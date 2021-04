Campionatul regulat şi-a închis porţile în Casa Pariurilor Liga 1 şi de acum competiţia internă se desfăşoară pe cele două segmente cunoscute în ultimii ani, respectiv primele ăase echipe în play-off şi următoarele zece în play-out, de unde retrogradează direct două, iar alte două dau baraje cu locurile 3 şi 4 din play-off-ul de promovare din Liga 2.

Programul etapei 1 din play-off Casa Pariurilor Liga 1

Sâmbătă, 17 aprilie

Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 0-0

Duminică, 18 aprilie

ora 18:30 CFR Cluj – Academica Clinceni

ora 21:00 FCSB – Botoşani

Reacții după U Craiova – Sepsi

UPDATE, 17 aprilie, ora 23:25 / Jucătorii echipei Universitatea Craiova acuză faptul că au un blocaj psihic pe fază ofensivă și din această cauză nu reșesc să marcheze.

Nicușor Bancu: ”Am pierdut două puncte. Chiar dacă nu ne-am creat multe ocazii, am avut câteva în fiecare repriză. Meritam să câștigăm, dar suferim în atac. Ducem mingea până la 20 de metri, dar acolo nu facem combinații să ajungem la gol”.

Alexandru Tudorie: ”Un joc echilibrat cu o echipă foarte bună. Am încercat să luăm cele trei puncte, dar nu am reușit. S-a jucat foarte tare și nu au fost ocazii de nicio parte. Nu este important că rămânem neînvinși în acest an, am pierdut două puncte. Trebuie să câștigăm toate cele nouă meciuri și să sperăm”.

Arbitrii partidelor de duminică din play-off-ul Ligii 1

UPDATE, 17 aprilie, ora 22:22 / Sebastian Colţescu şi Horaţiu Feşnic vor arbitra meciurile de duminică, din prima etapă a play-off-ului din Liga 1.

Colțescu a fost delagat la partida CFR Cluj – Academica Clinceni. El va fi ajutat de asistenții Bogdan Gheorghe și George Florin Neacşu, Vlad Baban va fi rezervă, iar Dan Victor Berbecaru va fi observator de arbitri.

Feșnic va conduce la centru întâlnirea FCSB – FC Botoșani, fiind ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei și de rezerva Marian Barbu. Observator de arbitri a fost delegat Liviu Ciubotariu.

În acest weekend încep cele două competiţii, evident play-off-ul, datorită numărului superior de echipe, întinzându-se pe lungimea mai multor etape. Iar marea noutate este introducerea regulii ca echipele de pe locurile 7 şi 8 să joace la final între ele şi învingătoarea apoi cu locul 4 din prima divizie pentru un loc în Conference League.

Evident, competiţia care monopolizează atenţia este lupta la titlu din play-off, acolo unde sunt implicate primele trei echipe din ţară, cele mai bune de altfel, respectiv FCSB, CFR Cluj şi Craiova. FCSB are după înjumătăţirea punctelor 33 de puncte, CFR Cluj 32 şi Craiova 29.

Craiova are adversarul cel mai dificil, campionul remizelor în Liga 1

Prima etapă din play-off nu aduce la rampă confruntări directe între cele trei favorite. Astfel, încât în mod normal toate cele trei candidate ar trebui să pornească acest play-off cu dreptul, mai ales că au şi avantajul de a evolua pe teren propriu. Prima care va intra în foc este Craiova, care primeşte vizita celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, poate cel mai dificil adversar din seria outsiderilor.

Craiova a arătat destule lucruri bune sub comanda grecului Ouzounidis, în special în privinţa întăririi sistemului defensiv, care mai primeşte greu gol, însă dovedeşte probleme la finalizare, arătate în meciurile cu FCSB şi cu CFR Cluj, ambele încheiate 0-0. În special cu FCSB s-a ratat din toate poziţile, inclusiv o lovitură de la 11 metri.

CFR Cluj nu ar trebui să aibă probleme acasă cu Academica Clinceni

Revenirea bosniacului Elvir Koljic în atac nu a însemnat automat şi regăsirea golgeterului din toamna trecută şi din sezonul precedent, cele trei grave accidentări prin care a trecut făcându-l momentan să pară doar umbra atacantului care speria portarii adverşi. Sepsi este o formaţie robustă, regina egalurilor în Liga 1 şi cu siguranţă va veni în Bănie pentru a lua măcar un punct.

Meciurile de duminică par mai simple pentru CFR Cluj şi FCSB. Ardelenii întâlnesc tot acasă echipa pe care nimeni nu ar fi văzut-o vreodată în play-off, Academica Clinceni şi acum oricât de mult a performat echipa ilfoveană ajungând la asemenea nivel e greu de crezut că va putea fi un obstacol în Gruia pentru oamenii lui Edi Iordănescu.

FCSB – Botoşani, solistul din relaţia Gigi Becali – Valeriu Iftime

Clujenii şi-au recuperat şi toţi jucătorii importanţi care au avut COVID şi au un atac suficient de puternic pentru a îngenunchia apărarea echipei lui Ilie Poenaru. Singurul semn de întrebare rămas era francezul Michael Pereira, care urma să fie supus unei noi testări joi sau vineri, pentru a se şti dacă mai este pozitiv.

FCSB joacă acasă cu Botoşani, un meci care nu mai necesită comentarii şi pe care toată lumea îl vede ca solist de pe Lună, ştiute fiind relaţiile de prietenie şi de afaceri dintre patronii celor două cluburi, Gigi Becali şi Valeriu Iftime, toată lumea numind această partidă o confruntare amicală.