Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 6. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

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Un nou weekend, noi meciuri tari din Champions League la handbal feminin. Gloria Bistrița și CSM București joacă din nou și speră să reprezinte cu brio România și de această dată. Ambele formații vin după rezultate oscilante: și dar se află în lupta pentru primele poziții din grupele din care fac parte. Când și cu cine joacă în cea de-a 6-a rundă.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 6

Sâmbătă, 17 octombrie, și duminică, 18 octombrie, Gloria Bistrița și CSM București revin în prim-planul handbalului european, cu două partide importante în etapa a 6-a din EHF Champions League feminin. CSM vine după succesul de pe teren propriu de Team Esbjerg, scor 34-31, iar Gloria Bistrița s-a impus în deplasare, scor 38-35, cu Nykobing Falster. Meciurile celor două reprezentante ale României sunt programate sâmbătă, de la 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră, și vor putea fi urmărite la televizor.

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Analiza etapei a 6-a din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Bistrițenele primesc vizita norvegienelor de la Storhamar, în timp ce Bucureștencele joacă tot acasă, contra altor norvegiene, Sola. „Tigroaicele” au 6 puncte și ocupă locul al patrulea în grupa A. Sola, următorul adversar, are 0 puncte și se află pe penultimul loc. Gloria Bistrița are, la rândul său, 6 puncte și se află pe poziția a 4-a în Grupa B. Storhamar, cu același punctaj, se află doar cu o poziție mai sus.

Cine transmite la TV etapa a 6-a din EHF Champions League

Ambele meciuri ale reprezentantelor României sunt programate de la aceeași oră, 17:00, și vor fi transmise de Digi Sport și Prima Sport . CSM București joacă pe teren propriu, în Sala Polivalentă, în timp ce Gloria Bistrița își așteaptă suporterii pe TeraPlast Arena. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Partidele în care nu sunt implicate echipe din România pot fi urmărite integral pe platforma oficială de streaming EHFTV.

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Sâmbătă, 17 octombrie, ora 17:00: Gloria Bistrița – Storhamar (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Duminică, 18 octombrie, ora 17:00: CSM București – Sola (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor

8 noiembrie 2026, ora 17:00: Gloria Bistrița – Podravka

14 noiembrie 2026, ora 19:00: Podravka – Gloria Bistrița

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor

7 noiembrie 2026, ora 19:00: Brest – CSM București

15 noiembrie 2026, ora 17:00: CSM București – Brest

Clasamentul EHF Champions League înainte de etapa a 6-a

După cinci runde, CSM București ocupă locul al patrulea în grupa A, cu șase puncte. În grupa B, Gloria Bistrița are tot șase puncte și se află pe aceeași poziție. Ocupantele primelor două locuri la final de campanie merg direct în sferturi, în timp ce locurile 3-6 intră în optimi pentru a obține șansa de a ajunge ulterior în sferturi. Iată cum arată situațiile ambelor grupe.

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Grupa A, clasament:

Grupa B, clasament:

Cote la pariuri în etapa a 6-a din EHF Champions League feminin

Cele două reprezentante ale României au parte de adversare total diferite în etapa a 6-a din EHF Champions League feminin, iar cotele pentru victoria fiecărei echipe reflectă șansele fiecăreia în duelurile respective. La Superbet, Gloria Bistrița are cota 1,21 pentru un succes acasă cu Storhamar, în timp ce victoria norvegienelor este cotată cu 6,00. Egalul are cota 14,00, conform pieței 1X2 consultate.

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În celălalt duel, dintre CSM București și Sola, echipa din Capitală pornește cu prima șansă potrivit cotelor afișate. Victoria lui CSM București este cotată la 1,14, în timp ce un succes al formației oaspete are cota 8,00. Remiza este cotată la 16,00. Bineînțeles, cotele pot suferi modificări până la ora începerii partidelor.