LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Liga 2 continuă cu etapa a 13-a. Eșalonul secund propune alte 11 meciuri interesante în cadrul acestei runde. Vezi pe site-ul FANATIK.ro toate detaliile de la scoruri, marcatori și poziția în clasament.
Corvinul Hunedoara își continuă parcursul pozitiv din Liga 2 și este pe primul loc după primele 12 etape. Hunedorenii au acumulat 32 de puncte și, pentru moment, se află la 7 puncte de locul 2, ocupat de FC Bihor Oradea. În această etapă, trupa lui Florin Maxim întâlnește FC Voluntari, un adversar demn de luat în serios.
Un alt meci interesant este cel dintre ASA Târgu Mureş și Politehnica Iaşi, cândva un duel în prima divizie. Ambele echipe își doresc victoria, gazdele pentru consolidarea locului pe podium, iar oaspeții pentru a avansa în zona de play-off.
Doar trei meciuri din Liga 2 – etapa 13 vor fi transmise în direct la TV. Iată programul complet al rundei și află care sunt meciurile pe care le poți urmări în direct:
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025
Luni, 10 noiembrie 2025
Marți, 11 noiembrie 2025
Corvinul Hunedoara este în continuare singura echipă din Liga 2 neînvinsă în acest sezon, după victoria din deplasare în etapa a 12-a. Câștigătoarea Cupei României în 2024 a părăsit turneul prematur în acest sezon și se concentrează din plin acum pe promovarea în prima divizie, mai ales după ce și-au reglat forma de organizare a clubului. Iată ierarhia completă din Liga 2 înaintea etapei cu numărul 13:
Pentru această etapă am ales 3 meciuri interesante din Liga 2 cu care pasionații se pot îmbogăți. Astfel că vă propunem să luați în calcul următoarele posibilități de pariere:
FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 13. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.