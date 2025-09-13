LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. Debrecen VSC – Gloria Bistrița începe la ora 17:00

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care se pregătesc de o nouă luptă în Liga Campionilor la handbal feminin în etapa 2. În prima rundă, CSM a suferit și prima înfrângere, iar Bistrița a reușit o victorie importantă.
După victoria în fața lui Storhamar de săptămâna trecută, Gloria Bistrița caută al doilea succes în Liga Campionilor. Duelul cu Debrecen are loc în deplasare, în Ungaria, și fetele pregătite de Carlos Viver caută un nou succes la „masa bogaților”.
Partida va începe la ora 17:00, iar FANATIK.ro vă ține la curent cu toate detaliile legate de partida din Liga Campionilor. Scor live, cele mai importante evenimente și, desigur, rezultatul final.
Gloria Bistrița face parte din cele 4 formații care vor da startul în etapa 2 din Liga Campionilor la handbal feminin în acest weekend. Elevele lui Carlos Viver Arza vor da piept cu Debrecen VSC în Ungaria, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17:00.
24 de ore mai târziu, duminică, 14 septembrie, ora 17:00, CSM București va primi vizita celor de la Ferencvaros. Cu Adrian Vasile la cârmă, bucureștencele vor încerca să obțină prima victorie din acest sezon al Ligii Campionilor acasă.
Adrian Vasile are un test dificil în față cu Ferencvaros și va trebui să își capaciteze la maxim elevele pentru o victorie de care echipa are mare nevoie în Liga Campionilor. CSM București întâlnește un adversar puternic pe teren propriu.
Moralul trebuie să fie unul ridicat, deoarece bucureștencele se află pe prima poziție în Liga Florilor cu 3 victorii din tot atâtea meciuri. Rămâne de văzut dacă CSM București va putea obține prima victorie din acest sezon de Champions League după ce în prima etapă a fost învinsă de Ikast la doar un gol diferență.
Următorul duel pentru CSM București în campionat va fi cu Rapid în deplasare. Rămâne de văzut când se va juca etapa 4 sau dacă meciul va fi reprogramat pentru o altă zi din cauza duelurilor din Liga Campionilor.
Gloria Bistrița are moralul ridicat înaintea meciului cu Debrecen VSC din Ungaria. Elevele lui Carlos Viver Arza au 3 victorii consecutive după 2 etape din Liga Florilor și o rundă din Liga Campionilor.
Cotată mai bine, Bistrița ar putea să obțină o nouă victorie în Champions League la Debrecen. Formația înființată în 2018 este pe cai mari în acest sezon și se pare că îi va da mari bătăi de cap și lui CSM București în campionat.
Gloria Bistrița are de jucat și meciul din etapa a 3-a a Ligii Florilor cu Baia Mare acasă. Duelul dintre cele două este programat miercuri, 24 septembrie, de la ora 17:30.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt cotate diferit, una ca favorită și cealaltă ca underdog. Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Ferencvaros este 2.32 versus 2.00 pentru oaspeți. Un egal la acest meci este cotat cu 7.70.
Gloria Bistrița este favorită în meciul din deplasare cu Debrecen VSC. Formația antrenată de Carlos Viver Arza primește cota 1.44 pentru victorie, în timp ce gazdele au 3.90. Pentru un meci terminat la egalitate cota este 9.30.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.