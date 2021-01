Etapa a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1 este o rundă intermediară, care se desfășoară pe parcursul a trei zile, începând de marți, 26 ianuarie și încheindu-se joi, 28 ianuarie. Iar în weekend urmează runda cu numărul 20, pentru că și Liga 1 merge în același ritm accelerat ca restul Europei.

Marți, 26 ianuarie au loc primele trei partide, același număr de jocuri este programat și miercuri, 27 ianuarie iar ultimele două se desfășoară joi, 28 ianuarie. Pentru a vedea cum decurge lupta la vârf, pentru șefia clasamentului, va trebui însă să așteptăm până joi, pentru că liderul FCSB și Craiova sunt pe teren încă de marți, dar CFR Cluj o va face abia joi.

FCSB a avut un drum scurt de făcut, la 120 de kilometri de București, în orașul inegalabilului și regretatului Nicolae Dobrin, Pitești, unde stadionul din Trivale îi poartă numele în semn de omagiu. Alb-violeții dau semne vizibile că s-au adaptat, în sfârșit, la rigorile primei divizii și au ieșit de pe locurile retrogradabile.

Programul etapei a 19-a din Liga 1

Marți, 26 ianuarie

ora 15:30 Viitorul – Sepsi Sf. Gheorghe

Viitorul: Cojocaru – Dussaut, Mladen, Dobrosavlevici, Boboc – Matei, Artean, Ciobanu – Ely Fernandes, Luckassen, Mățan. Rezerve: Căbuz, Ganea, Buta, Sabala, Babunski, Grameni, Pitu, Benzar, Grădinaru. Antrenor: Mircea Rednic

Sepsi Sfântu Gheorghe: Jesus – Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, Csizer – Tamal, Fofana, Tincu, Bajrobic – Gonzalez, Safranko. Rezerve: Szanto, Kovacs, Dumiter, Purece, Markovic, Păun, Degiannidis, Dragomir. Antrenor: Leo Grozavu

ora 17:30 Voluntari – Craiova

ora 19:45 FC Argeș – FCSB

Miercuri, 27 ianuarie

ora 14:30 Academica Clinceni – Botoșani

ora 17:30 Politehnica Iași – UTA

ora 20:00 Dinamo – Gaz Metan

Joi, 28 ianuarie

ora 17:00 Hermannstadt – Chindia

ora 20:00 CFR Cluj – Astra Giurgiu

Parcurs excelent pentru FC Argeș. Misiune dificilă pentru FCSB?

Argeș, revitalizată serios de noul antrenor, Mihai Ianovschi, are cinci meciuri fără eșec, o performanță extraordinară pentru echipa care a stat destule etape în coada clasamentului. Două victorii afară și trei remize este bilanțul în acest timp și FCSB va trebui să ia foarte serios acest meci, pentru că nu va mai avea în față jaloanele din tur, când Dennis Man a bătut Argeșul de unul singur, cu un hat-trick.

Veștile bune pentru fanii FCSB sunt că se vor afla pe bancă, putând intra pe parcursul meciului fundașul central sau mijlocaș la închidere la nevoie Dragoș Nedelcu, refăcut după lunile în care a absentat pentru ruptură de ligamente și Olimpiu Moruțan, mijlocașul fantezist intrat în atenția lui Inter.

CFR Cluj va întâlni joi, acasă, o Astra Giurgiu devastată de pericolul de excludere din Liga 1, ca urmare a faptului că unul dintre jucătorii suspendați, Alexandru Ioniță, a recunoscut că s-a dopat cu o terapie interzisă împreună cu Takayuki Seto și Kehinde Fatai.

Conform normelor FIFA și UEFA fiind vorba de mai mult de un sportiv dopat și echipa din care aceștia fac parte trebuie exclusă din competiție, altfel echipele din România, inclusiv cele naționale, vor fi oprite de a mai participa la vreo competiție europeană sau mondială!

Își revine Unviersitatea Craiova? Dinamo, partidă dificilă cu Gaz Metan Mediaș

Craiova merge marți la Voluntari într-un meci al echipelor care nu au mai bătut pe nimeni de șase etape ilfovenii, de cinci oltenii. Este mare presiune pe capul lui Corneliu Papură care de săptămâna viitoare l-ar putea avea sub comandă pe spaniolul Juan Camara, fost la Dinamo.

Tot marți se joacă un meci important la Ovidiu, pentru zona play-off, între Viitorul și Sepsi, cu mențiunea că la oaspeți sunt șapte jucători absenți cu COVID și trei accidentați, dar sunt șanse să revină pe bancă antrenorul Leo Grozavu, care s-a vindecat de virus.

FC Botoșani vrea să profite de începutul de an mult sub parametrii arătați în prima parte a campionatului de Academica Clinceni și vine la victorie. Ilfovenii sunt pregătiți să răspundă cu grupul format din foștii jucători ai Stelei (Gardoș, Tănase, Rusescu și acum Adi Popa) plus bulgarul Pashov, austriacul Jutric și mai nou mijlocașul francez Moulin.

La Iași răbdarea oficialităților față de antrenorul Daniel Pancu și față de jucători pare a fi ajuns la capăt și un nou rezultat negativ în meciul cu UTA are mari șanse să producă importante schimbări pe banca tehnică și în lot.

Pentru Dinamo, cu lotul foarte subțire aflat la dispoziție, partida de acasă cu Gaz Metan Mediaș se anunță a fi una mult mai grea decât ar fi trebuit în mod normal, pentru că e foarte dificil să mizezi în număr mare pe jucători între 18-21 de ani, care au mare ambiție, dar nu și experiență.