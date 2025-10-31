Sport

LIVE BLOG Liga 2, etapa 12. Poli Iași – FC Bihor, primul meci al zilei

Află totul despre meciurile din etapa 12 în Liga 2. Vezi scorurile, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care au avut loc în această rundă.
Sebastian Coleasa
31.10.2025 | 14:05
LIVE BLOG Liga 2 etapa 12 Poli Iasi FC Bihor primul meci al zilei
SPECIAL FANATIK
Corvinul Hunedoara înaintea etapei 12 din Liga 2. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Etapa 12 din Liga 2 ne va aduce față în față câteva meciuri interesante, însă doar unul singur se anunță a fi derby-ul rundei. Este important de știut că Ceahlăul a fost sancționată cu 2 puncte și interzicerea dreptului de a transfera/legitima jucători de către Comisia de Disciplină a FRF din cauza unei datorii către un fost jucător.

Etapa 12 din Liga 2. Corvinul Hunedoara, la un pas de victoria 10

Corvinul își continuă parcursul pozitiv din Liga 2 și este pe primul loc înainte de etapa 12. Hunedorenii au un avans important față de locul 2, ocupat de FC Bihor, și anume 4 puncte. În această rundă, elevii lui Florin Maxim vor da peste un adversar accesibil, iar aceștia speră la victoria cu numărul 10 din acest sezon în eșalonul secund.

Cel mai tare meci al acestei etape se anunță să fie cel dintre FC Voluntari și Sepsi. Ambele formații prestează un fotbal solid și luptă la garantarea locului în play-off, evident pentru a concura pentru pozițiile care le pot readuce în prim planul fotbalului românesc. Ilfovenii sunt pe locul 5, la 2 puncte avans față de formația din Sfântu Gheorghe care este prima sub linia celor 6.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Doar două meciuri din Liga 2 – etapa 12 vor fi transmise în direct la TV. Iată programul complet al rundei și află care sunt meciurile pe care le poți urmări în direct:

Vineri, 31 octombrie, ora 17:30

  • Poli Iași – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 11:00

  • Ceahlărul – Olimpia Satu Mare
  • CSM Slatina – Chindia
  • FC Bacău – CSC Șelimbăr
  • FC Voluntari – Sepsi
  • Gloria Bistrița – Corvinul
  • Metalul Buzău – Câmpulung
  • Tunari – CSM Reșița
  • ora 12:30 CS Afumați – ASA Târgu Mureș (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Duminică,  2 noiembrie, ora 11:00

  • Concordia Chiajna – CS Dinamo
  • Steaua – CSC Dumbrăvița

Clasament Liga 2 înainte de etapa 12

Corvinul Hunedoara este în continuare singura echipă din Liga 2 neînvinsă în acest sezon. Liderul eșalonului secund cu 29 de puncte se bucură de un avans de 4 puncte față de locul 2 ocupat de FC Bihor. În clasament au avut loc mici modificări înaintea acestei runde, CSM Reșița a ieșit din top 6, iar locul i-a fost luat de către FC Voluntari.

Sepsi pe poziția 7 și este a egalitate de puncte (20) cu Chindia. La finalul clasamentului, cea mai drastică schimbare a apare în dreptul celor la Tunari care a căzut 4 poziții și se află pe locul 21. Deși Ceahlăul a fost depunctată, formația de la Piatra Neamț a căzut doar un loc în clasament, de pe 14, pe 15.

  1. Corvinul Hunedoara – 29p (20-7)
  2. FC Bihor – 25p (24-12)
  3. FC ASA Tg. Mureș – 23p (26-13)
  4. Steaua – 23p (23-16)
  5. FC Voluntari – 22p (15-9)
  6. Chindia Târgoviște – 20p (21-10)
  7. Sepsi Sf. Gheorghe – 20p (12-9)
  8. CSM Reșița – 19p (22-13)
  9. Metalul Buzău – 19p (19-12)
  10. Poli Iași – 18p (12-9)
  11. Concordia Chiajna – 17p (21-12)
  12. CS Afumați – 14p (14-13)
  13. CSM Slatina – 12p (12-14)
  14. CS Dinamo – 11p (10-14)
  15. Ceahlăul P. Neamț – 11p (10-22)
  16. Gloria Bistrița – 10p (11-19)
  17. FC Bacău – 9p (10-18)
  18. CSC 1599 Șelimbăr – 8p (17-20)
  19. CSC Dumbrăvița – 8p (15-24)
  20. Muscelul Câmpulung – 8p (8-25)
  21. CS Tunari – 7p (12-22)
  22. Olimpia Satu Mare – 4p (10-31)

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 12 în Liga 2

Pentru această etapă am ales 3 meciuri interesante din Liga 2 cu care pasionații se pot îmbogăți. Astfel că pentru Poli Iași – FC Bihor am ales varianta „2 solist” datorită formei și poziției din clasament a celor două, fapt care ne aduce cota 3.05 la casele de pariuri.

Al doilea meci de pe listă este un meci mai echilibrat dintre FC Voluntari și Sepsi care are cota 3.15 pentru pronosticul „x – egal”. Ultimul duel ales este cel dintre Concordia Chiajna și CS Dinamo unde am optat pentru varianta „1 solist” care ne oferă cota 1.71.

Urmărește etapa 12 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 12. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.

