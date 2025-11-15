LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în etapa a 8-a

ADVERTISEMENT

Liga Campionilor la handbal feminin continuă cu etapa a 8-a. CSM București și Gloria Bistrița au făcut o figură frumoasă etapa trecută și speră să o repete și acum. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Etapa 8 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Etapa 8 din Liga Campionilor la handbal feminin vine cu noi meciuri tari pentru CSM București și Gloria Bistrița. Bucureștenele vor reîntâlni ultima clasată din Grupa B, Sola, în timp ce bistrițenele vor juca din nou cu penultimul loc din Grupa A, Borussia Dortmund.

Duelurile pe care CSM București și Gloria Bistrița le vor disputa în această rundă vor avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, respectiv duminică, 16 noiembrie. Bucureștenele vor juca pe teren propriu de la ora 17:00, în timp ce bistrițenele vor juca în deplasare , iar startul partidei se va da de la ora 15:00.

CSM București – Sola. Victorie tur-retur pentru bucureștence?

CSM București pare că a trecut cu bine peste , echipa câștigând meciul tur cu Sola cu scorul 38-30. Trupa pregătită acum de Marius Novanc are ocazia să se impună și la retur, pe teren propriu, și să pună alte 2 puncte la zestrea de 6 acumulate.

Având în vedere că Sola este ultima din grupă, cu eșecuri pe linie, fără puncte și cu 219 goluri primite, ne așteptăm ca CSM București să obțină o nouă victorie importantă, de data aceasta în fața propriilor suporteri.

BVB Dortmund – Gloria Bistrița. Reușesc bistrițenele să se impună și în Germania?

. Bistrițenele speră să repete scenariul și în Germania, având în vedere că disputa următoare dintre cele două se joacă în deplasare. Româncele, aflate momentan pe locul 3 în grupa A, luptă cu șanse reale pentru a da Metz jos de pe poziția a 2-a.

Grupele din Champions League handbal feminin

În faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026, 16 echipe se duelează pentru a avansa în fazele eliminatorii. România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Programul complet al etapei 8:

Grupa A

Metz – Schaeffler (sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:00)

Buduncnost – Esbjerg (duminică, 16 noiembrie, ora 15:00)

BVB Dortmund – Gloria Bistrița (duminică, 16 noiembrie, ora 15:00)

Storhamar – Gyor (duminică, 16 noiembrie, ora 15:00)

Grupa B

CSM București – Sola (sâmbătă, 15 noiembrie, ora 17:00)

Podravka – Ikast (sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:00)

Ferencvaros – Brest (duminică, 16 noiembrie, ora 17:00)

Odense – Ljubljana (duminică, 16 noiembrie, ora 17:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 14p Metz – 12p Gloria Bistrița – 10p Esbjerg – 8p Storhamar – 4p Schaeffler – 4p Borussia Dortmund – 4p Buducnost – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 14p Odense – 11p Ferencvaros – 8p Ikast – 8p CSM Bucureşti – 6p Podravka – 5p Krim Krim Ljubljana – 4p Sola – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz 24-31

Brest – CSM București 34-31

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița 33 – 18

CSM București – Podravka 34 – 24

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg 38 – 35

Krim Ljubljana – CSM București 31 – 27

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița 26 – 29

CSM București – Odense 30 – 36

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund 36-32

Sola – CSM București 30-38

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 8 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 8 din Champions League la TV

Sâmbătă, 15 noiembrie: CSM București – Sola (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Duminică, 16 noiembrie: BVB Dortmund – Gloria Bistrița (Digi Sport 3, Prima Sport 4) / Ferencvaros – Brest (Digi Sport 4)

Cote și ponturi pariuri etapa 8 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute ambele ca „favorite” în această rundă din Liga Campionilor. Bucureștencele au o cotă la victorie de 1.15, la remiză 13.00, în timp ce o victorie a oaspeților are cota de 7.80.

În ceea ce o privește pe Gloria Bistrița, lucrurile sunt de asemenea clare. O victorie a româncelor este cotată cu 1.45, remiza are cota de 7.90, în timp ce un rezultat surprinzător al celor de la Dortmund este cotat cu 3.75.

Vezi live video etapa a 8-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.