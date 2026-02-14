LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în penultima rundă

Penultima etapă din EHF Champions League feminin este gata să înceapă. CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele noastre, au noi meciuri interesante în competiție. Vezi toate detaliile despre această rundă, dar mai ales despre echipele românești.
Etapa cu numărul 13 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 14-15 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră.
Ambele formații ocupă locul 4 în grupele din care fac parte, iar ultimele meciuri devin extrem de importante pentru eventuala calificare mai departe. Gloria Bistrița vine după 4 eșecuri pe linie, în timp ce CSM București are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri.
CSM București joacă în deplasare sâmbătă, 14 februarie, de la 17:00, contra celor de la Ferencvaros. Bucureștencele au moralul ridicat după ultimele rezultate și speră să mai dea o lovitură în această rundă.
Gloria Bistrița joacă acasă cu DVSC Schaeffler, duminică 15 februarie, de la ora 17:00. Bistrițenele au intrat pe o pantă descendentă după ultimele meciuri, pierzând pe linie, și au nevoie de o victorie în această partidă.
După 12 etape în faza grupelor, lucrurile intră pe ultima sută de metri. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.
Meciurile din etapa 13 în Grupa A de EHF Champions League
Meciurile din etapa 13 în Grupa B de EHF Champions League
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.
Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 13 din Liga Campionilor la handbal feminin:
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 12 din EHF Liga Campionilor feminin. De data aceasta, DE COMPLETAT
Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Unsprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.
Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare
CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin