LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în penultima rundă

Penultima etapă din EHF Champions League feminin este gata să înceapă. CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele noastre, au noi meciuri interesante în competiție. Vezi toate detaliile despre această rundă, dar mai ales despre echipele românești.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 13

Etapa cu numărul 13 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 14-15 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră.

Ambele formații ocupă locul 4 în grupele din care fac parte, iar ultimele meciuri devin extrem de importante pentru eventuala calificare mai departe. Gloria Bistrița vine după 4 eșecuri pe linie, în timp ce CSM București are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri.

Analiza etapei 13 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

CSM București joacă în deplasare sâmbătă, 14 februarie, de la 17:00, contra celor de la Ferencvaros. și speră să mai dea o lovitură în această rundă.

Gloria Bistrița joacă acasă cu DVSC Schaeffler, duminică 15 februarie, de la ora 17:00. , pierzând pe linie, și au nevoie de o victorie în această partidă.

Programul complet al etapei 13 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 12 etape în faza grupelor, lucrurile intră pe ultima sută de metri. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide în mare măsură situațiile echipelor sau care pot da calculele peste cap.

Meciurile din etapa 13 în Grupa A de EHF Champions League

Ora 15:00: Borussia Dortmund – Metz

Ora 17:00: Buducnost vs Storhamar

Ora 17:00: Gloria Bistrița vs DVSC Schaeffler

Ora 19:00: Esbjerg vs Gyor

Meciurile din etapa 13 în Grupa B de EHF Champions League

Ora 17:00: Ikast – Odense

Ora 17:00: Brest – Sola

Ora 17:00: Ferencvaros – CSM București

Ora 19:00: Podravka – Ljubljana

Cine transmite la tv etapa 13 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

Sâmbătă, 14 februarie, ora 17:00: Ferencvaros – CSM București (Prima Sport 1)

Duminică, 15 februarie, ora 17:00: Gloria Bistrița vs DVSC Schaeffler (Digi Sport 4, Prima Sport 2)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 13

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 13 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Cote și ponturi pariuri în etapa 13 de EHF Liga Campionilor feminin

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Unsprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultimele cinci vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)

Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28 (18 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor 22-27 (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița 29-26 (7 februarie 2026, ora 18:00)

Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)

Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

