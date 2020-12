Joi, 3 decembrie, se va derula etapa a 5-a din faza grupelor actualei ediţii de Europa League. Dacă anul trecut, pe vremea aceasta, eram implicaţi la cote maxime în lupta pentru calificarea în 16-imile de finală prin CFR Cluj, dintr-o grupă a morţii, cu Lazio, Rennes şi Celtic, din care feroviarii au reuşit în final să meargă mai departe, acum speranţele sunt mai mult de domeniul teoreticului.

Măcinată de grave probleme interne, care au avut ca punct final despărţirea de antrenorul Dan Petrescu după trei ani de succese pe plan intern şi o prezenţă în 16-imi-le de finală în Europa League, campioana României trebuie să bată în ultimele două meciuri, acum acasă cu ŢSKA Sofia şi în ultima etapă la Berna, pentru a fi sigură de o nouă prezență în primăvara europeană.

O misiune dificilă pentru clujeni, mai ales în contextul problemelor serioase pe care le au şi a jocului departe de prestaţiile de top din sezonul trecut. Totul depinde doar de ei, pentru că nici măcar o victorie a Romei în fața lui Young Boys nu ar ajuta foarte mult. Și în această ipoteză, CFR-ul ar avea nevoie de minimum 4 puncte în ultimele două etape, dar obligatoriu trebuie să obțină la Berna o victorie sau un egal de la 2-2 în sus.

Grupele Europa League, programul etapei a 5-a

Joi, 3 decembrie

ora 19:55 AC Milan – Celtic

ora 19:55 AEK Atena – Braga

ora 19:55 Antwerp – Ludogoreţ

ora 19:55 Feyenoord – Dinamo Zagreb

ora 19:55 Gent – Liberec

ora 19:55 LASK Linz – Tottenham

ora 19:55 Lille – Sparta Praga

ora 19:55 Qarabag – Maccabi Tel Aviv

ora 19:55 Sivasspor – Villarrealî

ora 19:55 Steaua Roşie – Hoffenheim

ora 19:55 ŢSKA Moscova – Wolfsberger

ora 19:55 Zoria Luhansk – Leicester

ora 22:00 AZ Alkmaar – Napoli

ora 22:00 Arsenal – Rapid Viena

ora 22:00 AS Roma – Young Boys Berna

ora 22:00 Benfica – Lech Poznan

ora 22:00 CFR Cluj – ŢSKA Sofia

ora 22:00 Granada – PSV Eindhoven

ora 22:00 Molde – Dundalk

ora 22:00 Nice – Leverkusen

ora 22:00 Omonia – PAOK Salonic

ora 22:00 Glasgow Rangers – Standard Liege

ora 22:00 Real Sociedad – Rikeka

ora 22:00 Slavia Praga – Hapoel Beer Sheva

Etapa a 5-a din Europa League poate aduce multe clarificări în lupta pentru calificare

Etapa a 5-a a grupelor Europa League poate clarifica multe lucruri în privinţa calificării pentru primăvara competiţiei. Deocamdată, doar patru echipe au atins matematic acest obiectiv: AS Roma, Arsenal, Leicester şi Hoffenheim şi doar „tunarii” şi echipa germană au acumulat punctaj maxim.

În grupa A, se află campioana României. În grupa B, lupta e pentru locul secund după Arsenal. Molde şi Rapid Viena au câte şase puncte. Austriecii merg la Londra, unde chiar şi cu rezerve Arsenal e un obstacol foarte greu, în timp ce norvegienii joacă acasă cu irlandezii de la Dundalk şi sunt mari favoriţi.

Nicuşor Stanciu şi Ianis Hagi la o victorie de calificare

În grupa C, Slavia Praga şi Leverkusen au câte 9 puncte, Nice şi Hapoel Beer Sheva câte 3. Nicuşor Stanciu şi colegii lui praghezi pot obţine acum biletele dacă bat acasă pe Beer Sheva, în timp ce Leverkusen merge pe Coasta de Azur. În grupa D, e o situaţie aproape identică, Rangers şi Benfica au 8 puncte, Lech Poznan şi Standard Liege câte 3. Echipa lui Ianis Hagi şi lusitanii pot fi de acum calificaţi, dacă bat acasă pe Standard, respectiv Lech Poznan.

În grupa E, Granada are 10 puncte şi joacă acasă cu PSV. Olandezii au 6 puncte, urmaţi de PAOK Salonic 5 puncte, care merge la Omonia Nicosia, un singur punct, practic out din competiție. În grupa F, Real Sociedad, 7 puncte, primeşte vizita croaţilor de la Rijeka, fără vreun punct, iar liderul Napoli, 9 puncte, are o deplasare grea, la Alkmaar, 7 puncte.

Românii de la Ludogoreţ nu au nici un punct

În grupa G, Leicester nu mai are griji, cu 10 puncte. Lupta e pentru locul 2. Braga, 7 puncte, merge la Atena, pentru duelul cu AEK, 3 puncte. Tot 3 puncte are şi Zoria Luhansk, care joacă acasă cu demotivata Leicester. În grupa H, bătălie dură între trei echipe: Lille, AC Milan şi Sparta Praga. Celtic, un punct, nu mai contează. Azi se joacă Lille – Sparta Praga, meci teribil de greu pentru portarul Florin Niţă.

În grupa I, Qarabag, 0 puncte, nu contează. Villarreal, 10 puncte, joacă la Sivas, 6 puncte, iar Maccabi Tel Aviv, 7 puncte, cu Qarabag. În grupa J, românii de la Ludogoreţ nu au nici un un punct. Liderul Antwerp, 9 puncte, joacă acasă cu bulgarii, iar Tottenham, tot 9 puncte, merge la Linz, 6 puncte.

În grupa K, totul e posibil. Dinamo Zagreb, 8 puncte, joacă la Rotterdam, cu Feyenoord, 5 puncte, iar ŢSKA Moscova, 3 puncte, acasă cu Wolfsberger, 4 puncte. În fine, în grupa L ,Hoffenheim e rezolvată, Steaua Roşie, 6 puncte, joacă acasă cu germanii, iar Slovan Liberec, 3 puncte la Gent, 0 puncte.