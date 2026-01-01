Live blog. Cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova amicalele din iarnă. Programul meciurilor

ADVERTISEMENT

În luna ianuarie, echipele din Superliga României vor începe cantonamentele de iarnă. Ca în fiecare sezon, majoritatea formațiilor au ales Turcia drept destinație principală, acolo unde temperaturile sunt optime pentru antrenamente, iar condițiile logistice sunt excelente. Totuși, nu toate cluburile au mers pe această variantă, unele preferând să rămână în țară pentru a reduce costurile și pentru a lucra în baze proprii.

Majoritatea echipelor din Superliga merg în Turcia pentru cantonamentul de iarnă!

Pauza de iarnă nu mai este demult doar o perioadă de pregătire fizică. În luna ianuarie, cluburile vor încerca să își întărească loturile, iar antrenorii vor avea la dispoziție un timp destul de scurt pentru a integra noii jucători și pentru a găsi strategia potrivită pentru restul sezonului.

În această perioadă, echipele din Superliga vor disputa mai multe meciuri de pregătire, fie cu adversari locali, fie cu formații din alte țări. Greii campionatului, FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, au ales și în acest an varianta Turciei.

Rapid nu mai face greșeala din sezonul trecut. Giuleștenii merg în Turcia!

Giuleștenii au surprins în sezonul precedent, atunci când au ales să efectueze cantonamentul de iarnă în Dubai. Se pare însă că oficialii clubului nu au fost mulțumiți de rezultate, astfel că, în această iarnă, Rapid a mizat pe o pregătire clasică, în Turcia.

Rapid va efectua cantonamentul de iarnă în stațiunea Belek, în perioada 3-12 ianuarie 2026. Elevii lui Constantin Gâlcă vor avea la dispoziție zece zile de pregătire intensă, într-un mediu deja familiar cluburilor din Superliga.

Meciuri amicale:

Rapid – Wisla Plock, liderul campionatului Poloniei

Rapid – CSKA 1948 Sofia, ocupanta locului 2 în Bulgaria

Amicale de lux pentru olteni în cantonamentul de iarnă!

Universitatea Craiova, liderul Superligii României, își va efectua, de asemenea, cantonamentul de iarnă în Turcia. Oltenii vor reveni în țară pe 12 ianuarie, iar până atunci își vor măsura forțele cu doi adversari dificili, Konyaspor și VfB Stuttgart.

Program Universitatea Craiova:

7 ianuarie: meci amical cu Konyaspor

10 ianuarie: meci amical cu VfB Stuttgart

Dinamo se reunește în a doua zi a anului 2025

Dinamo va merge în Antalya în perioada 3-12 ianuarie 2026, unde va disputa două meciuri amicale interesante, inclusiv unul împotriva unui adversar din Asia. Reunirea lotului echipei antrenate de Zeljko Kopic va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica.

Bucureștenii vor pleca în Turcia pe 3 ianuarie. Acolo, elevii lui Zeljko Kopic vor juca două meciuri de pregătire. Primul amical va fi împotriva celor de la Young Boys Berna, fosta adversară FCSB din Europa League, pe data de 7 ianuarie, iar al doilea va fi unul împotriva formaţiei sud-coreene Gangwon FC, din prima ligă.

U Cluj vrea din nou în play-off! Unde merg în cantonament ardelenii

După un final excelent de an, Universitatea Cluj va efectua un cantonament de zece zile în Antalya, între 3 și 13 ianuarie 2026. Ardelenii speră să își mențină ritmul bun și în noul an și să ajungă pentru

Meciuri amicale Universitatea Cluj:

6 ianuarie: Universitatea Cluj – Fatih Karagumruk

11 ianuarie: Universitatea Cluj – Dukla Praga

12 ianuarie: Universitatea Cluj – Widzew Lodz

Revelația campionatului rămâne în România! Cantonament la Mogoșoaia pentru FC Botoșani

Nu toate echipele au ales varianta Turciei. FC Botoșani va efectua cantonamentul centralizat la Mogoșoaia, între 5 și 16 ianuarie, unde va disputa cel puțin un meci amical, programat pe 12 ianuarie, contra Farului.

„FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea „roș-alb-albaștrilor” va avea loc pe 5 ianuarie 2026, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Aici se va desfășura și cantonamentul centralizat al iernii, elevii lui Leo Grozavu urmând să revină în localitate pe 16 ianuarie 2026. În cadrul stagiului de pregătire centralizat de la Mogoșoaia, George Miron & co vor susține și un test în compania formației Farul Constanța, programat pe 12 ianuarie. Este posibil ca, pe lângă acest joc amical, „roș-alb-albaștrii” să mai susțină un test, existând discuții avansate în acest sens”, au transmis oficialii clubului botoșănean, într-un comunicat oficial.

Farul și UTA rămân în țară!

Farul, sub comanda lui Ianis Zicu, va rămâne la baza proprie de la Academia Hagi din Ovidiu. Constănțenii se vor reuni pe 5 ianuarie și vor juca două meciuri amicale, primul fiind programat pe 10 ianuarie, contra lui Cherno More Varna.

UTA va opta pentru o pregătire pe plan local. Arădenii se vor antrena la baza clubului, însă vor disputa și un meci amical în străinătate, mai precis în Serbia, împotriva celor de la FK Spartak Subotica.

Meciuri amicale UTA

8 ianuarie: UTA – Békéscsaba 1912 Előre

11 ianuarie: UTA – FK Spartak Subotica, în Serbia

Campioana României merge în Turcia! Amical de 5 stele pentru FCSB

Campioana României va efectua cantonamentul de iarnă, la fel ca în ultimele sezoane, în Turcia, unde va disputa Roș-albaștrii nu și-au dorit să își încarce și mai mult programul cu alte partide amicale, pentru a reduce riscul de accidentări.

„Doar pe ăsta îl avem, ne-a întrebat și Qarabag dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăștia ne luau moralul. (n.r. – glumă legată de forma bună a azerilor). Ar fi putut fi, dar ei voiau pe 12 (n.r. – ianuarie), noi pe 16 jucăm la Pitești. Voiam să facem două echipe ca anul trecut. Dar și anul trecut am luat meciul cu Hamburg, când aveam deja cu Kiev, și s-a accidentat Olaru. Și am zis că nu mai fac asta niciodată”, a explicat MM Stoica, managerul de la FCSB, conform

Turcia, destinația aleasă și de oficialii de la Petrolul

Petrolul Ploiești, deși se confruntă cu probleme de ordin financiar, merge și în acest sezon în Turcia pentru pauza de iarnă. Prahovenii vor sta zece zile în Antalya și vor disputa două meciuri amicale, cu GKS Katowice și Fatih Karagumruk.

„Băieții noștri au intrat într-o scurtă, dar bine meritată vacanță, până pe 4 ianuarie, când este programată reunirea lotului. Pregătirea înaintea reluării campionatului se va desfășura pe plan local, la Arad, într-un semi-cantonament.

După câteva zile de reacomodare cu efortul, jucătorii pregătiți de Adrian Mihalcea au programat primul joc de pregătire, în compania maghiarilor de la Békéscsaba 1912 Előre. Partida se va disputa joi, 8 ianuarie, la Arad. Ora și locația vor fi comunicate ulterior. Al doilea și ultimul meci amical al iernii îl vom juca în Serbia, la Sports Center FSS, complexul sportiv al naționalei de fotbal a țării vecine. Adversarul nostru va fi formația de primă ligă FK Spartak Subotica. Întâlnirea se va desfășura duminică, 11 ianuarie, de la ora 11:00, ora României”, au explicat arădenii.