LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

CSM București și Gloria Bistrița au bifat deja două meciuri pe plan european pe 2026, iar acum vor lua cu asalt etapa cu numărul 11 din EHF Champions League la handbal feminin. Când și cu cine joacă echipele noastre, de fapt.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 11

Etapa cu numărul 11 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 24-25 ianuarie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, respectiv duminică.

Ambele formații ocupă același loc în clasament, 4, și au șanse în continuare să termine grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Rămâne de văzut dacă cele două pot bifa victorii importante în cadrul acestei runde.

Analiza etapei 11 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Prima care va juca este CSM București, care se va deplasa pentru jocul contra Podravka programat sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 19:00. Gloria Bistrița va juca duminică, acasă, contra celor de la Gyor, de la ora 17:00.

Podravka – CSM București

CSM București a revenit în cursa pentru calificarea în faza următoare, după un start destul de modest al fazei grupelor. Bucureștencele au moralul ridicat după și vor încerca să repete isprava și acum.

Gloria Bistrița – Gyor

Bistrițenele nu au avut aceeași soartă etapa trecută, când au cedat cu 32-28 pe terenul lui Esbjerg. Clubul din România a mai suferit o lovitură importantă la început de an, când

Programul complet al etapei 11 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 10 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte confruntări, și mai intense, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da, la fel de bine, calculele peste cap.

Meciurile etapa 11 în Grupa A de EHF Champions League

Duminică, ora 15:00: Esbjerg – DVSC Schaeffler

Duminică, ora 15:00: Storhamar – Borussia Dortmund

Duminică, ora 17:00: Buducnost – Metz

Duminică, ora 17:00: Gloria Bistrita – Gyor

Meciurile etapa 11 în Grupa B de EHF Champions League

Duminică, ora 17:00: Ikast – Sola

Sâmbătă, ora 17:00 – Ferencvaros – Ljubljana

Sâmbătă, ora 19:00 – Brest – Odense

Sâmbătă, ora 19:00 – HC Podravka – CSM București

Cine transmite la tv etapa 11 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

Sâmbătă, ora 19:00 – HC Podravka – CSM București (Digi Sport 3)

Duminică, ora 17:00: Gloria Bistrita – Gyor (Digi Sport 2)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 11

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 10 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Cote și ponturi pariuri în etapa 11 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 11 din EHF Liga Campionilor feminin. Fanii CSM București au motive de bucurie, echipa lor fiind „favorită” cu Podravka, însă Gloria Bistrița nu beneficiază de același statut cu Gyor.

Podravka – CSM București: „1 solist” – 5.00 / „X” – 10.00 / „2 solist” – 1.26

Gloria Bistrița – Gyor: „1 solist” – 7.70 / „X” – 13.00 / „2 solist” – 1.14

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Zece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele patru vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)

Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28(18 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)

Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)

Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin