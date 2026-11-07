Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. CSM București, meci greu cu Brest. Gloria Bistrița, favorită cu Podravka

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Cele două reprezentante ale României în EHF Champions League la handbal feminin, CSM București și Gloria Bistrița, au noi meciuri în faza grupelor competiției. Pe 7 și pe 8 noiembrie are loc etapa 7. Cele mai importante formații din Liga Florilor caută să obțină noi victorii în întrecerea europeană pentru a accede în faza următoare.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 7

Prima care intră pe teren este CSM București. „Tigroaicele” joacă sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 19:00, pe terenul celor de la Brest Bretagne. Este un meci foarte dificil, în care șansele par egale. Mai mult, franțuzoaicele caută să-și ia revanșa după ce, în iunie, la Budapesta, româncele au învins cu 32-26, cucerind medaliile de bronz în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal.

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CSM se prezintă în meciul din weekend după un eșec uluitor pe teren propriu, scor 22-30, cu echipa Sola din Norvegia. Dincolo, Brest vine după două eșecuri consecutive: cu Esbjerg și cu Ferencvaros. Peste o zi, duminică, de la ora 17:00, . Campioana en-titre din Liga Florilor are meci acasă cu Podravka și pleacă mare favorită. Ardelencele vin după două victorii, cu Storhamar și Nykøbing Falster Handboldklub.

Analiza etapei 7 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

Rivala celor de la CSM București, Brest, este o echipă cunoscută și solidă din Franța, cu mare experiență în Champions League. Formația din Hexagon a jucat Final Four în sezonul anterior. Brest a început ca din tun în această competiție. Au avut 4 victorii în primele 4 meciuri. Au urmat apoi două eșecuri: cu Esbjerg, 26-35 în deplasare, și acasă cu Ferencvaros 28-33. Echipa din Franța are un atac productiv: 172 goluri în 6 meciuri.

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Dacă ne uităm la adversara celor de la Gloria Bistrița, trebuie să spunem că Podravka nu este deloc o sperietoare. Ba dimpotrivă, echipa din Croația este una dintre codașele grupei. Doar două victorii în 6 etape a obținut rivala campioanei României. Statistica este de partea croatelor. Doar de două au jucat cele două una împotriva celeilalte în competițiile europene. Ambele meciuri au fost câștigate de Podravka: 29-25 și 26-25.

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Cine transmite la tv etapa a 7-a din EHF Champions League

În acest sezon, la fel ca în precedentele, se pot vedea la tv pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din aceste weekend:

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Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 19:00: Brest – CSM București (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 8 noiembrie, ora 17:00: Gloria Bistrița – Podravka (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 7

După 6 etape scurse din faza grupelor EHF Champions League Feminin, Gloria Bistrița a adunat 4 victorii și 2 eșecuri. Campioana este pe locul 3 în Grupa B, cu 8 puncte. Numai Metz și Gyor, ambele cu 11 puncte, stau mai bine în ierarhie. În ceea ce o privește pe CSM București, formația din Capitală este pe 4, în Grupa A, cu 6 puncte. „Tigroaicele” sunt extrem de inconstante, bifând deja 3 eșecuri.

Grupa A, clasament:

Grupa B, clasament:

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:

15 noiembrie 2026, ora 17:00: CSM București – Brest

9 ianuarie 2027: CSM București – Ferencvaros

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:

14 noiembrie 2026, ora 19:00: Podravka – Gloria Bistrița

9 ianuarie 2027: Storhamar – Gloria Bistrița

Cote la pariuri în etapa 7 de EHF Liga Campionilor feminin

Fără îndoială, cel mai greu meci din weekend îl au sportivele de la CSM București. „Tigroaicele” alternează evoluțiile încântătoare cu eșecurile inexplicabile. Echipa din Franța, Brest, are cote cuprinse între 2,10 și 2,20 pentru victorie. Româncele au cote de la 1,95 la 2,05. În schimb, dacă ne uităm la Gloria Bistrița, campioana României e mare favorită cu Podravka: 1,15 la 8,50.