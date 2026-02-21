LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. Ultima rundă din faza grupelor. Gloria Bistrița e sigură de play-off. CSM București a schimbat ora meciului cu Ikast

ADVERTISEMENT

Ultima etapă din EHF Champions League feminin este gata să înceapă și să stabilească ierarhia finală din grupe. CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele noastre, au noi meciuri importante în competiție. Vezi toate detaliile despre această rundă, dar mai ales despre echipele românești.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 14

Etapa cu numărul 14 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 21-22 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, de la ora 19:00, respectiv duminică, de la 15:00.

CSM București, , se află aici pe locul 3 și speră să prindă o calificare directă în sferturi după meciul de sâmbătă. Gloria Bistrița, cea care va juca duminică, de acasă contra DVSC Schaeffler.

Analiza etapei 14 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

Gloria Bistrița este sigură de play-off, neputând să se claseze mai jos de locul 4 la finalul grupei. Bistrițenele încheie această fază cu un meci în deplasare contra celor de la Storhamar, penultima clasată.

CSM București va juca cu o miză foarte importantă, aceea de a se califica direct în sferturi. Inițial, CSM București – Ikast trebuie să se joace de la ora 17:00, însă meciul a fost programat la 19:00. Pentru ca bucureștencele să meargă direct în faza sferturilor, au nevoie să o învingă pe Ikast, iar Odense să se încurce cu Ferencvaros sau Brest să cedeze pe terenul celor de la Ljubljana.

Programul complet al etapei 14 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 13 etape în faza grupelor, lucrurile sunt gata de momentul decisiv. Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce noi puncte importante, care pot decide cine merge direct în sferturi, cine va trebui să treacă prin play-off, dar și cine rămâne acasă.

Meciurile din etapa 14 în Grupa A de EHF Champions League

Duminică, 22 februarie – Ora 15:00: DVSC Schaeffler – Buducnost

Duminică, 22 februarie – Ora 15:00: Storhamar – Gloria Bistrița

Duminică, 22 februarie – Ora 17:00: Gyor – Borussia Dortmund

Duminică, 22 februarie – Ora 17:00: Metz – Esbjerg

Meciurile din etapa 14 în Grupa B de EHF Champions League

Sâmbătă, 21 februarie – Ora 19:00 – CSM București – Ikast

Sâmbătă, 21 februarie – Ora 19:00 – Krim – Brest

Sâmbătă, 21 februarie – Ora 19:00 – Sola – Podravka

Sâmbătă, 21 februarie – Ora 19:00 – Odense – Ferencvaros

Cine transmite la tv etapa 14 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.

Sâmbătă, 21 februarie – Ora 19:00 – CSM București – Ikast (Prima Sport 3)

Duminică, 22 februarie – Ora 15:00: Storhamar – Gloria Bistrița (Prima Sport 4, Digi Sport 3)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 14

Clasarea finală pe primele două locuri este extrem de importantă, întrucât formațiile care vor încheia grupele astfel se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 14 din Liga Campionilor la handbal feminin:

Cote și ponturi pariuri în etapa 14 de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia etapei cu numărul 12 din EHF Liga Campionilor feminin. De data aceasta, ambele echipe românești beneficiază de statutul de „favorite”. CSM București are o cotă de 1.32 pentru o victorie cu Ikast, în timp ce Gloria Bistrița este cotată cu 1.87 pentru un succes cu Storhamar.

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Treisprezece dintre acestea s-au scurs deja, iar ultima poate aduce o calificare directă în sferturi pentru bucureștence.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost 34-37 (10 ianuarie 2026)

Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița 32-28 (18 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor 22-27 (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița 29-26 (7 februarie 2026, ora 18:00)

Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen 32-31 (15 februarie 2026, ora 16:00)

Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin. Rezultate