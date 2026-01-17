LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

CSM București și Gloria Bistrița joacă cel de-al doilea meci european pe 2026 în etapa 1o de EHF Champions League la handbal feminin. Cum arată programul rundei și ce adversari au acum reprezentantele noastre.
Etapa cu numărul 10 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 17-18 ianuarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele duminică, 18 ianuarie, de la orele 15:00, respectiv 17:00.
Ambele formații sunt bine poziționate în clasament și au șanse să termine grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Rămâne de văzut dacă cele două pot bifa victorii importante în cadrul acestei runde.
CSM București joacă pe teren propriu cu Ljubljana, penultima formație din grupa B, iar Gloria Bistrița se va deplasa în Danemarca, de data aceasta pe terenul celor de la Esbjerg.
Meciul dintre CSM București, care a numit-o pe Aurelia Brădeanu pe postul de team manager al echipei înaintea Anului Nou, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și Ljubljana se joacă duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:00. Bucureștencele pot profita de avantajul terenului propriu, dar și de moralul ridicat în urma victoriei din etapa precedentă (33-24 cu Odense), și astfel se poate contura o nouă victorie. În cazul unui asemenea scenariu, CSM București ar ajunge la 12 puncte în clasament.
În cealaltă partidă de interes pentru fanii handbalului feminin din România, Esbjerg – Gloria Bistrița, de duminică, 18 ianuarie, ora 17:00, șansele sunt egale. Cele două formații sunt vecine de clasament (locurile 3 și 4) și sunt despărțite de un singur punct. Victoria o poate distanța pe Gloria Bistrița și poate menține șansele româncelor la podium.
După 9 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.
Meciurile etapa 10 în Grupa A de EHF Champions League
Meciurile etapa 10 în Grupa B de EHF Champions League
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.
Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin:
Clasament Grupa A
Clasament Grupa B
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 10 din EHF Liga Campionilor feminin. CSM București este căzută „favorită” clară în disputa cu Ljubljana, în timp ce Gloria Bistrița nu beneficiază de acest statut în meciul cu Esbjerg.
Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Nouă dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.
Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare
CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin