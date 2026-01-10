LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița, rezultate complete și clasament

ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița joacă primul meci european pe 2026 în etapa 9 de EHF Champions League la handbal feminin. Cum arată programul rundei și ce șanse au româncele să atace direct sferturile competiției.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 9

Etapa 9 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 10-11 ianuarie. Cele două reprezentante ale României, Gloria Bistrița și CSM București, vor juca sâmbătă, respectiv duminică, de la ora 17:00.

Ambele formații stau bine în clasament și pot termina grupele pe un loc care să le asigure calificarea în faza eliminatorie. Mai mult, Gloria amenință primele două poziții, care ar duce-o direct în sferturile de finală.

Analiza etapei 9 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

Bistrița joacă pe teren propriu cu Buducnost, codașa grupei A, iar CSM București va evolua pe terenul danezelor de la Odense. Derby-ul etapei cu numărul 9 din EHF Champions League este Gyor – Metz, primele două clasate din grupa A.

Gloria Bistrița – Buducnost, meci facil pentru românce

Gloria Bistrița – Buducnost deschide etapa 9 din EHF Champions League. Partida este programată să înceapă sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 17:00. Româncele ar trebui să aibă o misiune ușoară în fața ultimei clasate din grupă. Până acum, muntenegrencele de la Buducnost au obținut un singur punct, în remiza 34-34 din .

O victorie i-ar permite Gloriei Bistrița să ajungă la 14 puncte în clasament și, cu ajutorul lui Gyor, să egaleze în clasament pe Metz, ocupanta locului secund în grupa A.

Odense – CSM București, misiune aproape imposibilă

În cealaltă partidă de interes pentru publicul din România, Odense – CSM București, de duminică, 11 ianuarie, ora 17:00, misiunea se anunță aproape imposibilă pentru „tigroaice”. Odense a pierdut doar în fața liderului Brest și a mai cedat un punct la Podravka. Astfel, cu 13 puncte, norvegiencele ocupă poziția secundă în grupa B.

CSM București, în schimb, a câștigat 4 partide și a pierdut alte 4. Printre care și meciul tur, 30-36, după ce la pauză era egalitate, 16-16. Cu 8 puncte acumulate în grupa B, bucureștencele sunt doar pe locul 5, dar au șanse importante să prindă optimile. Va fi interesant de urmărit evoluția lui CSM, care se destramă încet, dar sigur. În vară, va fi

Gyor – Metz, derby-ul etapei 9 din EHF Champions League

Cel mai tare meci al rundei se anunță a fi duelul dintre primele două clasate în grupa Gloriei Bistrița. Gyor, liderul cu punctaj maxim, se deplasează pe terenul lui Metz, echipa de pe locul secund. O victorie a maghiarelor i-ar permite Bistriței să egaleze la puncte Metz și să spere la o calificare directă în sferturile de finală.

Programul complet al etapei 9 din Liga Campionilor la handbal feminin

După 8 etape în faza grupelor, lucrurile sunt destul de complicate:

în grupa A, lupta pentru sferturi se dă în trei: Gyor, Metz și Gloria Bistrița, care s-au distanțat puțin în fruntea clasamentului. Gyor poate lua o opțiune serioasă dacă învinge la Metz.

Storhamar, Debrecen și Borussia Dortmund au toate câte 4 puncte și se luptă pe două locuri de calificare din grupa A

în grupa B, Brest și Odense sunt despărțite de doar un punct în top. Sunt urmate, la 3 lungimi, de Ferencvaros și Ikast, care au meci direct. Cel puțin una dintre ele va pierde contactul cu primele două clasate.

dacă pierde la Odense, CSM București va fi la cel puțin 6 puncte de locurile care duc în sferturi. Vestea bună e că nu poate să cadă în clasament.

Podravka și Ljubljana se bat pentru ultima poziție ce duce în optimi. Le desparte un singur punct.

Meciurile etape 9 în Grupa A de EHF Champions League

Metz – Gyor (10 ianuarie, 17:00)

(10 ianuarie, 17:00) GLORIA BISTRIȚA – Buducnost (10 ianuarie, 17:00)

(10 ianuarie, 17:00) Debrecen – Storhamar (10 ianuarie, 21:00)

(10 ianuarie, 21:00) Borussia Dortmund – Esbjerg (11 ianuarie, 15:00)

Grupa B din Liga Campionilor, etapa 9

Ikast – Ferencvaros (10 ianuarie, 19:00)

(10 ianuarie, 19:00) Ljubljana – Sola (11 ianuarie, 15:00)

(11 ianuarie, 15:00) Podravka – Brest Bretagne (11 ianuarie, 15:00)

(11 ianuarie, 15:00) Odense – CSM BUCUREȘTI (11 ianuarie, 17:00)

Cine transmite la tv etapa 9 din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Din etapa cu numărul 9, vor fi transmise meciurile echipelor românești, dar și Debrecen – Storhamar, care se vede doar online.

