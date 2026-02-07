LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

O nouă etapă europeană pentru Gloria Bistrița și CSM București. Reprezentantele României joacă în EHF Champions League. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă.
Etapa cu numărul 12 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 7-8 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele sâmbătă, 7 februarie, de la 19:00, respectiv duminică, 8 februarie, de la 17:00.
Ambele formații ocupă locul 4 în grupele din care fac parte, iar ultimele meciuri devin extrem de importante pentru eventuala calificare mai departe. Gloria Bistrița vine după 3 eșecuri pe linie, în timp ce CSM București are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri.
Gloria Bistrița joacă în deplasare cu Metz sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00. Bistrițenele au nevoie de victorie după ce în ultimele etape au uitat gustul acesteia și au scăzut din punct de vedere al locului ocupat în clasament.
CSM București primește duminică, 8 februarie, de la 17:00, vizita celor de la Brest. Bucureștencele au moralul ridicat după ultimele rezultate și speră să mai dea o lovitură în această rundă.
După 11 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.
Meciurile etapa 12 în Grupa A de EHF Champions League
Meciurile etapa 12 în Grupa B de EHF Champions League
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.
Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin:
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 12 din EHF Liga Campionilor feminin. De data aceasta, Gloria Bistrița nu mai beneficiază de statutul de „favorită”, în timp ce CSM București este văzută ca învingătoare în meciul său. Iată cotele fiecărui rezultat în cazul celor două meciuri ale reprezentantelor României:
Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Unsprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.
Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare
CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin