disputat sâmbătă seara, Dinamo a pierdut pe teren propriu în fața Chindiei, scor 0-1, și a ratat șansa de a urca, măcar provizoriu, pe un loc de play-off.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul etapei a 17-a din Liga 1

Duminică, 17 ianuarie

ora 14:30 FC Argeş – Gaz Metan Mediaș



Echipele de start:

FC Argeș: Greab – Tofan, Maric, Deslandes, Mușat – Meza Colli, Șerban – Drăghici, Maes, C. Dumitru – Ndiaye. Rezerve: Micle, Leca, Turda, Șerbănică, Grecu, Palic, Honciu, C. Barbu, Năstăsie. Antrenor: Mihai Ianovschi

ADVERTISEMENT

Gaz Metan: Pleșca – Butean, Yuri, Baco, Trif – Pambou, Francisco – Valente, Deaconu, Ciocan – Nițu. Rezerve: Buzbuchi, Larie, R. Romeo, Alceus, Horșia, P. Costea, Chamed, Ze Manuel, Sambu. Antrenor: Bogdan Pătrașcu

ora 16:45 Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

ora 19:00 Academica Clinceni – Hermannstadt

Luni, 18 ianuarie

ora 17:00 Politehnica Iaşi – FC Botoşani

ora 20:00 Astra Giurgiu – U Craiova

Marţi, 19 ianuarie

ora 17:00 FC Voluntari – UTA

ora 20:00 Viitorul – FCSB

Sâmbătă, 16 ianuarie

Dinamo – Chindia Târgovişte 0-1 (Berisha 64) – VEZI VIDEO



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jorge Costa nu va sta pe bancă la meciul FC Argeș – Gaz Metan. Ce s-a întâmplat cu antrenorul medieșenilor

UPDATE 17 ianuarie, ora 13:37 / Jorge Costa, antrenorul lui Gaz Metan, nu a făcut deplasarea la Pitești. Pe foaia de joc a fost trecut „secundul” Bogdan Pătrașcu. Tehnicianul medieșenilor nu s-a simțit bine în urmă cu două zile și a decis să rămână izolat la hotel, până când va primi rezultatul unui test pentru COVID-19.

FCSB joacă la Ovidiu, cu Viitorul, în etapa a 17-a din Liga 1

Liderul FCSB a avut şi multă şansă în meciul câştigat cu 3-0 în faţa Astrei Giurgiu. La o asemenea diferenţă de scor nu ar trebui spus aşa, dar ce s-ar fi întâmplat dacă Eugen Neagoe nu îl pierdea pe şeful defensivei sale, Valerică Găman? Până la ieşirea acestuia oaspeţii nu au putut fi depăşiţi niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum, în etapa a 17-a, FCSB joacă la Ovidiu, împotriva trupei lui Mircea Rednic şi pleacă favorită măcar şi prin prisma faptului că tripletă ofensivă cum are Toni Petrea nu există în Liga 1 şi, în plus, Viitorul are de suportat o absenţă grea în centrul apărării, Virgil Ghiţă fiind eliminat în jocul de la Arad.

Sigur, şi FCSB are omul ei important care nu va juca, mijlocaşul Olimpiu Moruţan, dar de la meci la meci străluceşte noua perlă, de numai 18 ani, Octavian Popescu.

ADVERTISEMENT

Sepsi aşteaptă Clujul fără antrenorul Leo Grozavu, infectat cu COVID

La Sfântu Gheorghe, nu va fi deloc un meci uşor pentru CFR Cluj, chiar dacă tradiţia jocurilor directe pe acest stadion ar contrazice temerile, pentru că sunt patru victorii clujene şi un egal, fără succes covăsnean. Însă, în acest sezon, Sepsi e un adevărat zid chinezesc şi deşi a jucat cu FCSB la Bucureşti, la Cluj şi la Craiova nu a putut fi doborâtă.

Pentru Sepsi, marea problemă e starea de sănătate a antrenorului Leo Grozavu, care nu va fi pe bancă, pentru că se află în izolare după ce s-a infectat cu COVID 19 şi nu se simte deloc bine. Gigi Becali i-a sărit în ajutor cu medicamentaţie, dar deocamdată situaţia lui Grozavu nu s-a ameliorat.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are meci greu la Giurgiu cu Astra

Craiova va merge la Giurgiu. Astra a arătat multe lucruri bune în meciul cu FCSB şi a avut la 0-0 marea ocazie de a deschide scorul. Eugen Neagoe are patru achiziţii, dar nu le poate folosi, pentru că nu le-au sosit cărţile verzi. Craiova nu a marcat de trei meciuri şi fanii îi cer lui Papură să plece pentru a treia oară, de astă dată definitiv.

Etapa se deschide sâmbătă seară la Bucureşti, pe stadionul Dinamo, acolo unde câinii primesc vizita Chindiei Târgovişte într-un meci de play-off. Într-un moment teribil de greu pentru Dinamo, creat de minciunile şefilor spanioli, cei din DDB fac adevărate minuni, reuşind să ajungă la înţelegere pentru a continua până la final de sezon cu italianul Diego Fabbrini, cu Magaye Gueye şi Vlad Achim şi sunt în negocieri avansate şi cu Deian Sorescu. Însă a plecat spaniolul Juan Camara.

În această etapă are loc şi derby-ul Moldovei, Politehnica Iaşi – FC Botoşani, meci pe viaţă şi pe moarte, cu echipa locală disperată să iasă din zona retrogradării şi cu oaspeţii zdruncinaţi serios după ce au început anul pierzând acasă cu FC Argeş. Piteştenii, autorii surprizei, au meci acasă cu Gaz Metan şi speră să lege două succese consecutiv.