GLORIA BISTRIȚA – Buducnost (10 ianuarie, 17:00) – Digi Sport 1 și Prima Sport 3

(10 ianuarie, 17:00) – Digi Sport 1 și Prima Sport 3 Odense – CSM BUCUREȘTI (11 ianuarie, 17:00) – Digi Sport 2 și Prima Sport 2

(11 ianuarie, 17:00) – Digi Sport 2 și Prima Sport 2 Debrecen – Storhamar (10 ianuarie, 21:00) – Prima PPV2

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 9

Formațiile care termină pe primele două poziții în fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi. Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum arată clasamentul la startul etapei 9 din Liga Campionilor la handbal feminin.

Clasament Grupa A

Gyor 16 puncte (golaveraj 282 – 203) Metz 14 puncte (259 – 211) Gloria Bistrița 12 puncte (244 – 248) Esbjerg 9 puncte (262 – 239) Debrecen 4 puncte (229 – 250) Storhamar 4 puncte (201 – 224) Borussia Dortmund 4 puncte (232 – 265) Buducnost 1 punct (184 – 253)

Clasament Grupa B

Brest 14 puncte (golaveraj 263 – 224) Odense 13 puncte (267 – 239) Ferencvaros 10 puncte (243 – 231) Ikast 10 puncte (240 – 231) CSM București 8 puncte (252 – 242) Podravka 5 puncte (230 – 252) Ljubljana 4 puncte (206 – 242) Sola 0 puncte (213 – 253)

Cote și ponturi pariuri în etapa 9 de EHF Liga Campionilor feminin

Cât de ușor sau de greu le va fi Gloriei Bistrița și lui CSM București să obțină victoria în etapa 9 de Liga Campionilor se vede și din cotele la pariuri. Ardelencele au doar 1,06 pentru un succes cu Buducnost, în timp ce „tigroaicele” au primit 5,70 contra lui Odense (care are 1,21). Așadar meci ușor pentru Bistrița și infernal pentru CSM.

În celelalte meciuri ale rundei, Gyor e favorită la Metz (cotă 1,65), Debrecen acasă cu Storhamar (cotă 1,64) și Ljubljana cu Sola (cotă 1,65). Aceștia par „soliștii” profitabili ai etapei 9.

Rezultatele și programul echipelor românești în Liga Campionilor

Gloria Bistrița și CSM București au de disputat 14 etape în Liga Campionilor. Opt s-au scurs deja, iar ultimele șase vor fi decisive pentru accederea în faza eliminatorie.

Gloria Bistrița în EHF Champions League. Rezultate și meciuri viitoare

Etapa 1: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26 (6 septembrie 2025)

Etapa 2: Debrecen – Gloria Bistrița 33-34 (13 septembrie 2025)

Etapa 3: Gloria Bistrița – Metz 24-31 (28 septembrie 2025)

Etapa 4: Gyor – Gloria Bistrița 33-18 (4 octombrie 2025)

Etapa 5: Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35 (25 octombrie 2025)

Etapa 6: Buducnost – Gloria Bistrița 26-29 (2 noiembrie 2025)

Etapa 7: Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32 (9 noiembrie 2025)

Etapa 8: Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (16 noiembrie 2025)

Etapa 9: Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026, ora 16:00)

(10 ianuarie 2026, ora 16:00) Etapa 10: Esbjerg – Gloria Bistrița (18 ianuarie 2026, ora 16:00)

(18 ianuarie 2026, ora 16:00) Etapa 11: Gloria Bistrița – Gyor (25 ianuarie 2026, ora 16:00)

(25 ianuarie 2026, ora 16:00) Etapa 12: Metz – Gloria Bistrița (7 februarie 2026, ora 18:00)

(7 februarie 2026, ora 18:00) Etapa 13: Gloria Bistrița – Debrecen (15 februarie 2026, ora 16:00)

(15 februarie 2026, ora 16:00) Etapa 14: Storhamar – Gloria Bistrița (22 februarie 2026, ora 14:00)

CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin