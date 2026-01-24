LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

CSM București și Gloria Bistrița au bifat deja două meciuri pe plan european pe 2026, iar acum vor lua cu asalt etapa cu numărul 11 din EHF Champions League la handbal feminin. Când și cu cine joacă echipele noastre, de fapt.
Etapa cu numărul 11 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 24-25 ianuarie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, respectiv duminică.
Ambele formații ocupă același loc în clasament, 4, și au șanse în continuare să termine grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Rămâne de văzut dacă cele două pot bifa victorii importante în cadrul acestei runde.
Prima care va juca este CSM București, care se va deplasa pentru jocul contra Podravka programat sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 19:00. Gloria Bistrița va juca duminică, acasă, contra celor de la Gyor, de la ora 17:00.
CSM București a revenit în cursa pentru calificarea în faza următoare, după un start destul de modest al fazei grupelor. Bucureștencele au moralul ridicat după succesul din etapa trecută contra Ljubljana și vor încerca să repete isprava și acum.
Bistrițenele nu au avut aceeași soartă etapa trecută, când au cedat cu 32-28 pe terenul lui Esbjerg. Clubul din România a mai suferit o lovitură importantă la început de an, când SCM Râmnicu Vâlcea s-a înțeles cu Ștefania Stoica, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 9 ianuarie 2026.
După 10 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte confruntări, și mai intense, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da, la fel de bine, calculele peste cap.
Meciurile etapa 11 în Grupa A de EHF Champions League
Meciurile etapa 11 în Grupa B de EHF Champions League
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.
Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin:
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 11 din EHF Liga Campionilor feminin. Fanii CSM București au motive de bucurie, echipa lor fiind „favorită” cu Podravka, însă Gloria Bistrița nu beneficiază de același statut cu Gyor.
Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Zece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele patru vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.
Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare
CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin