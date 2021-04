PSG și Chelsea s-au calificat cu emoții în semifinalele Ligii Campionilor, datorită golurilor marcate în deplasare, după ce au pierdut cu același scor, 0-1, returul de pe teren propriu cu Bayern, respectiv FC Porto.

Și în partidele programate miercuri au fost respectate calculele hârtiei, doar Manchester City tremurând puțin în prima repriză de la Dortmund. Real Madrid a fost dominată clar la Liverpool, dar a scăpat fără gol primit și a acces în penultimul act datorită victoriei la două goluri obținută în meciul tur.



Astfel, în semifinale vom avea PSG – Manchester City și Chelsea – Real Madrid, turul fiind programat pe 27/28 aprilie, iar returul pe 4/5 mai.

Min. 2: Salah ratează o ocazie imensă, chiar în debutul meciului. Singur cu portarul Courtois, trage în acesta din 7-8 metri.

Min. 10: Courtois scoate de sub bară șutul lui Milner din afara careului.

Min. 20: Șutul lui Benzema, deviat de un apărător al lui Liverpool, lovește bara porții lui Alisson.

Min. 47: Firmino șutează puternic, la colțul scurt, dar Courtois respinge.

Min. 15: GOOOL DORTMUND! Jude Bellingham a profitat de un şut blocat de apărarea lui Manchester City şi a trimis balonul cu latul în stânga lui Ederson, al cărui plonjon a fost inutil.

Min. 25: Manchester City e aproape de egalare, dar șutul lui De Bruyne de la marginea careului mare lovește transversala.

Min. 32: Bellingham respinge o minge de pe linia porții la șutul lui Gabriel Jesus.

Min. 55: GOOOL MANCHESTER CITY! Mahrez restabilește egalitatea dintr-un penalty acordat pentru un henț în careu comis de Emre Can.

Min. 75: GOOOL MANCHESTER CITY! Oaspeții rezolvă situația calificării prin Foden, care înscrie cu un șut de la 16 metri, ușor lateral dreapta, pe colțul scurt.

Min. 27: Neymar scapă singur cu Neuer, dar din 7-8 metri șutează în portarul german și balonul iese în corner.

Min. 37: Șutul lui Neymar de la 16 metri lovește transversala.

Min. 39: Excelent lansat de Draxler, Neymar scapă singur cu Neuer, dar trimite în bară din 7-7 metri.

Min. 40: GOOL BAYERN! Choupo-Moting deschide scorul și Bayern începe se spere la calificare.

Min. 90+4: GOOOL FC PORTO! Taremi a înscris un gol absolut fabulos, din foarfecă, dar a fost prea târziu pentru FC Porto pentru a mai putea întoarce soarta calificării.

UPDATE, 14 aprilie, ora 21:20 / Incident reprobabil petrecut la Liverpool, cu puțin timp înaintea partidei cu Real Madrid. Autocarul oaspeților a fost atacat cu pietre de fanii echipei gazdă. Un geam a fost spart, dar din fericire nicio persoană nu a fost rănită.

UPDATE, 14 aprilie, ora 08:50 / După 3-1 la Madrid, Real se va lupta la Liverpool pentru calificarea în semifinale. Pentru partida de pe Anfield, „galacticii” s-au cazat la hotelul „Titanic”, meciul din această seară urmând a se disputa la 109 ani distanță de la scufundarea vasului cu același nume.

