Sport

LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Urmărește în direct etapa 10 din EHF Champions League la handbal feminin. Scoruri live, analize și situația echipelor românești în lupta pentru sferturile de finală.
FANATIK
17.01.2026 | 17:45
LIVE BLOG Champions League handbal feminin etapa 10 Cand si cu cine joaca Gloria Bistrita si CSM Bucuresti
ULTIMA ORĂ
Champions League handbal feminin, etapa 10: Vezi cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița joacă cel de-al doilea meci european pe 2026 în etapa 1o de EHF Champions League la handbal feminin. Cum arată programul rundei și ce adversari au acum reprezentantele noastre.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 10

Etapa cu numărul 10 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 17-18 ianuarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele duminică, 18 ianuarie, de la orele 15:00, respectiv 17:00.

ADVERTISEMENT

Ambele formații sunt bine poziționate în clasament și au șanse să termine grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Rămâne de văzut dacă cele două pot bifa victorii importante în cadrul acestei runde.

Analiza etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

CSM București joacă pe teren propriu cu Ljubljana, penultima formație din grupa B, iar Gloria Bistrița se va deplasa în Danemarca, de data aceasta pe terenul celor de la Esbjerg.

ADVERTISEMENT
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela...
Digi24.ro
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull

CSM București – Ljubljana, meci la îndemână pentru bucureștence

Meciul dintre CSM București, care a numit-o pe Aurelia Brădeanu pe postul de team manager al echipei înaintea Anului Nou, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și Ljubljana se joacă duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:00. Bucureștencele pot profita de avantajul terenului propriu, dar și de moralul ridicat în urma victoriei din etapa precedentă (33-24 cu Odense), și astfel se poate contura o nouă victorie. În cazul unui asemenea scenariu, CSM București ar ajunge la 12 puncte în clasament.

ADVERTISEMENT
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”

Esbjerg – Gloria Bistrița, meci de care pe care

În cealaltă partidă de interes pentru fanii handbalului feminin din România, Esbjerg – Gloria Bistrița, de duminică, 18 ianuarie, ora 17:00, șansele sunt egale. Cele două formații sunt vecine de clasament (locurile 3 și 4) și sunt despărțite de un singur punct. Victoria o poate distanța pe Gloria Bistrița și poate menține șansele româncelor la podium.

Programul complet al etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 9 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapa 10 în Grupa A de EHF Champions League

  • Sâmbătă, ora 17:00: Buducnost – Borussia Dortmund
  • Sâmbătă, ora 19:00: Gyor – DVSC Schaeffler
  • Sâmbătă, ora 19:00: Metz – Storhamar
  • Duminică, ora 17:00: Esbjerg – Gloria Bistrița

Meciurile etapa 10 în Grupa B de EHF Champions League

  • Sâmbătă, ora 17:00: Sola – Odense 
  • Sâmbătă, ora 21:00: Brest – Ikast
  • Duminică, ora 15:00: CSM București – Ljubljana 
  • Duminică, ora 17:00: Ferencvaros – Podravka Vegeta

Cine transmite la tv etapa 10 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

  • Duminică, ora 15:00: CSM București – Ljubljana (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Duminică, ora 17:00: Esbjerg – Gloria Bistrița (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 10

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Clasament Grupa A

  1. Gyor 18 puncte (golaveraj 309 – 227)
  2. Metz 14 puncte (283 – 238)
  3. Gloria Bistrița 12 puncte (278 – 286)
  4. Esbjerg 11 puncte (293 – 263)
  5. Debrecen 6 puncte (255 – 274)
  6. Storhamar 4 puncte (225 – 250)
  7. Borussia Dortmund 4 puncte (256 – 296)
  8. Buducnost 3 puncte (222 – 287)

Clasament Grupa B

  1. Brest 16 puncte (golaveraj 294 – 254)
  2. Odense 13 puncte (291 – 272)
  3. Ferencvaros 12 puncte (271 – 258)
  4. CSM București 10 puncte (285 – 266)
  5. Ikast 10 puncte (267 – 259)
  6. Podravka 5 puncte (260 – 283)
  7. Ljubljana 5 puncte (228 – 264)
  8. Sola 1 puncte (235 – 275)

Cote și ponturi pariuri în etapa 10 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 10 din EHF Liga Campionilor feminin. CSM București este căzută „favorită” clară în disputa cu Ljubljana, în timp ce Gloria Bistrița nu beneficiază de acest statut în meciul cu Esbjerg.

  • CSM București – Ljubljana: „1 solist” / cotă 1.07
  • Esbjerg – Gloria Bistrița: „2 solist” / cotă 5.35

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Nouă dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

  • Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)
  • Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)
  • Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)
  • Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)
  • Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)
  • Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)
  • Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița (18 ianuarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor (25 ianuarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)
  • Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin

  • Etapa 1: Ikast – CSM București 28-27 (7 septembrie 2025)
  • Etapa 2: CSM București – Ferencvaros 31-28 (14 septembrie 2025)
  • Etapa 3: Brest – CSM București 34-31 (27 septembrie 2025)
  • Etapa 4: CSM București – Podravka 34-24 (5 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Ljubljana – CSM București 31-27 (25 octombrie 2025)
  • Etapa 6: CSM București – Odense 30-36 (2 noiembrie 2025)
  • Etapa 7: Sola – CSM București 30-38 (8 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: CSM București – Sola 34-31 (15 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Odense – CSM București 24-33 (11 ianuarie 2026)
  • Etapa 10: CSM București – Ljubljana (18 ianuarie 2026, ora 14:00)
  • Etapa 11: Podravka – CSM București (24 ianuarie 2026, ora 18:00)
  • Etapa 12: CSM București – Brest (8 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 13: Ferencvaros – CSM București (14 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 14: CSM București – Ikast (21 februarie 2026, ora 16:00)
De ce a refuzat Cătălin Cîrjan oferta de la Metalist Harkov: „Am avut...
Fanatik
De ce a refuzat Cătălin Cîrjan oferta de la Metalist Harkov: „Am avut puțin de gândit”. Cum au reacționat coechipierii din vestiarul lui Dinamo
Răsturnare de situație în cazul jucătorului dorit de Inter și Genoa! Ce s-a...
Fanatik
Răsturnare de situație în cazul jucătorului dorit de Inter și Genoa! Ce s-a întâmplat. Update
Bogdan Baratky analizează campania de transferuri a Rapidului din această iarnă: „Organigrama betonată...
Fanatik
Bogdan Baratky analizează campania de transferuri a Rapidului din această iarnă: „Organigrama betonată de directorul sportiv de import poate crea impresia de protagonist al competiției”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul mare fotbalist român prevede că FCSB nu va mai lua titlul! Cine...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român prevede că FCSB nu va mai lua titlul! Cine va câștiga marele trofeul: 'Mi-aș dori mult!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!