LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

EHF Champions League a ajuns la etapa cu numărul 12. Vezi pe Fanatik.ro când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București, precum și toate celelalte meciuri din competiție.
07.02.2026 | 13:10
LIVE BLOG Champions League handbal feminin etapa 12 Cand si cu cine joaca Gloria Bistrita si CSM Bucuresti
Champions League handbal feminin: etapa 12, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă etapă europeană pentru Gloria Bistrița și CSM București. Reprezentantele României joacă în EHF Champions League. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 12

Etapa cu numărul 12 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 7-8 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele sâmbătă, 7 februarie, de la 19:00, respectiv duminică, 8 februarie, de la 17:00.

Ambele formații ocupă locul 4 în grupele din care fac parte, iar ultimele meciuri devin extrem de importante pentru eventuala calificare mai departe. Gloria Bistrița vine după 3 eșecuri pe linie, în timp ce CSM București are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri.

Analiza etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Gloria Bistrița joacă în deplasare cu Metz sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00. Bistrițenele au nevoie de victorie după ce în ultimele etape au uitat gustul acesteia și au scăzut din punct de vedere al locului ocupat în clasament.

CSM București primește duminică, 8 februarie, de la 17:00, vizita celor de la Brest. Bucureștencele au moralul ridicat după ultimele rezultate și speră să mai dea o lovitură în această rundă.

Programul complet al etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 11 etape în faza grupelor, lucrurile se încing din ce în ce mai tare. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.

Meciurile etapa 12 în Grupa A de EHF Champions League

  • Ora 17:00: VSC Schaeffler – Borussia Dortmund
  • Ora 19:00: Gyor – Buducnost
  • Ora 19:00: Metz – Gloria Bistrița
  • Ora 19:00: Storhamar – Esbjerg

Meciurile etapa 12 în Grupa B de EHF Champions League

  • Ora 15:00: Sola – Ferencvaros
  • Ora 17:00: CSM București – Brest
  • Ora 17:00: Odense – Podravka

Cine transmite la tv etapa 12 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

  • Metz – Gloria Bistrita (Prima Sport 4, Digi Sport 4)
  • CSM București – Brest (Prima Sport 2, Digi Sport 4)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 12

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 12 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Clasament EHF Champions League handbal feminin

Cote și ponturi pariuri în etapa 12 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 12 din EHF Liga Campionilor feminin. De data aceasta, Gloria Bistrița nu mai beneficiază de statutul de „favorită”, în timp ce CSM București este văzută ca învingătoare în meciul său. Iată cotele fiecărui rezultat în cazul celor două meciuri ale reprezentantelor României:

  • Metz – Gloria Bistrița: „1 solist” – 1.22 / „X” – 11.00 / „2 solist” – 5.65
  • CSM București – Brest: „1 solist” – 1.78 / „X” – 8.50 / „2 solist” – 2.47 

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Unsprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

  • Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)
  • Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)
  • Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)
  • Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)
  • Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)
  • Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)
  • Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28 (18 ianuarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor 22-27 (25 ianuarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)
  • Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin

  • Etapa 1: Ikast – CSM București 28-27 (7 septembrie 2025)
  • Etapa 2: CSM București – Ferencvaros 31-28 (14 septembrie 2025)
  • Etapa 3: Brest – CSM București 34-31 (27 septembrie 2025)
  • Etapa 4: CSM București – Podravka 34-24 (5 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Ljubljana – CSM București 31-27 (25 octombrie 2025)
  • Etapa 6: CSM București – Odense 30-36 (2 noiembrie 2025)
  • Etapa 7: Sola – CSM București 30-38 (8 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: CSM București – Sola 34-31 (15 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Odense – CSM București 24-33 (11 ianuarie 2026)
  • Etapa 10: CSM București – Ljubljana 26-20 (18 ianuarie 2026, ora 14:00)
  • Etapa 11: Podravka – CSM București 28-33 (24 ianuarie 2026, ora 18:00)
  • Etapa 12: CSM București – Brest (8 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 13: Ferencvaros – CSM București (14 februarie 2026, ora 16:00)
  • Etapa 14: CSM București – Ikast (21 februarie 2026, ora 16:00)
