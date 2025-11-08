Sport

LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Rezultate Liga 2, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
08.11.2025 | 07:45
Liga 2: etapa 13, live video. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Liga 2 continuă cu etapa a 13-a. Eșalonul secund propune alte 11 meciuri interesante în cadrul acestei runde. Vezi pe site-ul FANATIK.ro toate detaliile de la scoruri, marcatori și poziția în clasament.

Etapa 13 din Liga 2. Continuă Corvinul Hunedoara seria de invincibilitate?

Corvinul Hunedoara își continuă parcursul pozitiv din Liga 2 și este pe primul loc după primele 12 etape. Hunedorenii au acumulat 32 de puncte și, pentru moment, se află la 7 puncte de locul 2, ocupat de FC Bihor Oradea. În această etapă, trupa lui Florin Maxim întâlnește FC Voluntari, un adversar demn de luat în serios.

Un alt meci interesant este cel dintre ASA Târgu Mureş și Politehnica Iaşi, cândva un duel în prima divizie. Ambele echipe își doresc victoria, gazdele pentru consolidarea locului pe podium, iar oaspeții pentru a avansa în zona de play-off.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Doar trei meciuri din Liga 2 – etapa 13 vor fi transmise în direct la TV. Iată programul complet al rundei și află care sunt meciurile pe care le poți urmări în direct:

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025

  • Ora 11:00: CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău
  • Ora 11:00: ACSM Reşiţa – Concordia Chiajna
  • Ora 11:00: FC Bihor Oradea – CS Tunari
  • Ora 11:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Slatina
  • Ora 11:00: CSC Şelimbăr – CS Gloria Bistrița
  • Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău
  • Ora 11:00: CSC Dumbrăviţa – Ceahlăul Piatra Neamţ – YouTube FRF
  • Ora 11:00: AFC Câmpulung Muscel – Steaua Bucureşti
  • Ora 12:00: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari – TV (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 10 noiembrie 2025

  • Ora 19:30: AFC ASA Târgu Mureş – Politehnica Iaşi – TV (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, 11 noiembrie 2025

  • Ora 19:30: Chindia Târgovişte – CS Afumaţi – TV (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 13

Corvinul Hunedoara este în continuare singura echipă din Liga 2 neînvinsă în acest sezon, după victoria din deplasare în etapa a 12-a. Câștigătoarea Cupei României în 2024 a părăsit turneul prematur în acest sezon și se concentrează din plin acum pe promovarea în prima divizie, mai ales după ce și-au reglat forma de organizare a clubului. Iată ierarhia completă din Liga 2 înaintea etapei cu numărul 13:

Clasament Liga 2 înainte de etapa 13

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 13 în Liga 2

Pentru această etapă am ales 3 meciuri interesante din Liga 2 cu care pasionații se pot îmbogăți. Astfel că vă propunem să luați în calcul următoarele posibilități de pariere:

  • CS Dinamo – Metalul Buzău: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1,77
  • Corvinul Hunedoara – FC Voluntari: „1x” / cotă 1,17
  • ASA Târgu Mureș – Poli Iași: „1x” / cotă 1,31

Urmărește etapa 13 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 13. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.

