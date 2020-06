Live Blog La Liga etapa a 30-a. Sevilla – Barcelona, derby-ul zilei în Spania. Două meciuri se joacă de la 20:30

Etapa a 30-a din La Liga începe vineri, 19 iunie, cu trei partide în program, dintre care cea de la ora 23:00 va ţine, cu siguranţă, mulţi iubitori ai fotbalului în faţa micilor ecrane şi în România, pentru că liderul Barcelona va avea un prim examen cu adevărat tare, pe terenul Sevillei.

Sâmbătă, 20 iunie, se vor juca alte patru întâlniri şi ultimele trei vor avea loc duminică, 21 iunie, cu al doilea joc important, la San Sebastian, unde Real Sociedad va căuta să încurce pe Real Madrid.

În fruntea clasamentului situaţia este aceeaşi, cu Barcelona având un avans de două puncte peste Real Madrid. Locurile de Champions League sunt completate de Sevilla şi de Atletico Madrid, care a urcat pe poziţia a patra , profitând de începutul mai slab al lui Getafe şi Real Sociedad, fără victorie în aceste etape jucate după pandemie.

Programul etapei a 30-a din La Liga

Vineri, 19 iunie, ora 20:30

Granada – Villarreal

Mallorca – Leganes

ora 23:00 Sevilla – Barcelona

Sâmbătă, 20 iunie

ora 15:00 Espanyol – Levante

ora 18:00 Bilbao – Betis Sevilla

ora 20:30 Getafe – Eibar

ora 23:00 Atletico Madrid – Valladolid

Duminică, 21 iunie

ora 15:00 Celta Vigo – Alaves

ora 20:30 Valencia – Osasuna

ora 23:00 Real Sociedad – Real Madrid

Clasament înainte de etapa a 30-a în La Liga

Vineri au loc meciurile Mallorca – Leganes, Granada – Villarreal şi Sevilla – Barcelona. La Palma de Mallorca se va derula un joc pe viaţă şi pe moarte între ocupantele locurilor 18, Mallorca şi 20, adică ultimul, Leganes, despărţite de două puncte. Situaţia nu e compromisă încă pentru niciuna, deoarece până la primul loc salvator, 17, ocupat de Celta Vigo, sunt doar două şi respectiv patru puncte.

Gazdele au cinci jucători absenţi, dintre care trei erau titulari (Fabricio, Raillo şi Agbenyenu), în timp ce la oaspeţi lipseşte vârful Szymanovski şi antrenorul Javier Aguirre e suspendat după eliminarea de la Barcelona, din ultima etapă.

Sevilla e neînvinsă de şase meciuri

Granada – Villarreal este o partidă pentru Europa League. Villarreal ocupă locul 7, cu 44 de puncte, fiind ultima echipă care merge din Spania în Europa League, iar Granada are un punct mai puţin şi e neînvinsă de şase partide, în ultima terminând 2-2 la Sevilla cu Betis, după un meci de nebuni, în care a condus cu 1-0, a primit două goluri în ultimele minute şi a izbutit egalarea în prelungiri. Gazdele au şi şapte absenţe în lot.

Marele meci se joacă de la ora 23:00 pe stadionul Sanchez Pizjuan din Sevilla. Andaluzii au şase etape fără eşec, runda trecută scăpând cele trei puncte în deplasarea de la Levante în ultimele minute. Echipa lui Julen Lopetegui e în formulă completă. La catalani planează incertitudinea folosirii lui Gerard Pique în apărare, dar doctorii speră să îl refacă până la ora startului.

Sevilla are doar patru victorii acasă cu Barca începând din anul 2000

Problema pentru Sevilla poate ţine mai mult de planul mental, pentru că din anul 2000 până în prezent doar de patru ori a reuşit să învingă Barca acasă, ultima dată fiind în 2015. Catalanii au o tradiţie favorabilă pe Sanchez Pizjuan, dar asta nu înseamnă că meciul e şi acum câştigat dinainte.

Sâmbătă Espayol Barcelona va căuta să continue ascensiunea, după ce a părăsit ultimul loc, dar Levante este genul de musafir nepoliticos, care are prostul obicei de a încurca echipele gazdă şi cu Abelardo are şi patru titulari out nu va fi deloc uşor.

Atletico Madrid, favorită în faţa echipei patronate de Ronaldo

Athletic Bilbao e favorită acasă în faţa lui Betis Sevilla, care are şi probleme de lot (lipseşte inclusiv fantezistul veteran Joaquin), iar Getafe trebuie să taie seria fără succes, primind vizita lui Eibar.

Seara se încheie cu o partidă la Madrid, pe Wanda Metropolitano, unde Atletico trebuie să impună respect celor de la Valladolid, mai ales că a revenit şi vedeta Joao Felix şi s-a văzut la Pamplona unde trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 5-0.

Ce absenţe are Real Madrid la San Sebastian

Duminică sunt ultimele trei jocuri. La Vigo Celta are mare nevoie de victorie cu Alaves, pentru că a început prost după ce ultimele cinci meciuri înainte de pandemie nu mai cunoscuse eşecul. Valencia – Osasuna e un meci între două echipe încă neintrate în ritm.

Ultimul joc al etapei e duminică seară, de la ora 23:00 între Real Sociedad şi Real Madrid. Zinedine Zidane nu îi are pe Nacho, Diaz, Lucas Vasquez şi Jovic, toţi fiind accidentaţi, de la basci cel mai important nume out fiind al fostului jucător al lui Real Madrid, Illaramendi. Real Sociedad – Real Madrid sunt, de regulă, meciuri cu multe goluri. La San Sebastian gazdele au reuşit cinci succese din 2000 până în prezent, madrilenii tăindu-şi partea în mod serios, cu 15 victorii.