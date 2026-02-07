LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

ADVERTISEMENT

O nouă etapă europeană pentru Gloria Bistrița și CSM București. Reprezentantele României joacă în EHF Champions League. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 12

Etapa cu numărul 12 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 7-8 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele sâmbătă, 7 februarie, de la 19:00, respectiv duminică, 8 februarie, de la 17:00.

Ambele formații ocupă locul 4 în grupele din care fac parte, iar ultimele meciuri devin extrem de importante pentru eventuala calificare mai departe. Gloria Bistrița vine după 3 eșecuri pe linie, în timp ce CSM București are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri.

Analiza etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Gloria Bistrița joacă în deplasare cu Metz sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00. Bistrițenele au nevoie de victorie după ce și au scăzut din punct de vedere al locului ocupat în clasament.

CSM București primește duminică, 8 februarie, de la 17:00, vizita celor de la Brest. și speră să mai dea o lovitură în această rundă.

Programul complet al etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 11 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.

Meciurile etapa 12 în Grupa A de EHF Champions League

Ora 17:00: VSC Schaeffler – Borussia Dortmund

Ora 19:00: Gyor – Buducnost

Ora 19:00: Metz – Gloria Bistrița

Ora 19:00: Storhamar – Esbjerg

Meciurile etapa 12 în Grupa B de EHF Champions League

Ora 15:00: Sola – Ferencvaros

Ora 17:00: CSM București – Brest

Ora 17:00: Odense – Podravka

Cine transmite la tv etapa 12 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

Metz – Gloria Bistrita (Prima Sport 4, Digi Sport 4)

CSM București – Brest (Prima Sport 2, Digi Sport 4)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 12

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Cote și ponturi pariuri în etapa 12 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 12 din EHF Liga Campionilor feminin. De data aceasta, Gloria Bistrița nu mai beneficiază de statutul de „favorită”, în timp ce CSM București este văzută ca învingătoare în meciul său. Iată cotele fiecărui rezultat în cazul celor două meciuri ale reprezentantelor României:

Metz – Gloria Bistrița: „1 solist” – 1.22 / „X” – 11.00 / „2 solist” – 5.65

CSM București – Brest: „1 solist” – 1.78 / „X” – 8.50 / „2 solist” – 2.47

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Unsprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)

Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28 (18 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor 22-27 (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)

Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)

Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin