Dacă Serie A a decis să facă pauză de pe 23 decembrie până pe 3 ianuarie 2021, La Liga nu a lăsat decât câteva zile jucătorilor, cât să poată sărbători Crăciunul, iar pe final de an îi cheamă din nou pe gazon, aşa cum o va face şi în primele zile ale noului an. Etapa a 16-a din fotbalul spaniol are loc pe parcursul a trei zile, începând de marţi, 29 decembrie şi până joi, 31 decembrie, inclusiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concret, marţi se joacă primele patru meciuri ale rundei, acelaşi program fiind stabilit şi pentru miercuri, iar joi sunt ultimele două meciuri din 2020 pentru iberici. Măcar sunt puse la orele amiezii şi repectiv ora 17:15, pentru ca să aibă timp şi jucătorii să revină în mijlocul familiilor, pentru trecerea în 2021.

Această etapă nu are capete de afiş care să însemne partide aşteptate cu mare interes, însă nivelul fotbalului din La Liga este unul foarte competitiv astfel că şi fără derbyuri sau meciuri verdetă spectacolul rămâne la el acasă şi se aşteaptă jocuri deschise, în care să apară goluri suficiente pentru a oferi sarea şi piperul celor ce le vor urmări din faţa micilor ecrane, o situaţie care, din păcate, are mari şanse să se păstreze şi în noul an.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul etapei a 16-a din La Liga

Marţi, 29 decembrie

ora 18:00 Sevilla – Villarreal

ora 20:15 Barcelona – Eibar

ora 22:30 Levante – Betis Sevilla

ora 22:30 Cadiz – Valladolid

Miercuri, 30 decembrie

ora 18:00 Granada – Valencia

ora 20:15 Atletico Madrid – Getafe

ora 20:15 Celta Vigo – Huesca

ora 22:30 Elche – Real Madrid

Joi, 31 decembrie

ora 15:00 Athletic Bilbao – Real Sociedad

ora 17:15 Osasuna – Alaves

Diego Costa a plecat de la Atletico Madrid

UPDATE, 29 decembrie, ora 14:17 / Clubul Atletico Madrid a anunțat pe site-ul oficial că a ajuns la un acord cu atacantul Diego Costa pentru rezilierea pe cale amiabială a contractului care expira la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Internaționalul spaniol de origine braziliană a fost cel care a cerut să plece, fiind nemulțumit de statutul de rezervă de la venirea la Atletico a atacantului uruguayan Luis Suarez.

Diego Costa a jucat 215 meciuri oficiale la Atletico, a marcat 83 de goluri și a dat 36 de pase decisive. El a câștigat La Liga (2013-14), Cupa Spaniei (2013), Europa League (2018) și Supercupa Europei (2010 și 2018).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atletico Madrid – Getafe, derby al capitalei în etapa a 16-a din La Liga

Cele două cluburi fanion din Madrid ţin steagul sus într-o cursă foarte interesantă, umăr la umăr, dar cu amendamentul că Atletico are şi două jocuri mai puţin, ceea ce înseamnă că mai poate pune puncte peste agoniseala actuală şi acest lucru ar duce la desprinderea în frunte a trupei lui Diego Simeone. Barcelona este încă în etapa în care îşi tot caută ritmul necesar pentru a reveni în lupta pentru titlu.

Atletico Madrid are cel mai dificil meci, deşi va juca acasă, pentru că vizitoatare este Getafe, o altă echipă din capitala Spaniei, o echipă la fel de defensivă ca şi los colcheneros. Însă, dacă privim statistica meciurilor directe cu Atletico gazdă vedem că din 2009 Getafe nu a mai scos punct în acest derby.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Real Madrid, deplasare la nou promovata Elche

Real Madrid nu pare a avea o misiune foarte grea la Elche, nou promovata începând să o ia încet, dar sigur la vale, ajungând acum pe locul 15, după ce nu a mai obţinut o victorie de şapte meciuri. Perioadă în care a scos totuşi patru egaluri.

Echipa lui Zinedine Zidane va fi fără belgianul Eden Hazard, dar acest lucru nu mai este o noutate, fără Isco şi fără cei doi puşti brazilieni, Vinicius şi Rodrygo, accidentaţi, ultimul destul de serios, pentru că are şanse să revină în cel mai bun caz abia în februarie 2021. Totuşi, Real e favorită clară la Elche, unde a câştigat cu 2-0 şi 2-1 ultimele meciuri.

ADVERTISEMENT

Barca îşi aşteaptă victima favorită

Şi Barcelona lui Leo Messi poate avea un final de an foarte lejer, pentru că pe Nou Camp vine o echipă care a ieşit mereu demolată în partidele anterioare. Eibar a luat, în cel mai bun caz pentru ea, doar câte trei goluri, dar au fost şi meciuri în care catalanii au marcat de cinci sau de şase ori. Oricât de oscilantă ar fi forma echipei blaugrana Eibar nu pare a avea arme de răspuns.

Alte două meciuri foarte interesante se anunţă a fi derbyul basc Athletic Bilbao – Real Sociedad, cu echipa oaspete din nou în mare dificultate ca urmare a numărului mare de accidentaţi dar şi Sevilla – Villarreal, Submarinul galben fiind mult mai periculos în ape străine decât în cele teritoriale.