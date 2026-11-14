Blog Champions League handbal feminin, etapa 8. Podravka – Gloria Bistrița se joacă acum

Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 8. CSM București și Gloria Bistrița joacă meciuri importante în weekend, cu Brest, respectiv cu Podravka.

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Cele două reprezentante ale României în EHF Champions League la handbal feminin, CSM București și Gloria Bistrița, se pregătesc de noi meciuri în faza grupelor competiției. Pe 14 și pe 15 noiembrie se desfășoară etapa 8. Cele mai importante formații din Liga Florilor caută să obțină victorii în întrecerea europeană pentru a accede în faza următoare. Acestea vor întâlni din nou, la diferență de doar câteva zile, Brest și Podravka.

Start în meciul din Croația.

Etapa a 8-a din Champions League la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

Etapa a 8-a din Champions League reprezintă startul returului, astfel că cele două echipe din Liga Florilor vor juca împotriva acelorași adversare pe care le-au întâlnit în etapa precedentă. Gloria Bistrița a câștigat împotriva croatelor de la Podravka, în timp ce CSM București a fost învinsă categoric de Brest.

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Victoria formației din Hexagon împotriva ”tigroaicelor” a distanțat-o la 4 puncte de românce și Cele două formații ce au împărțit scena Final Four-ului din sezonul trecut se întâlnesc din nou, de această dată la București, iar În urmă cu jumătate de an, CSM a învins-o pe Brest în finala mică a Champions League.

Cine transmite la TV etapa a 8-a din EHF Champions League

În acest sezon, la fel ca în precedentele, meciurile echipelor din România care joacă în grupele din Champions League la handbal feminin se pot vedea la TV pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din acest weekend:

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Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 19:00: Podravka – Gloria Bistrița (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 15 noiembrie, ora 17:00: CSM București – Brest (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 8

După turul din faza grupelor, Gloria Bistrița are un bilanț de 5 victorii și 2 înfrângeri, în timp ce CSM București are doar 3 victorii și 4 înfrângeri. Momentan, ambele ocupă în grupele lor locuri ce duc în optimi, însă speră la un retur mult mai bun care le-ar putea aduce o calificare directă în sferturile de finală. În Grupa A, CSM este pe locul 4, cu 6 puncte, în timp ce Gloria Bistrița se află pe locul 3 în Grupa B, cu 10 puncte.

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Cote la pariuri în etapa 8 de EHF Liga Campionilor feminin

Fără îndoială, cel mai greu meci din weekend îl au sportivele de la CSM București. ”Tigroaicele” au trei înfrângeri consecutive în Champions League, iar cota pentru victorie în returul cu Brest este de 2.30, în timp ce succesul formației din Hexagon are cota 1.90. De partea cealaltă, Gloria Bistrița este favorită certă în fața celor de la Podravka și are o cotă de 1.35 la victorie, iar surpriza croatelor este cotată cu 4.20.