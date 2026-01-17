LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița joacă cel de-al doilea meci european pe 2026 în etapa 1o de EHF Champions League la handbal feminin. Cum arată programul rundei și ce adversari au acum reprezentantele noastre.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 10

Etapa cu numărul 10 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 17-18 ianuarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele duminică, 18 ianuarie, de la orele 15:00, respectiv 17:00.

Ambele formații sunt bine poziționate în clasament și au șanse să termine grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Rămâne de văzut dacă cele două pot bifa victorii importante în cadrul acestei runde.

Analiza etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

CSM București joacă pe teren propriu cu Ljubljana, penultima formație din grupa B, iar Gloria Bistrița se va deplasa în Danemarca, de data aceasta pe terenul celor de la Esbjerg.

CSM București – Ljubljana, meci la îndemână pentru bucureștence

Meciul dintre , și Ljubljana se joacă duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:00. Bucureștencele pot profita de avantajul terenului propriu, dar și de moralul ridicat în urma , și astfel se poate contura o nouă victorie. În cazul unui asemenea scenariu, CSM București ar ajunge la 12 puncte în clasament.

Esbjerg – Gloria Bistrița, meci de care pe care

În cealaltă partidă de interes pentru fanii handbalului feminin din România, Esbjerg – Gloria Bistrița, de duminică, 18 ianuarie, ora 17:00, șansele sunt egale. Cele două formații sunt vecine de clasament (locurile 3 și 4) și sunt despărțite de un singur punct. Victoria o poate distanța pe Gloria Bistrița și poate menține șansele româncelor la podium.

Programul complet al etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 9 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.

Meciurile etapa 10 în Grupa A de EHF Champions League

Sâmbătă, ora 17:00: Buducnost – Borussia Dortmund

Sâmbătă, ora 19:00: Gyor – DVSC Schaeffler

Sâmbătă, ora 19:00: Metz – Storhamar

Duminică, ora 17:00: Esbjerg – Gloria Bistrița

Meciurile etapa 10 în Grupa B de EHF Champions League

Sâmbătă, ora 17:00: Sola – Odense

Sâmbătă, ora 21:00: Brest – Ikast

Duminică, ora 15:00: CSM București – Ljubljana

Duminică, ora 17:00: Ferencvaros – Podravka Vegeta

Cine transmite la tv etapa 10 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați .

Duminică, ora 15:00: CSM București – Ljubljana (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, ora 17:00: Esbjerg – Gloria Bistrița (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 10

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Clasament Grupa A

Gyor 18 puncte (golaveraj 309 – 227) Metz 14 puncte (283 – 238) Gloria Bistrița 12 puncte (278 – 286) Esbjerg 11 puncte (293 – 263) Debrecen 6 puncte (255 – 274) Storhamar 4 puncte (225 – 250) Borussia Dortmund 4 puncte (256 – 296) Buducnost 3 puncte (222 – 287)

Clasament Grupa B

Brest 16 puncte (golaveraj 294 – 254) Odense 13 puncte (291 – 272) Ferencvaros 12 puncte (271 – 258) CSM București 10 puncte (285 – 266) Ikast 10 puncte (267 – 259) Podravka 5 puncte (260 – 283) Ljubljana 5 puncte (228 – 264) Sola 1 puncte (235 – 275)

Cote și ponturi pariuri în etapa 10 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 10 din EHF Liga Campionilor feminin. CSM București este căzută „favorită” clară în disputa cu Ljubljana, în timp ce Gloria Bistrița nu beneficiază de acest statut în meciul cu Esbjerg.

CSM București – Ljubljana: „1 solist” / cotă 1.07

Esbjerg – Gloria Bistrița: „2 solist” / cotă 5.35

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Nouă dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)

Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița (18 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)

Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)

Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin