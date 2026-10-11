Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 5. CSM București – Esbjerg se joacă acum

CSM București și Gloria Bistrița joacă duminică, 11 octombrie, în etapa a 5-a din EHF Champions League feminin. Vezi programul, adversarele, clasamentele și unde sunt transmise meciurile la TV.

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Duminică, 11 octombrie, CSM București și Gloria Bistrița revin în prim-planul handbalului european, cu două partide importante în etapa a 5-a din EHF Champions League feminin. „Tigroaicele” primesc vizita danezelor de la Team Esbjerg, una dintre formațiile puternice ale competiției, în timp ce Gloria Bistrița joacă în deplasare, pe terenul lui Nykøbing Falster. Pentru CSM, duelul de la București este o ocazie de a-și consolida poziția în grupă după un început cu rezultate amestecate, în vreme ce formația ardeleană caută să adune puncte importante într-o grupă extrem de disputată.

Min. 52 – Danezele revin și finalul este unul încins. Scor 27-26.

Min. 44 – Elevele Bojanei Popovic reușesc să-ți mențină avantajul pe tabela de marcaj. Scor 24-21.

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Min. 37 – Vicecampioana României începe tare și partea a doua și își mărește avansul. Scor 21-18.

Start în repriza secundă.

Min. 30 – CSM are un final de repriză mai bun și intră la cabine cu un avantaj de un gol. Scor 18-17.

Min. 25 – Se merge cap la cap între cel două puternice formații. Scor 13-13.

Min. 14 – Cele două echipe nu reușesc să se desprindă pe tabelă. Scor 7-7.

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Min. 7 – Start echilibrat de partidă. Scor 3-3.

Start de meci.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 5

Duminică, 11 octombrie, CSM București și Gloria Bistrița revin în prim-planul handbalului european, cu două partide importante în etapa a 5-a din EHF Champions League feminin. „Tigroaicele” primesc vizita danezelor de la Team Esbjerg, una dintre formațiile care au impresionat în debutul competiției, în timp ce Gloria Bistrița joacă în deplasare, pe terenul lui Nykøbing Falster.

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CSM are nevoie de un rezultat pozitiv după două înfrângeri consecutive, în timp ce campioana României încearcă să-și revină după . Ambele formații românești au câte patru puncte înaintea acestei runde și vor să rămână în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii. Meciurile se dispută duminică, de la orele 17:00 și 19:00, și vor putea fi urmărite la televizor.

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Analiza etapei a 5-a din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

CSM București a început sezonul european cu două victorii, dar a pierdut ultimele două partide disputate în competiție. După succesul cu Buducnost, scor 36-26, și victoria din deplasare cu Krim Ljubljana, scor 37-29, echipa pregătită de Bojana Popovic a cedat în Germania, cu Borussia Dortmund, scor 32-35, și apoi în fața lui FTC-Toyota, scor 23-24. Astfel, „tigroaicele” au rămas cu patru puncte și ocupă locul al patrulea în grupa A. Următorul adversar este Team Esbjerg, liderul grupei, cu maximum de puncte după primele patru etape.

De partea cealaltă, . Formația ardeleană a început cu o victorie în deplasare, 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, apoi a pierdut cu Metz, scor 26-40. A urmat un succes important pe teren propriu, 29-27 cu Odense, înaintea unei noi înfrângeri, 32-36, în deplasare, cu Gyor. Gloria are patru puncte și merge în Danemarca pentru confruntarea cu Nykøbing Falster, o echipă care caută, la rândul ei, să urce în clasamentul grupei.

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Cine transmite la TV etapa a 5-a din EHF Champions League

Ambele meciuri ale reprezentantelor României sunt programate duminică, 11 octombrie, și vor fi transmise de Digi Sport 2 și Prima Sport 2. CSM București joacă pe teren propriu, în Sala Polivalentă, în timp ce Gloria Bistrița evoluează în deplasare, în Danemarca. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din aceste weekend:

Duminică, 11 octombrie, ora 17:00: CSM București – Team Esbjerg, Prima Sport 2.

Duminică, 11 octombrie, ora 19:00: Nykøbing Falster – Gloria Bistrița, Prima Sport 2.

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:

11 octombrie 2026, ora 19:00: Nykøbing Falster – Gloria Bistrița.

17 octombrie 2026, ora 17:00: Gloria Bistrița – Storhamar Håndball Elite.

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:

11 octombrie 2026, ora 17:00: CSM București – Team Esbjerg.

18 octombrie 2026, ora 17:00: CSM București – Sola Håndballklubb

Clasamentul EHF Champions League înainte de etapa a 5-a

După patru runde, CSM București ocupă locul al patrulea în grupa A, cu patru puncte. „Tigroaicele” au început cu două victorii, dar înfrângerile cu Borussia Dortmund și FTC-Toyota le-au împiedicat să țină pasul cu formațiile din fruntea clasamentului. Team Esbjerg este lider, cu opt puncte, după ce a câștigat toate cele patru partide disputate.

În grupa B, Gloria Bistrița are tot patru puncte, după două victorii și două înfrângeri. Campioana României a arătat că poate concura cu echipe importante din Europa, în special prin succesul obținut în fața lui Odense, însă eșecul de la Gyor a făcut ca duelul cu Nykøbing Falster să devină important pentru parcursul din grupă.

Grupa A, clasament:

Grupa B, clasament:

Cote la pariuri în etapa a 5-a din EHF Champions League feminin

Cele două reprezentante ale României au parte de adversare dificile în etapa a 5-a din EHF Champions League feminin, iar cotele pentru victoria fiecărei echipe reflectă echilibrul celor două confruntări. La Superbet, CSM București are cota 2.00 pentru un succes pe teren propriu, în timp ce victoria danezelor de la Team Esbjerg este cotată la 2.27. Egalul are cota 8.30, conform pieței 1X2 consultate.

În celălalt duel, dintre Nykøbing Falster și Gloria Bistrița, echipa ardeleană pornește cu prima șansă potrivit cotelor afișate. Victoria Gloriei este cotată la 1.80, în timp ce un succes al formației daneze are cota 2.37. Remiza este cotată la 7.25. Binînțeles, cotele pot suferi modificări până la ora începerii partidelor.