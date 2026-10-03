Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 4. CSM București și Gloria Bistrița, deplasări grele în Ungaria

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EHF Champions League la handbal feminin propune în acest weekend meciurile din etapa 4 a fezei grupelor. CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele României în competiția „Regină” de pe continent, au deplasări grele spre infernale în Ungaria. În fața lor vor sta două forțe din țara vecină, care emit an de an pretenții la trofeul Ligii Campionilor.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 4

Cele mai importante echipe din Liga Florile au un weekend extrem de complicat pe plan european. CSM București și campioana României, Gloria Bistrița, se deplasează, în aceeași zi, sâmbătă, 3 octombrie, în Ungaria, pentru două meciuri împotriva a doua echipe redutabile. Prima care intră în scenă este CSM. Echipa din Capitală dispută unul dintre cele mai interesante meciuri ale începutului de sezon în Liga Campionilor.

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„Tigroaicele” o întâlnesc pe Ferencvaros. Partida se joacă sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17:00, ora României, pe ERD Arena din Erd, Ungaria. Tot sâmbătă, dar de la ora 19:00, un meci și mai greu are, . Româncele dau piept cu Gyor, de la ora 19:00, ora României.

Analiza etapei 4 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

. Elevele antrenate de Bojana Popovic au pierdut surprinzător în Germania, cu Borussia Dortmund, scor 32-35. De cealaltă parte, Gloria Bistrița a obținut o victorie importantă în grupa de Liga Campionilor. A fost 29-27 cu Odense.

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Acum, în fața româncelor stau două echipe și mai bune. Ferencvaros este un club istoric din Budapesta, una dintre cele mai puternice formații din Ungaria și din Europa. Unguroaicele au început sezonul 2026 – 2027 cu 3 victorii din 3, fiind lideri ai grupei (la egalitate de puncte cu Brest și Esbjerg).

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Dacă ne uităm la Gyor, trebuie să spunem că în fața Gloriei Bistrița va sta o echipă care a câștigat de șapte ori Champions League. În ceea ce o privește, Gloria Bistrița a intrat doar de doi ani în elita continentală. Gyor a disputat trei finale consecutive în ultimii trei ani. În 2025 a cucerit trofeul, iar în 2026 a ajuns din nou în finală, unde a pierdut în fața lui Metz cu 29-31.

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Cine transmite la tv etapa a 4-a din EHF Champions League

Meciurile echipelor din România angrenate în Liga Campionilor la Handbal Feminin se pot vedea la tv pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din aceste weekend:

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 17:00: Ferencvaros – CSM București (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 19:00: Gyor – Gloria Bistrița (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 19:00 – Gyor – Gloria Bistrița

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – NFH – Gloria Bistrița

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 17:00 – Ferencvaros – CSM București

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – CSM București – Esbjerg

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 4

După trei runde din acest sezon al Ligii Campionilor, atât CSM București, cât și Gloria Bistrița, au același număr de puncte în clasamentele celor două grupe: 4. „Tigroaicele” sunt pe locul 4, iar echipa din Bistrița este pe 3.

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Grupa A, clasament:

Grupa B, clasament:

Cote la pariuri în etapa 4 de EHF Liga Campionilor feminin

Partidele Ferencvaros – CSM București și Gyor – Gloria Bistrița pleacă, pe tabloul caselor de pariuri, cu două favorite certe. În primul duel, CSM este outsider, cu o cotă de 3,10, față de 1,60 cât au gazdele. Apoi, dacă ne uităm la ardelence, Bistrița are nevoie de o minune la Gyor. Unguroaicele au cotă de 1,15, față de 8,00 cât primește campioana României.